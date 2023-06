Contralor del Huila: Fiscalía suspendió audiencia de conciliación que Andrés Felipe Vanegas tenía con su pareja Salomé Bahamón

Andrés Felipe Vanegas es señalado de haber agredido física y verbalmente a su pareja, Salomé Bahamón. Fotos: redes sociales.

En el búnker de la Fiscalía General de la Nación se iba a adelantar la audiencia de conciliación en la que estaban citados Andrés Felipe Vanegas, actual contralor del Huila, y Salomé Bahamón, secretaria general de la Alcaldía de Neiva y pareja de Vanegas. La diligencia surgió como consecuencia de las agresiones físicas y verbales que habría cometido el contralor del Huila en contra de su novia, ataques que quedaron registrados en algunas cámaras de seguridad.

Te puede interesar: Contralor del Huila será investigado por la Procuraduría por presunta agresión a su pareja

De acuerdo con Blu Radio, en la Fiscalía 8 local de Neiva se están llevando a cabo una serie de investigaciones referentes al caso y, hasta que no se obtengan los resultados, no se podrá desarrollar la diligencia. De hecho, aún no hay claridad sobre si esta podrá hacerse más adelante, puesto que el fiscal a cargo determinará si, con las conclusiones de la investigación de la Fiscalía local, la audiencia debería ser retomada o, por el contrario, debería ser descartada por completo.

Andrés Felipe Vanegas, contralor del Huila, fue señalado de agredir brutalmente a su pareja, Salomé Bahamón.

Los actos investigativos que se están haciendo desde la entidad buscan identificar cuál es la conducta punible por la que se investigará al contralor Andrés Felipe Vanegas. En este momento, la denuncia que pesa en su contra es por el delito de lesiones personales, pero el abogado defensor Iván Cancino solicitó que sea cambiada por violencias basadas en género.

Te puede interesar: Andrés Felipe Vanegas, contralor de Huila, fue denunciado por presunta violencia de género

De acuerdo con el Código Penal Colombiano, se incurre en un delito por lesiones personales cuando se daña la salud o el cuerpo de otro. Las penas por este crimen varían dependiendo de las consecuencias causadas por las agresiones, las cuales son:

Incapacidad para trabajar o enfermedad.

Deformidad.

Perturbación funcional de algún miembro u órgano del cuerpo.

Perturbación psíquica.

Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro del cuerpo.

Lesiones causadas por agentes químicos.

Parto prematuro o aborto.

Ahora bien, de acuerdo con El Colombiano, la víctima permaneció 14 días incapacitada por las agresiones de las que fue víctima. En ese caso, podría aplicar el concepto de incapacidad para trabajar o enfermedad enlistado en el Código Penal, el cual establece lo siguiente: “si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses”.

Te puede interesar: Él es Andrés Felipe Vanegas, el contralor del Huila acusado de agredir violentamente a su pareja

Por otro lado, en Colombia no hay un delito específico que figure en el Código Penal como violencia de género. Sin embargo, existe el delito de violencia intrafamiliar, en el que se establece que quien maltrate física o psicológicamente a cualquier persona del núcleo familiar incurrirá en una pena de cuatro a ocho años de prisión.

Dicha pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes si la víctima es una mujer, un menor de edad, una persona mayor a 60 años, una persona con discapacidad o en estado de indefensión.

Sin embargo, todavía no se conoce cuál tipo penal aplicaría en este caso; por ahora, el fiscal esperará los resultados de las investigaciones para fijar el rumbo de la denuncia. Según el medio citado, en el búnker del ente acusador ya hacían presencia varios colectivos de mujeres que rechazan los actos violentos de los que son víctimas.

Salomé Bahamón sufrió heridas en el paladar y la mandíbula como consecuencia de las agresiones de las que fue víctima, cometidas presuntamente por el contralor del Huila. Foto: redes sociales.

Las agresiones en contra de Salomé Bahamón

En la noche del 17 de junio de 2023, Andrés Felipe Vanegas y Salomé Bahamón asistieron a un concierto que se llevó a cabo en la discoteca Olé en Neiva (Huila). Las agresiones verbales en contra de la víctima habrían empezado allí, cuando ella le dijo al contralor del Huila que estaba cansada y quería irse para la casa. Luego, la situación fue empeorando cuando iban de camino a la residencia del funcionario.

“En ese trayecto me iba agrediendo verbalmente, diciéndome que como él no era uno de mis mozos, que con él no me divertía, que con él me daba mucho sueño. Empezó a gritarme, que yo era una perra, la más perra de todas, que yo salía con mi jefe y con el hijo de mis jefes”, relató Salomé Bahamón para Blu Radio.

Después, cuando llegaron al conjunto residencial de Vanegas, Bahamón se bajó del carro y el señalado agresor la golpeó en varias ocasiones, de acuerdo con su testimonio. Dichos actos de violencia habrían quedado registrados en una cámara de seguridad del lugar. Según los relatos de la víctima, Vanegas le metió las manos a la boca para evitar que gritara y, debido a eso, ella terminó con lesiones en el paladar y en la mandíbula.

“Caigo en el suelo. En el piso, él se agacha y vuelve a pegarme una cachetada. Después me levanta del piso, me ‘abraza’ por la parte de mi espalda y me arrastra hacia el ascensor”, añadió Bahamón en entrevista con el medio citado.

En el ascensor continuaron las agresiones, hasta que él se detuvo, se bajó y ella, en un descuido del hombre, Salomé Bahamón logró oprimir el botón para cerrar las puertas y bajar hasta el primer piso para poder pedir auxilio a la portera que en ese momento estaba de turno.

La mujer denunció al contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas, por la brutal agresión de la que fue víctima.

Bahamón aclaró en la entrevista con Blu Radio que la relación sentimental con Andrés Felipe Vanegas tenía un poco más de tres meses, pero que “fue una relación muy intensa afectivamente y constantemente nos quedábamos juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de que había una situación de fondo y eran las inseguridades que Andrés Felipe, contralor del Huila, tenía y demostraba constantemente”, dijo.

A continuación, la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por las agresiones de las que fue víctima Salomé Bahamón:

Denuncia contra el contralor del Huila

Denuncia ante la Fiscalía contra el contralor del Huila

Las investigaciones de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que ya abrió una indagación disciplinaria en contra del servidor público por el caso, que, según la entidad, podría catalogarse como violencia de género.

“[Los hechos] tienen una relación directa con la garantía de los derechos fundamentales de la mujer ante presuntos actos de violencia, y que la decisión se adopta en acatamiento a la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar esa clase de hechos”, señaló el organismo de control en un comunicado.

Andrés Felipe Vanegas Mosquera está siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación para determinar si cometió alguna falta disciplinaria. Archivo

Por eso, el Ministerio Público verificará la conducta del contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas, y determinará si corresponde a alguna falta disciplinaria por ser un funcionario del Estado. En consecuencia, solicitará a la Fiscalía General de la Nación una copia del expediente del caso y una del dictamen de Medicina Legal. También, destinará un espacio de escucha para la víctima y otro para el contralor departamental, si lo llega a solicitar. De ser así, los escuchará en versión libre y espontánea.

Por otro lado, el órgano de control constituyó una agencia especial para intervenir en el proceso penal que se adelanta en contra del presunto agresor.

“La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, en desarrollo de su función de intervención, designó como agente especial al Procurador 267 Judicial I Penal de Neiva, quien se encargará de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo del caso, adelantado por la Unidad Local de Delitos Querellables de la Fiscalía”, explicó el Ministerio Público en el comunicado.