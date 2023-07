Icetex lanzó mil créditos con beneficio de pago según ingreso

Entre las ayudas que tendrán los beneficiarios está que ya no necesitarán codeudor para realizar la solicitud. Archivo

El 19 de julio, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) confirmó que ahora los colombianos podrán acceder a créditos que tendrán la ventaja de ser otorgados bajo la modalidad de Pago Contingente al Ingreso (PCI).

La entidad explicó que se trata de 1.000 créditos que serán otorgados con un pago de acuerdo a la situación económica y entendiendo las dificultades de cada caso. El PCI es un nuevo modelo de crédito que, según el Icetex, es la evolución hacia un esquema más humano.

El presidente del Icetex, Mauricio Toro, aseguró que estos son los primeros mil créditos con el nuevo esquema de pago, pero que, con el paso del tiempo, la idea es que la totalidad de las solicitudes para educación estén amparadas bajo esta modalidad.

“Paulatinamente, estaremos migrando hacia este modelo para que sean más los colombianos que se beneficien de él. El esquema retrata un crédito más humano, con mejores condiciones que respondan a las reales necesidades del beneficiario; es decir, un crédito social”

De acuerdo con el Icetex, se espera que nuevos beneficiaros cuenten con una forma de pago en la que tendrán una deducción y retención proporcional a sus ingresos, esto, con la única condición de que el solicitante devengue más de un salario mínimo mensual legal vidente.

Con este nuevo esquema, la proporción de cobro del crédito no podrá superar el 20% de los ingresos mensuales del solicitante, por lo que se espera que las personas no se vean afectados en su economía.

Por otro lado, los beneficiarios que no tengan empleo, o que reciban un ingreso igual, o menor, a un salario mínimo, contarán con el beneficio de no realizar ningún tipo de pago, por lo que no entrarán en estado de mora con el crédito; tampoco podrán ser reportados a centrales de riesgo.

“El período de amortización del crédito será por un máximo de 20 años luego de terminados los estudios financiados. Si al término de este período no ha sido pagado en su totalidad la deuda se entenderá por terminada”

Otra de las ventajas que anunció la entidad es que, para solicitar este tipo de créditos, los beneficiarios no están obligados a presentar un codeudor, pues se establece a través de la deducción y retención directa de los ingresos de los beneficiarios.

El Icetex explicó que el pago del crédito será directo de los empleadores, por lo que los beneficiarios no tendrán que ver con el trámite de pago, y por tal motivo, el valor mensual de la deuda será descontado del sueldo de los solicitantes. Para tener el control y poder efectuar los pagos, la entidad agregó que se encuentra trabajando de manera conjunta con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para reglamentar la implementación de un sistema de seguimiento de recaudo.

“Actualmente, el Icetex se encuentra adelantando con la Dian un proceso de reglamentación técnica para la implementación el sistema de seguimiento de recaudo de este mecanismo PCI”.

Icetex seguirá atendiendo usuarios en mora

Con el fin de ayudar a los beneficiarios, que se han atrasado en los pagos de sus obligaciones y contribuir a que se llegue a un acuerdo para que estudiantes puedan ponerse al día, el Icetex realizó varias jornadas para atender este tipo de casos.

Aunque las jornadas se consideraron como históricas, pues se llegaron a atender más de 19.800 estudiantes, algunos deudores no pudieron llegar a un acuerdo de pago, por lo que el presidente del instituto, Mauricio Toro, explicó que los canales de la entidad seguirán abiertos.