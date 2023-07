“La congelación de las tarifas de energía es un gancho ciego y una estafa”: Daniel Duque, el candidato “verde” a la Alcaldía de Medellín

Daniel Duque, el candidato de Alianza Verde a la Alcaldía de Medellín, le contó a Infobae cómo planea ganar las elecciones y suceder a Daniel Quintero. Infobae.

El partido Alianza Verde, que puso alcaldes en 2019 en Bogotá, Cali y Manizales, entre otras ciudades colombianas, oficializó al joven político medellinense Daniel Duque para que los represente en las elecciones locales que definirán al reemplazo de Daniel Quintero Calle en la Alcaldía de Medellín.

El abogado de la Universidad Eafit, que lleva un único periodo en el Concejo de la capital de Antioquia, le contó a Infobae Colombia cómo se desprenderá del legado verde que tanto palo le han dado los ciudadanos en las últimas encuestas y dio pormenores de sus propuestas y otros temas coyunturales que atañen a la tierra que lo vio nacer y de la que ahora busca gobernar, de la mano de uno de los partidos alternativos más destacados en la nación.

—Infobae: ¿Qué es lo más urgente que hay que recuperar en Medellín?

—Daniel Duque: Reducir el hambre y la pobreza, mejorar la seguridad, ofrecer proyectos de vida dignos para los jóvenes; viviendas dignas, seguras y adaptadas al cambio climático; reducción de la congestión vial de manera sostenible y gobernar con transparencia. Esos son los seis problemas más graves que tiene hoy Medellín y que tiene que solucionar urgentemente. Esos son los seis grandes frentes de batalla, creo yo.

—Esta semana, Daniel Quintero se convirtió en el alcalde más impopular de Medellín de los últimos 29 años, ¿cree que los paisas vuelvan a confiar en un candidato progresista como usted para que los gobierne?

—Lo que pasa es que Daniel Quintero no resultó ser un alcalde progresista, resultó ser un alcalde corrupto, que es una cosa muy distinta. Y la corrupción no es de izquierda ni de derecha. La corrupción es corrupción y punto. Entonces, lo que yo creo es que Medellín siempre ha escogido opciones que representen de alguna manera propuestas diferentes, propuestas distintas a las relacionadas con el establecimiento. Yo estoy absolutamente convencido de que nosotros podemos representar esa gran propuesta. Nosotros tenemos una idea, eh de ciudad que creo que es integral, que creo que une a todas las personas y que más allá de ubicarse en un espectro político, lo que busca es solucionar los problemas urgentes de la gente.

Alcalde de Medellín Daniel Quintero anunció sanciones contra hinchas que generaron desórdenes. Jesús Aviles - Infobae

—Hace un tiempo su partido, la Alianza Verde, lo suspendió por hacerle oposición al alcalde Quintero y ahora usted es el candidato de esa colectividad. ¿Quién cambió de parecer, usted o el partido?

—Yo creo que el partido se ha dado cuenta que todas las denuncias que nosotros realizamos en contra de la administración de Quintero tenían un gran sustento. De hecho, nosotros fuimos unos de los que destapamos el escándalo, la olla podrida que había en Buen Comienzo, el programa de atención a la primera infancia que llevó a la imputación de cargos en contra de la secretaria de Educación y otras personas más.

El partido rápidamente corrigió. Se dio cuenta del error que estaba cometiendo, quitándome mi voz y mi voto de manera, a mi juicio, inconstitucional. Levantó esa sanción en muy pocos días.

—Este es su primer periodo como concejal en Medellín. ¿No cree que sea poco conocido como para aspirar a ser alcalde?

