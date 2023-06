Carolina Acevedo reveló detalles de su actual relación con Lucas Jaramillo: “Me hace muy feliz”

En febrero de 2023 se dio a conocer que Carolina Acevedo y Lucas Jaramillo son pareja (@acevedocarolina/Instagram)

Desde que le diera vida a Violeta, el interés romántico de Pablo en la telenovela De pies a cabeza de 1993, Carolina Acevedo se ganó el cariño de los televidentes por su belleza y carisma. La tolimense a partir de entonces continuó destacando en producciones como Francisco el matemático, Nuevo rico nuevo pobre, Comando elite, La nocturna o Un bandido honrado, donde en la mayoría de ocasiones mantuvo esas cualidades que ahora los colombianos pueden ver cada noche en la actual edición de MasterChef Celebrity.

En lo que se refiere a sus relaciones sentimentales, Carolina pasó por dos separaciones en su historia reciente. Primero con su colega Roberto Cano, de quien se divorció en 2004 cuando no llevaban ni siquiera dos años de casados, y más tarde con el empresario Salomón Korn, el padre de su hijo Matías, y de quien se separó en 2018 luego de que este fuera señalado de formar parte de una red de lavado de activos en el país, por la cual fue puesto en prisión domiciliaria.

Desde entonces no se supo de nuevas parejas, hasta que en febrero el ganador de La isla de los famosos 2007, Lucas Jaramillo (no confundir con el exfutbolista de Independiente Santa Fe y esposo de Catalina Aristizábal del mismo nombre) confirmó en una entrevista en La Red que estaba saliendo con Carolina Acevedo desde aproximadamente un mes, sin ahondar en más detalles.

Recientemente, la actriz, durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, respondió a la pregunta de cuánto tiempo llevaban saliendo. La artista no se limitó a responder por la cantidad de tiempo, sino que profundizó en la felicidad que le causa la compañía de su actual pareja, reconocida en el medio por su faceta “detrás de cámaras en la producción de varios realities:

“Llevamos 7 meses que se pasan en bombas… ¿Y sabes qué es lo mejor? Que yo no lo estaba esperando, no lo estaba buscando, es más, ya había desistido y había dicho como ‘si llega, llega y si no llega, no llega’ y llegó… Es deli, estoy feliz, tranquila, contenta, y es un gran parche. Aparte de que sea mi novio, es mi gran amigo y me hace muy feliz”

Como evidencia de lo anterior, en las publicaciones de uno y otro en sus respectivas cuentas personales se evidencian imágenes donde no solo aparecen juntos disfrutando de su romance, sino que han demostrado tener gustos similares por la naturaleza y las actividades al aire libre, particularmente en lo que se refiere a caminatas ecológicas. Esto, más allá de que los colombianos siguen pendientes de su participación en MasterChef Celebrity, donde ha protagonizado uno que otro roce con Martha Isabel Bolaños, por lo que se ha visto en los primeros capítulos.

Recientemente, la también actriz Juliana Galvis, que forma parte de la alineación del programa de Canal RCN, reveló que previo a la realización del programa tenía algunas diferencias con Carolina del pasado, durante una entrevista en Bravissimo de City TV. Según contó, la situación llegó al punto de que antes de comenzar las grabaciones pensaba que la tolimense “era con la última persona con la que quería trabajar”.

Juliana contó que el día en el que se encontraron todos los participantes (quienes no sabían de ese conflicto entre ambas), Carolina fue quien dio el primer paso saludándola. Al poco tiempo supo que Carolina también sería su compañera de recorrido, algo que le preocupó pero decidió controlar. “Tampoco queríamos dar boleta porque no quería que me pusieran con Carolina a cocinar”, dijo Juliana.

Luego explicó que durante un reto de campo específicamente en Cartagena, Juliana decidió invitarle un vino a Carolina. Ella aceptó, lo que les permitió aclarar la situación (de la cual no dio detalles durante la charla) y que al parecer las mantuvo alejadas durante un buen tiempo: