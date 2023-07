“Jim me dejó”: Alina Lozano le reveló a sus seguidores su tristeza por un ‘problema’ con su prometido

Alina Lozano/Facebook.

Diferentes celebridades han usado sus redes sociales para desahogarse cuando sufren alguna decepción o ruptura amorosa, como ha sucedido con Carolina Cruz y Shakira, por mencionar algunos casos.

En este momento quien se tomó sus perfiles oficiales fue Alina Lozano, que en los últimos días solo demostraba felicidad en su relación sentimental con el creador de contenidos Jim Velásquez.

Con estas palabras la actriz le dio la introducción a un video publicado en su perfil de Instagram: “Jim me dejó”. Con este abrebocas Lozano abrió el debate y causó preocupación entre sus seguidores por la manera en la que apareció al contar lo que sucedió con su pareja.

Son muchos los cuestionamientos que la actriz y su prometido han recibido por su relación sentimental, sin embargo, la publicación que la popular doña Nidia hizo en sus redes, la muestra un tanto opacada y con un gesto de tristeza en su rostro.

“Tengo que reconocer con el dolor de mi alma que ustedes tenían la razón. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no paré a tiempo? ¿Por qué no dije alto? ¿Por qué no tomé ninguna medida? ¿Por qué simplemente me enceguecí? Esas son las cosas que de pronto nos pasan a las mujeres maduras que quizás tenemos anhelos de que las cosas sean de otra forma y reconocer que ustedes tenían toda la razón es duro. A mí me duele mucho, me duele el alma. Pero es así y es la verdad”, afirmó la actriz.

Lo más llamativo es que, así como ha resaltado las condiciones que tiene su relación actual y también el proceso que ella y su pareja han tenido hasta este momento, cuando suenan campanas de boda, Lozano finalizó su publicación con una frase en la que dejó en evidencia que este video fue parte de una broma que querían jugarle a todos sus seguidores.

“Jim efectivamente me dejó, me dejó sin leche para el desayuno ni para absolutamente nada”, señaló Alina, mientras que en la parte de atrás el joven apareció con el rostro sucio con lo que al parecer era leche en polvo y preguntando ansioso si había más.

Debido a esto Alina Lozano de manera inmediata le hizo el reclamo por la manera que Jim tuvo para consumir el producto lácteo. Ante esto el creador de contenido respondió que en la casa de sus padres él recibía mucho de ese alimento. Después de esa aclaración, la pareja confirmó el sentido burlesco e irónico de dicho video.

En esta ocasión los novios se refirieron en tono de broma a su relación, mostrándose ante sus seguidores como una pareja que está muy unida. A diferencia de otras oportunidades en las que Lozano se ha sincerado acerca de algunos problemas que han surgido previos a lo que será su matrimonio.

Alina Lozano triste por que Jim la dejó

Alina Lozano y Jim Velásquez tendrían acuerdo económico para casarse

Alina Lozano y Jim Vlelásquez @drfelipegonzalez

El compromiso entre Alina Lozano y su pareja Jim Velásquez sigue en tendencia luego del anuncio que hicieron público en un medio de comunicación.

Debido a esto muchas personas se han pronunciado acerca de la notable diferencia de edad que existe entre la pareja. Sin embargo, a pesar de las críticas, los dos se ven muy ilusionados con llegar al altar.

Ante esto otro de los temas que más relevancia toma es la parte económica, por esa razón la actriz afirmó que se ha sentado a hablar con Jim del tema económico y al parecer estos firmarían un acuerdo prematrimonial, con el fin de no tener ningún problema por este motivo. “Del acuerdo prematrimonial sí hablamos, incluso me lo habló él. No crean que ninguno de los dos tiene grandes propiedades. Yo mucho menos”, comentó.

Además aclaró que muy pronto van a firmarían estos documentos antes de formalizar su unión, pues ambos quieren mantener sus cosas por separado con el fin de evitar en un futuro problemas.

“Pero él me lo habló, al principio nos reímos, porque él me dijo: ‘Ali, vamos a hacer las capitulaciones, yo lo que tengo es mi celular finísimo, entonces no sé. Después nos reímos, les confieso que nosotros queremos seguir creciendo acá, con el respaldo de ustedes y comprar algo juntos. A mí me parece chévere, eso me gusta, eso vale también en el compromiso, pero lo que tenga cada uno o lo que quiera comprar por su lado, que sea de él y lo mío que sea mío”, aseguró la actriz.