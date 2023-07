Estos son los motivos de la avalancha en Quetame: “El río presenta un embalsamiento”, según el director del Servicio Geológico Colombiano

Quetame tras la avalancha. Bomberos Cundinamarca

La avalancha en Quetame, Cundinamarca mantiene en alerta al país y específicamente a los habitantes de la zona de influencia de esta emergencia. Infobae consultó con expertos sobre esta situación y habló con Julio Fierro Morales, director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC), quien expuso los motivos de la avenida torrencial que ha cobrado la vida de más de 20 personas y alertó sobre los riesgos que siguen vigentes.

El experto expuso los motivos principales que desencadenaron este trágico desenlace, explicando las condiciones geológicas de la zona y los riesgos que continúan sobre la mesa y deben ser abordados oportunamente por las autoridades, resaltando la necesidad de implementar un sistema de alerta temprana no solo en Quetame, sino en toda Colombia.

Infobae: ¿Geológicamente, cómo se puede describir la zona en donde ocurrió la tragedia?

Julio Fierro: “Esta zona de la cordillera Oriental entre Granada y Cumaral, Meta, es una zona en donde el levantamiento de esa cordillera es mucho mayor que en otros lugares del piedemonte Llanero, y eso genera entonces unos desequilibrios en las formas de las montañas, esos desequilibrios llevan a que los procesos de erosión que hay en esas laderas sean muy fuertes y lo que hacen es producir sedimentos; producir rocas, bloques, arenas y demás”.

Cómo se generó la avalancha en Quetame

Infobae: ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para que se genere una avalancha?

J.F: “Para generar una avenida torrencial se necesitan dos ingredientes principales: agua y sedimentos, el agua en este caso viene de las lluvias, que en esta zona por ser una cordillera tan empinada tenemos un modo de lluvia que es torrencial, lluvias muy fuertes en periodos de tiempo muy cortos y el sedimento se produce precisamente por esos desequilibrios que hay en esas montañas mediante la erosión”.

Infobae: ¿En el caso de Quetame, qué sucedió?

J.F: “Hubo dos semanas de lluvias muy fuertes y eso generó unos eventos como las avenidas torrenciales, comúnmente denominadas avalanchas. Una fue en la quebrada Naranjal, la cual arrasó con el centro poblado del Naranjal, que es donde hay desafortunadamente víctimas. La otra avenida torrencial bajó por la quebrada de Contador, cerca del centro urbano de Quetame, este llegó al río Negro y represó prácticamente el río, que hoy tiene un embalsamiento, aunque las autoridades están trabajando en un boquete para evacuar el agua de manera controlada”.

“Si las autoridades ordenan evacuación, con todo lo duro y lo difícil que es esto, se trata de evitar pérdidas humanas”, Julio Fierro, director general del Servicio Geológico Colombiano.

Infoabe: ¿Cómo se puede prevenir una calamidad como esta?

J.F: “Nosotros queremos trabajar con sistemas de alerta temprana, queremos instalar algunos sensores que permitan avisar que está bajando una avenida torrencial, pero tenemos muy poca instrumentación en el país y en la zona de riesgo.

“Cabe resaltar que Quetame sufrió un sismo muy fuerte el 24 de mayo del 2008, es una zona con dinámicas muy fuertes”, expresó Fierro Morales.

El riesgo continúa en Quetame tras la avalancha

Infobae: Han pasado tres días tras la tragedia, ¿La amenaza continúa?, además, ¿Cuál sería su recomendación?

J.F: “Hay una situación muy triste; y es que todavía hay muchas personas que están buscando los cuerpos de sus seres queridos dentro de quebradas y dentro del río Negro; ayer se tomó la decisión de que si se abría la brecha de la presa que generó la quebrada Contador en el río Negro, no podía haber personas. Se le pide a la comunidad por este momento, que los ríos y las quebradas no sean usadas para esparcimiento, ni para esta situación tan dura de las personas buscando a sus familiares, también estar muy pendientes en caso de que se vean agrietamientos”.

La búsqueda de desaparecidos tras la avalancha continúa. (Gobernación de Cundinamarca)

Infobae: En países como México resalta el sistema de alerta sísmica, ¿Qué falta en Colombia para aplicar algo similar en cuanto a eventualidades naturales?

J.F: “Quizá deberíamos de tener una instrumentación en prácticamente toda Colombia sobre inundaciones, sobre avenidas torrenciales y deslizamientos, pero también tenemos muchos limitantes, sin embargo, para el caso particular de Quetame estamos trabajando con una premisa, y es que la instrumentación para alertas tempranas tiene que ser económica y fácil de instalar, eso puede que conlleve a que la precisión de los instrumentos no sea la ideal, pero más que precisión, lo ideal es que no haya pérdida de vidas humanas que lamentar”.