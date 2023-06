¿Yeferson Cossio volvió a OnlyFans? Esto es lo que se sabe

Una fotografía del creador de contenido e influencer se viralizó en redes sociales anunciando un supuesto regreso suyo a OnlyFans (@yefersoncossio/Instagram)

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más seguidos y a la vez más controvertidos de Colombia. Durante el tiempo que duró su relación con Jenn Muriel y su posterior ruptura, el antioqueño se hizo muy popular en las redes sociales y no pasa día en que no sea noticia por un motivo u otro, principalmente por mostrar la forma en que gasta su fortuna, que por lo demás ha estado bajo la atenta mirada de las autoridades que han intentado determinar si su procedencia es completamente legal o no.

Recientemente, Cossio fue noticia tras circular información donde una de sus camionetas quedó involucrada en un accidente de tránsito. Aunque él no la conducía, el hecho causó revuelo, al punto que tuvo que salir a aclarar que no hubo víctimas o heridos, y que no estaba claro quién había provocado el accidente. Sin embargo, este hecho opacó otro muy peculiar.

El sábado 17 de junio apareció una publicación en la cuenta de Instagram @yefersoncosslo, una cuenta de fans del influencer, donde supuestamente se anunciaba que el paisa había regresado a la plataforma OnlyFans, reconocida principalmente por su uso para venta de contenido para adultos por suscripción. La publicación consiste en una imagen provocativa de su parte trasera al descubierto, en un esfuerzo por desafiar la censura en la red social. Adicionalmente, iba acompañada del siguiente texto:

“¡Pa’ los qué quieran! Ya lancé nuevamente mi canal de Only 😘, para que vayan y chimoseen un contenido un poco más subido de tono 🫢 ¡Los veo pues por allá 🤪! ¿Quieren qué le meta la ficha a Only? Apenas volví a intentarlo 🫢”

Cabe recordar que en 2022, luego de que se filtrara un video íntimo suyo con su expareja Sarah Schmidt, el propio Cossío anunció en su día que abriría una cuenta en la plataforma. Pero al parecer sus múltiples actividades le impidieron generar contenido allí con la frecuencia necesaria, por lo que abandonó de un momento a otro la plataforma y anunció que no volvería a subir esa clase de contenido a la plataforma.

Aunque se trataba de una publicación de una cuenta de fans, los comentarios en la misma fueron muy divididos. Por un lado, hubo quienes manifestaron que no son más que ganas de llamar la atención de su parte, y hasta le echaron en cara el final de su relación con Jenn Muriel, mientras que otros celebraron la noticia que, al menos de momento, no ha sido confirmada o negada por Cossio.

Yeferson Cossio estuvo en OnlyFans durante 2022, pero la cuenta fue abandonada desde hace meses (@yefersoncosslo/Instagram)

La anterior aventura de Cossio en OnlyFans

En 2022, Yeferson Cossio se hizo viral tras darse a conocer un video íntimo donde aparecía junto a su exnovia, Sarah Schmidt. Al respecto, el creador de contenido manifestó que él no filtró el video y que tampoco fue infiel a Jenn Muriel, puesto que ese video se grabó en 2018. En su momento, negó haber sido él quien filtró el video, e indirectamente acusó a su pareja de entonces por difundir el video.

Pero con el fin de aprovechar su popularidad por cuenta de ello, decidió abrir una cuenta de OnlyFans con la que le dio rienda suelta a su lado más erótico, la cual aparentemente le dejó buenos dividendos. Sin embargo, luego de algunos meses la cuenta pasó a estar inactiva y desde entonces muchos de sus seguidores han esperado por el momento en que decida a crear contenido la plataforma. En ese sentido, Cossio manifestó que ha considerado la posibilidad de hacer cine para adultos