Reconocido cantante de música popular desmintió promoción de la Alcaldía de Medellín, aseguró que no estará en el concierto inaugural de la Feria de las Flores

Luis Albertode no estará en el concierto inaugural de la Feria de las Flores

La polémica sigue dando de que hablar sobre la Feria de las Flores 2023 que se llevará a cabo entre el 28 de julio y el 7 de agosto en Medellín. El viernes 21 de julio se conoció que el cantante de música popular Luis Alberto Posada no se presentará en el concierto inaugural.

Te puede interesar: Medellín confirmó concierto de apertura para la Feria de las Flores 2023

En las últimas horas, a través de un video compartido en redes sociales, el artista aseguró que no estará en el evento que estaba programado por la Alcaldía en el sector de la carrera 70.

“No me voy a doblar, no voy a estar en la 70 porque por ahí hay una publicidad que me están anunciando para allá, pero yo no voy a estar allá (...) no se dejen creer que voy a estar en la 70″, señaló Posada.

Te puede interesar: Cuatro incendios pusieron en alerta a las autoridades de Medellín

El concierto que ya había sido anunciado oficialmente por la administración municipal estaban: Arelys Henao, Nelson Velásquez, Luis Alfonso, Andy Rivera, Reykon, Agudelo SSS y Daniel Merak.

A pesar de que Luis Alberto no compartió las razones de su decisión, informó que estará presente en un concierto que se realizará en el Centro de Eventos La Macarena.

El encuentro popular tendrá un concierto inaugural gratuito. Cortesía: Daniel Quintero.

A través de un comunicado desde la Alcaldía de Medellín se refirió al anuncio de Luis Alberto Posada para no participar en el concierto inaugural de la Feria:

Te puede interesar: Dos mujeres, entre ellas una mexicana, murieron por procedimientos estéticos en Antioquia

“Lamenta la decisión tomada por el artista con quien ya se había firmado un contrato a través del empresario que ofertó la disponibilidad de la fecha, para su actuación en el concierto gratuito que se llevará a cabo en la carrera 70 el próximo viernes 28 de julio de 2023″, aseguró en el documento.

Además, la entidad mencionó que se realizaron las respectivas confirmaciones previas al anuncio. De esta manera, la Alcaldía informó que “siempre ha trabajado arduamente para fortalecer la economía creativa de la ciudad, fomentando la participación de artistas locales, nacionales e internacionales que aportan a la identidad cultural y aportan al crecimiento económico”.

Otro punto a resaltar por parte del organismo, es que La Feria de las Flores 2023 busca ser el evento más importante de los últimos años en la ciudad, por lo que espera la participación de más de 3.000 artistas en 35 escenarios, donde se podrán disfrutar con entrada libre, y se estiman más de 2 millones de espectadores.

Para finalizar, la Alcaldía de Medellín mencionó que buscarán a otro artista para el evento:

“El suceso ocurrido no será un problema para contratar otro artista que el público de Medellín ovacione. Nos vemos el 28 de julio para darle la bienvenida a la Feria de las Flores 2023″, concluyó.}

La Ciudad de la Eterna Primavera contará con más de 40 eventos del 28 de julio al 7 de agosto. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Estos serán los eventos que acompañaran la celebración de la Feria de las Flores 2023

Desde su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero precisó que la conmemoración de la Feria de Flores de 2023 será la “feria del pueblo”, señalando que el Concejo de Medellín realizó una serie de recortes al presupuesto del encuentro popular “por decisiones políticas”; sin embargo, enfatizó que su administración no permitió que recortaran en los aspectos fundamentales.

“La asistencia al desfile de silleteros será gratuita. ¿Recuerdan cómo antes ponían telas para que solo los que pagaban el palco la pudieran ver? Mientras sea Alcalde, no permitiré que esto les vuelva a pasar”, agregó el alcalde.

Para el desfile de Silleteros, la administración destacó que habrá la participación de 524 ‘desfilantes’, entre ellos, 100 niños y jóvenes, más cuatro cupos nuevos.

“Yo quiero contarle a la ciudad qué es un cupo nuevo: no cualquier persona puede ser silletero, esto tiene contrato, una tradición”, comentó el secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez Díaz.

Para esta edición, el desfile de Silleteros tendrá acceso libre y se podrá apreciar desde las calles de la Ciudad de la Eterna Primera.

El alcalde encargado de la ciudad, Óscar Hurtado, mencionó que en cada una de las comunas y corregimientos se va a desarrollar una serie de actividades artísticas de la Feria de las Flores 2023.

“El Desfile de Silleteros va a tener la participación de millones de ciudadanos de manera igualitaria, sin discriminación, con oportunidad de que toda la gente pueda asistir, desde la comuna más alta de Medellín hasta la comuna La Candelaria, que es el Centro, para disfrutar la Feria de las Flores”, precisó en alcalde encargado.