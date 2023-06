Miguel Ángel López se adueñó de la Vuelta a Colombia, pero fue criticado por reconocido exciclista: “Nunca debió estar acá”

El corredor colombiano fue campeón de la Vuelta a Colombia. Foto: Team Medellín

Miguel Ángel López se apoderó de la Vuelta a Colombia, no cedió en un solo momento y se impuso por encima de varios de los mejores ciclistas del país. Supermán se llevó el triunfo en nueve de las 10 jornadas que se disputaron y de esta manera ratificó el enorme nivel en el que se encuentra.

“Es algo como el sueño cumplido. Pensé que jamás correría la Vuelta porque me fui para Europa muy pequeño y pensé que nunca iba a correr acá. Son cosas de la vida, estoy disfrutando con mi familia, mis papás y mis suegros, que son como mis segundos padres”, aseguró Miguel Ángel López tras la competencia.

Sus victorias en la Vuelta a Colombia no pasan desapercibidas en el ciclismo mundial, debido a que ahora Miguel Ángel López es el corredor con más victorias en el mundo (19) superando a Tadej Pogacar, que ahora es segundo con 14 victorias.

Aunque el triunfo de Miguel Ángel López fue contundente y demostró que está un escalón por encima del nivel de varios ciclistas colombianos, el exciclista Fabio Hernán Rodríguez no se mostró muy contento por la participación del boyacense en la Vuelta a Colombia. El expedalista criticó la presencia de López en la carrera colombiana debido a que tiene un nivel tan alto que no tendría por qué estar compitiendo en el país y, por el contrario, debería estar disputando las carreras más importantes del mundo.

“Él nunca debió estar acá, debería estar en Europa para correr el Tour, es un ciclista con nivel europeo”, afirmó el excorredor en declaraciones publicadas por El País.

El ciclista colombiano fue imparable en la Vuelta a Colombia. Foto: Team Medellín

Es importante señalar que tras su estrepitosa salida del Astana Qazaqstam Team en diciembre de 2022 por los supuestos nexos de Miguel Ángel López con el doctor Marcos Maynar, quien actualmente está siendo investigado por liderar una red de dopaje en Europa. Por esta razón Supermán regresó al país y decidió firmar con el Team Medellín.

Luis Fernando Saldarriaga es uno de los formadores de Nairo Quintana y en el medio en mención el nivel que demostró Supermán en la Vuelta a Colombia y aseguró, “por vigencia, es vital que Miguel Ángel López siga activo, así sea en Colombia. Estará acá hasta que se resuelva su situación en Europa. Se sabía que iba a competir en un nivel más bajo porque acá no tenemos ciclistas de élite, pero el objetivo era no perder la forma”.

Así mismo, Raúl Mesa, entrenador de ciclistas colombianos en grandes vueltas, destacó la decisión del pedalista de volver al país a competir y señaló que “Miguel Ángel sabía que no se podía quedar un año sin competir para no pelear con la Unión Ciclista Internacional. Y cuando todo se solucione no le va a costar a la hora de volver a Europa porque es un ciclista de muchas condiciones”.

El ciclista del Team Medellín se coronó campeón de la Vuelta a Colombia. Foto: Team Medellín

Precisamente sobre el nivel de los ciclistas en la Vuelta a Colombia, el mismo Miguel Ángel López, no solo destacó la carrera, también resaltó el enorme nivel de sus competidores. “Algo muy bonito, lo ha dicho Óscar (Sevilla), esta es una de las carreras más bonitas, se parece a una de las grandes vueltas. Es una carrerota, la gente dice que no hay nivel, pero quisiera invitarlos a que entrenen como lo hacen los demás compañeros”.

Por ahora Miguel Ángel López seguirá vistiendo los colores del Team Medellín, equipo que le ha dado un enorme respaldo a lo largo de esta temporada y se espera que dado su enorme nivel, pueda regresar a Europa en la próxima temporada y de esta manera pueda volver a disputar las grandes vueltas.

“Estoy feliz de poder cumplir este sueño junto con el Medellín que ha hecho un gran aporte, esfuerzo y, como lo he dicho, nunca, ni en el World Tour, me había sentido tan protegido como con el Medellín que me dio la oportunidad de correr y representarlos este año. Encontré acá una gran calidad de seres humanos”, afirmó Superman López.