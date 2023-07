Yeferson Cossio fue víctima de un asalto en su casa: “El hijuemadre me estaba robando los repuestos de la lavadora”

Yeferson Cossio fue víctima de robo en su casa: “El hijuemadre me estaba robando los repuestos de la lavadora”. Foto: Instagram @yefersoncossio

La inseguridad en el país está por todas partes y, en cuanto a la farándula nacional, varias son las celebridades que denunciaron robos en lo corrido del 2022 y algunas en este 2023. Recientemente, por ejemplo, fue Yeferson Cossio el que aseguró haber sido víctima de hurto en su casa.

Te puede interesar: Yeferson Cossio respondió a comparación entre su novia y Jenn Muriel: “El pasado quedó atrás”

Así las cosas, el creador de contenido se mostró desde sus Historias de Instagram relatando la situación que ocurrió después de que se le dañara la lavadora y le pidiera a su asistente que llamara a los técnicos correspondientes para arreglarla.

“Ayer se me dañó la lavadora así que le pedí a mi asistente que trajera técnicos, entonces ayer vinieron los de LG y hoy por la mañana vino otra persona de la empresa de Electro***.... al final decidimos la cotización de LG, el señor se fue, volvió el de LG hoy mismo cuando resulta que a lo que revisó ayer ya le faltaban repuestos a la lavadora”, tras estas últimas palabras el influenciador antioqueño soltó algunas risas, pues al parecer le pareció muy bizarra la escena.

Te puede interesar: Desde una granja de hormigas hasta una serpiente: Yeferson Cossio mostró los animales exóticos que alberga en su lujosa propiedad

Tras lo advertido, Cossio se dispuso a revisar las cámaras y al parecer el técnico de Electro*** hizo de las suyas. “Revisamos cámaras, el tipo como que no contaba que tenía una camarota debajo y el hijuemadre me estaba robando los repuestos de la lavadora, entonces mi asistente le escribió, la bloqueó en WhatsApp, las llamadas no se las contesta...”

A su vez, el creador de contenido quiso advertir a sus seguidores sobre los cuidados que deben tener al momento de contratar a dicha empresa.

“Fue una bobada, un repuesto que valió 400 mil pesos, pero si hizo eso aquí ¿cuánto no mantendrá robando? mucho cuidado al abrirle las puertas de su casa a este señor y a esta empresa”, escribió sobre las imágenes.

No sobra mencionar que Yeferson Cossio es al día de hoy uno de los influenciadores de mayor popularidad en el país y también uno de los que más factura. Se hizo conocido especialmente por su contenido sobre bromas.

Yeferson Cossio fue víctima de robo en su casa: “El hijuemadre me estaba robando los repuestos de la lavadora”

Así fue la broma que Yeferson Cossio y su cuñado le jugaron a una amiga coreana

Como se mencionó, Yeferson Cossio se ha hecho de un nombre como creador de contenido principalmente de bromas y retos. Es así como el influenciador antioqueño ha alcanzado la mayor parte de su fama reuniendo en Instagram diez millones de seguidores hasta el momento y posicionándose como una de las figuras en redes sociales más seguidas del país.

Te puede interesar: Así fue la broma que Yeferson Cossio y su cuñado le jugaron a una amiga coreana

Y es que el paisa no pierde oportunidad de jugarle cualquier chanza a sus más allegados, especialmente a su hermana Cintia Cossio, pero ni su madre se ha salvado de sus ocurrencias. Recientemente, por ejemplo, fue una de sus amigas la que resultó ser víctima de sus bromas.

Es así como por medio de sus Historias de Instagram, Cossio se mostró en compañía de su cuñado —Jhoan López— y una amiga coreana de quien no especificó su nombre. En las imágenes se ve que los tres sostienen una especie de chiles y el reto consistía en comerlos en su totalidad. Sin embargo, Cossio y su cuñado únicamente se metieron los chiles a la boca sin masticarlos, mientras que la mujer aparentemente sí lo hizo. “Jhoan López y yo le hicimos una trampa a la coreana con el súper picante”, escribió Yeferson sobre las imágenes seguido de emoticones llorando de risa.

Al momento en que los creadores de contenido escupieron los chiles enteros, todos estallaron en risas, menos la coreana por supuesto, quien por su gestualidad no le gustó para nada la chanza que le jugaron sus amigos.