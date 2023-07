Eliminar el IVA a la comida para mascotas: una nueva iniciativa para aliviar el bolsillo de los colombianos

El representante Wilmer Castellanos promueve el proyecto para eliminar el IVA a la comida para mascotas. Prensa Wilmer Castellanos

Con el aumento de precios en varios artículos del mercado en Colombia, uno de los que ha golpeado fuertemente el bolsillo es la comida para las mascotas, debido a factores de carácter internacional como la guerra en Ucrania y la crisis de los contenedores afectó el valor de sus insumos.

Debido a que millones de familias tienen algún animal de compañía, están en la obligación de pagar mucho para mantenerlas y eso provoca que, en algunos casos, estos seres sean abandonados o entregados en adopción, al igual que los refugios y organizaciones que sufren por no contar con los recursos para conseguir dicho concentrado.

El representante Wilmer Castellanos, promotor del proyecto, habló para Infobae Colombia sobre esta iniciativa que busca la eliminación del IVA en la comida para mascotas y que ya superó dos debates en la Cámara antes de que finalizara el año legislativo.

La iniciativa fue presentada por el representante a la Cámara Wilmer Castellanos, junto con la senadora Andrea Padilla.

¿Cree que este proyecto logre quitarle ese peso de encima a las familias en su economía?

Según un estudio de Fenalco, seis de cada 10 familias cuentan con una mascota o animal doméstico de compañía, preferiblemente perro o gato, así que decidimos presentar esta iniciativa teniendo en cuenta que, desde 2019, se ha aumentado de manera considerable la intención y el deseo, por parte de las familias colombianas, de tener una mascota en sus casas.

Así que, debido a esto, el concentrado se ha convertido en un bien de consumo en la canasta familiar. A raíz de la guerra en Ucrania, devaluación del peso y demás, se vuelven más caras las materias primas y obviamente se dispare el precio de los alimentos para las mascotas.

Hemos llevado esta iniciativa junto a la senadora Andrea Padilla, la representante Katherine Miranda y algunos otros compañeros del Partido Verde para que podamos excluir del pago del IVA a los concentrados para las mascotas domésticas, que han tenido un aumento del 30% o 40%.

Esta iniciativa también beneficia mucho a los refugios de mascotas...

Sin lugar a duda, beneficiamos a los estratos 1, 2 y 3, así que queremos ayudar a esas familias y esas organizaciones, fundaciones y personas naturales que han dedicado su vida a rescatar a los animales de la calle.

Según un estudio, hay más de un millón de animales en las calles, más que todo perros y gatos abandonados, y para esas personas que se dedican a salvarlos, a los refugios, a todos los centros de bienestar, la idea es ayudarlos.

Avanza en la Cámara el proyecto para eliminar el IVA en la comida para mascotas que presentó el representante Wilmer Castellanos. Foto Prensa Wilmer Castellanos

¿La ha podido discutir con los dueños de establecimientos que lo venden o las empresas que lo producen?

Ellos ven en este proyecto una oportunidad porque bajar los precios podría aumentar el consumo y también en la calidad, y es para garantizar el bienestar de nuestras mascotas.

Hemos venido trabajando en esto desde la reforma tributaria, en la que presentamos una proposición para eliminar el IVA de los concentrados de todos los animales, pero no nos fue aprobada porque el Gobierno veía que el impacto fiscal era muy grande, esto ha llevado a concertarlo y llegamos al consenso de llevarlo al margen para las mascotas domésticas.

Así que esperamos beneficiar a todos los establecimientos, pero en especial a los animales y a las personas que tienen estas mascotas.

¿Qué tal le ha ido a la agenda animalista en el Congreso?

No ha sido nada fácil, el consenso a prohibir algunas actividades tradicionales no ha sido fácil de lograr. No estamos de acuerdo con la crueldad que se usa se siga empleando, pero ese tema debe llevarse a un consenso, llegar a algunos acuerdos y delimitar las propuestas.

Pienso que hay mucho por hacer, no hemos podido evolucionar como se quisiera, pero hay cosas que se han ganado como temas que quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo para el bienestar animal, así que esperamos que este Gobierno pueda evolucionar con la agenda animalista.