Alias el “Doctor” dijo estar más confiado en la justicia de Estados unidos que en la JEP: “Yo quiero irme ya a Estados Unidos”

José Geiden Castro Chillambo, alias ‘el Doctor’(colprensa/externos).

José Castro Chillambo, alias el “Doctor”, como le solían decir sus compañeros mientras estuvo en las Farc, y que hoy se encuentra en la cárcel La Picota, apareció en las últimas horas con una petición que no es común: “Yo quiero irme ya a Estados Unidos”. Estas fueron las palabras del exmiembro de la guerrilla entregadas a BluRadio, luego de comentar que en Colombia no ha recibido las suficientes garantías para esclarecer su situación y reconocer su participación dentro del extinto grupo armado ilegal.

Contra Castro Chillambo pesa una orden de extradición emitida en 2019 por la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, luego de que se determinara que este hombre estuvo vinculado a delitos relacionados con el narcotráfico, después de acogerse a la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Según indicaron las autoridades, el Doctor habría participado en cuatro supuestos envíos de droga al país norteamericano durante el 2017.

Sus intenciones de ser extraditado lo más pronto posible se dan luego de que en 2021 iniciara trámites ante la Justicia Especial para La Paz (JEP) para solicitar el beneficio de no extradición, acción que no fue aceptada. Además, la JEP señaló su responsabilidad en el macrocaso 02, que busca establecer y condenar los hechos de violencia y delitos de lesa humanidad, en el que destaca el ataque a la Estación de Policía de Tumaco el 1 de febrero de 2012, que cobró la vida de 11 uniformados y dejó lesionadas a otras 74 víctimas.

“Yo no estaba de acuerdo. Estaba en contra y tuve discusiones con los comandantes de la estructura. Llegaron al punto de preguntarme de qué lado estaba, porque yo sabía que eso no iba a terminar bien. Con Mario Lata se prestó para eso, me tildaron de cobarde, de flojo”, señaló al medio citado el exmiembro de las Farc. De igual forma, el hombre contó que ese ataque casi le cuesta la vida a una de sus familiares. “Pero mire las consecuencias de algo tan triste. Estuve a punto de perder a una hijastra en ese atentado porque no supe cuándo lo iban a llevar a cabo. Sabía que iba a suceder, pero no sabía cuándo”.

Alias el “Doctor” se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. (Colprensa - Camila Díaz)

Alias el Doctor, también conocido como el “terror de Tumaco”, contó cuál ha sido su papel en el esclarecimiento de la verdad ante la JEP, en aras de reparar a las víctimas y velar por la no repetición de los hechos. “Estoy muy arrepentido de todo y lo que quiero es buscar la restauración de alguna manera para las víctimas. Quiero contribuir en el territorio donde pertenezco, en las veredas aledañas, y realizar muchas acciones de reconciliación. Tengo la idea de sembrar muchos árboles para contrarrestar la tala indiscriminada”, dijo el hombre.

Sin embargo, el privado de la libertad por crímenes de lesa humanidad dejó ver su descontento con el actuar de la JEP en su caso que, según sus palabras, no le han dado la razón y no han considerado su versión de los hechos, por lo que prefiere someterse a la justicia estadounidense. “En primer lugar, estoy cumpliendo con lo que la JEP me ha pedido sobre mi experiencia en el conflicto. Estoy hablando la verdad sobre lo que me preguntan. Sobre la extradición, no puedo decir nada. He dicho que lo mejor es ir a Estados Unidos, pagar y quedar libre en ese sentido. Aquí no me solucionarán nada, tengo que ir a Estados Unidos para aclarar las cosas”, expresó en BluRadio.

Castro Chillambo también pidió a la ciudadanía que no se estigmaticen a todos los excomandantes de las Farc como iguales, además de pedir por más apoyo para culminar el proceso de paz con las Farc. Dentro de sus palabras, llamó la atención que expresara su decepción por sus compañeros, que hoy hacen parte de la política colombiana y no están pagando penas en prisión. “No sé cuál sea su idea, para ellos nosotros no existimos. Lo mejor es no hablar con esa gente, porque eso es lo que ellos han dicho, que nosotros no existimos, y para mí, ellos tampoco existen”.

El excombatiente aseguró que nunca ha asesinado directamente a alguna víctima, además de destacar que responderá ante la justicia, aunque no haya cometido los crímenes tal y como lo expresan las autoridades. Según Chillamba, su error fue callar mientras se planeaban y ejecutaban diferentes acciones delictivas que afectaron la vida de muchas familias en el departamento de Nariño.