—Vea, yo no tengo experiencia robando, haciendo politiquería y juntándome con la política tradicional. Yo tengo experiencia haciendo seguimiento juicioso y riguroso a los proyectos del Plan de Desarrollo. Yo me he consolidado como uno de los mejores, o si no el mejor concejal de Medellín. Sé que puede sonar arrogante, pero lo digo seguro del trabajo que hemos hecho mi equipo y yo. Estoy convencido de que estos años de trayectoria, no solo en el Concejo, sino desde antes, como activista, como estudiante, como ciudadano, me han permitido conocer muy bien a la ciudad, en los libros, en las estadísticas, en las cifras, pero también en el territorio, en la calle, en los barrios, en las veredas y en los corregimientos.

—La Alianza Verde hace parte de la coalición del Gobierno nacional en el Congreso. ¿Cómo será la unión del sector oficialista en Medellín? ¿Qué le ha dicho el Pacto Histórico?

—Yo he sido crítico del gobierno de Gustavo Petro. Yo he escuchado que Federico (Gutiérrez) dice que estas elecciones serán un plebiscito contra Petro. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que sea quien sea el alcalde, hay que trabajar con el Gobierno nacional y sea quien sea el presidente tiene que trabajar con los alcaldes. (...) Medellín no va a poder atender sus problemas de seguridad si no trabaja de la mano con el Gobierno nacional. Es decir, uno puede ser crítico del gobierno como lo soy yo, pero uno tiene que trabajar de manera mancomunada con todas las instituciones y yo soy respetuoso de las instituciones, respetuoso de sea quien sea el presidente.

Y yo, por supuesto, voy a buscar sumar sectores políticos de todas las tendencias y sectores políticos: son bienvenidos en esta propuesta, siempre y cuando, se acojan a un gran acuerdo ético y a un gran acuerdo programático, que es lo que estamos construyendo para Medellín.

—Pasemos a otro tema. Daniel Quintero dijo que el congelar o no los precios de energía en Medellín quedará en manos de su sucesor, ¿usted qué haría si llegara a ser alcalde?

—Lo que está haciendo Daniel Quintero es una irresponsabilidad completa con empresas públicas de Medellín. EPM es el ahorro más grande que tenemos los ciudadanos de Medellín. Es una empresa 100% pública que le genera transferencias de entre 1 y 2 billones de pesos al año a la ciudad para que haga su inversión social y para que pueda mantener los grandes programas que han ayudado a superar problemas estructurales en Medellín.

Esa tal congelación de tarifas de servicios públicos no es otra cosa, tal y como lo dice en respuestas de derechos de petición la misma EPM, que un gancho ciego y una estafa que le están haciendo a los ciudadanos. Es simplemente aplazar el aumento en la tarifa a partir del mes de enero, cuando él ya salga de la de la alcaldía. (...) Los alivios en tarifas de servicios públicos domiciliarios no se hacen con populismo y con demagogia, sino que se tiene que crear un fondo de estabilización tarifaria, se tiene que trabajar con el Gobierno nacional y la Creg, y en este momento en las condiciones que tenemos, pues es muy difícil”.

—En pocas palabras, usted hundirá el congelamiento de tarifas de energía en Medellín si es alcalde, ¿sí?

—No vamos a congelar las tarifas de servicios públicos porque no se puede. Es que no es una cosa que dependa del alcalde de turno. La congelación de las tarifas de servicios públicos no se hace por decreto. Esta alcaldía es la que más aumento de la tarifa de servicios públicos ha tenido en la historia de Medellín: más de un 40% de aumento en varios de los servicios públicos a todas las familias. Entonces, todo eso que dijo Daniel Quintero durante la campaña resultó siendo una estafa, una mentira y un engaño a los ciudadanos.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero; y el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, anunciaron que se congela la tarifa de energía en Antioquia.

—¿Cree que su oposición férrea a Daniel Quintero le sirva para cooptar votos de los medellinenses?

—Yo más que hacer una crítica o una oposición férrea a una persona, lo que he hecho es una defensa de la ciudad y todos mis debates de control político han sido debidamente sustentados. Cada vez que hemos hecho denuncias, las hemos allegado a los organismos de control: la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Personería, las Superintendencias y demás. Yo no estoy haciendo este control político y esta defensa de la ciudad a cambio de votos. Yo estoy haciendo esto porque para eso me eligieron, porque este es mi deber constitucional y porque yo estoy convencido de que hasta el último día en el que yo esté en el Concejo tengo que honrar ese gran mandato.

—Pero en esa mecánica electoral ¿cree que alejarse de Quintero, como lo ha hecho estos tres años, le sirvan para que los paisas no lo relacionen con Quintero?

—Yo empecé a hacer críticas al gobierno de Daniel Quintero y oposición cuando no estaba de moda. Hay muchos que se están vistiendo de antiquinteristas pero que chuparon de la teta de la administración durante mucho tiempo, que tuvieron la Secretaría de Movilidad, que tuvieron los contratos de poda y de jardinería y que hoy salen campantes a decir “Fico salve usted esta ciudad”.

La gente tiene que saber quiénes estuvimos del lado de la ciudad todos estos cuatro años y no quienes convenientemente saltan del barco a última hora para tratar de catapultar votos de unos cuantos incautos en medio de un proceso electoral.

El excandidato presidencial y posiblemente aspirante a la alcaldía de Medellín, Federico "Fico" Gutiérrez, dio a conocer sus aspirantes al Concejo de la capital antioqueña.

—Vimos la tormentosa relación de Quintero con el GEA, ¿su eventual gobierno progresista cómo manejará el tema con esos empresarios?

—Yo voy a ser un alcalde que va a unir a todos los sectores de la sociedad civil. Medellín ha tenido por lo menos tres grandes crisis institucionales en los últimos 30 años. Una en la época de Pablo Escobar. Otra en la época de Luis Pérez y esta entre todos los sectores de la sociedad civil, universidad, empresa, sector cultural, organizaciones sociales y de base comunitaria y Estado. Y eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a juntar a todos esos sectores de la sociedad civil. Creo que lo he demostrado.

—¿Qué va a pasar para que Hidroituango por fin sirva?

—Lo vamos a terminar. Esta alcaldía nos dejó en este momento sin contratistas, dejó una obra completamente abandonada y esta es la hora en la que no sabemos si van a entrar en operación las turbinas 5, 6, 7 y 8. Yo voy a terminar Hidroituango, vamos a sanear las finanzas de empresas públicas de Medellín, vamos a recobrar el gobierno corporativo, vamos a poner una gerencia idónea al frente de EPM y vamos a sacar adelante esa esa gran obra para para Antioquia y para Colombia.

—La popularidad de los alcaldes verdes como Ospina en Cali y López en Bogotá no es buena, ¿eso incidirá en que los actuales candidatos de ese partido vean truncados sus intereses políticos?

—Medellín nunca ha tenido un alcalde verde. Medellín me conoce, Medellín sabe quién soy yo. Medellín sabe cuáles son mis propuestas, cuáles son mis ideas y Medellín, más que por partidos, vota por ideas, propuestas y sobre todo por hojas de vida. Y mi hoja de vida es intachable; a mí que me esculquen porque yo creo que he hecho una carrera sumamente transparente y rigurosa.

Duque ha hecho varias denuncias contra Quintero y su gobierno

—¿Le reconoce algo positivo a la gestión de Quintero?

—El tema del Valle del Software creo que era una gran idea. Medellín tiene un potencial enorme para hacer un hub de ciencia, tecnología, innovación y de desarrollos de todo lo relacionado con la cuarta revolución industrial. Pero eso no se materializó. Reconozco también las gestiones para sacar el Conpes del Metro ligero de la calle 80. Nosotros en el Consejo votamos positivas las vigencias futuras para la construcción del metro de la 80. Eso es una deuda histórica que teníamos con el occidente de la ciudad.

— ¿Cuáles cree que fueron las principales equivocaciones de Quintero?

—La corrupción sin ningún lugar a dudas. Y eso no es una equivocación. Eso es un ataque deliberado a la institucionalidad, al presupuesto público y sobre todo a las familias más pobres, que son finalmente las que tienen que sufrir esas malas decisiones.

