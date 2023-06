Hermana de Karol G confesó en medio de lágrimas que no se siente bien: “Nunca se fijen en una red social”

La empresaria y hermana de Karol G se confesó en varias historias de Instagram que fueron eliminadas a las pocas horas. Instagram (@verogiraldonavarro)

A través de su cuenta de Instagram, Verónica Giraldo, hermana de Karol G, sorprendió a sus más de 900 mil seguidores con unas historias que conmovieron a más de uno, pues aprovechó para desahogarse al punto de romper en llanto.

En varias historias que fueron eliminadas a las pocas horas, la familiar de la artista colombiana confesó que está atravesando nuevamente por un mal momento y lo dijo mientras estaba estacionada con su vehículo. En los clips cuestionó a quienes la envidian por su estilo de vida y mencionó e hizo un llamado a sus fanáticos para que no se fijen en todo lo que se publica en redes sociales.

“Nunca se fijen en una red social”, inició su confesión en medio de lágrimas. Acto seguido, hizo un llamado para que no se guíen en las apariencias, pues reveló de paso que no lleva una vida “perfecta” como muchos de sus seguidores creen. “Ustedes me ven y dicen ‘qué rica y qué chimba tu vida‘ y sí, le agradezco a la vida porque tengo lujos, tengo un carro, un techo, alimentos, tengo con qué vivir. Ustedes ven eso pero es de añadidura”, confesó Verónica Giraldo.

En una siguiente historia, criticó a las personas que, según ella, buscan la riqueza material y no se fijan en otros aspectos de quienes los rodean. “Eso no lo llena a uno”.

“Si ustedes realmente me conocieran a mí, a Verónica Giraldo, a ella no le importa nada de eso... Para mí lo más bonito es el amor de una persona y se los quería decir porque me da tanta tristeza la gente que siempre busca tener, tener y tener. Eso no lo llena a uno”, expresó la hermana de la reconocida cantante urbana en las historias que ya no se encuentran disponibles en su perfil oficial.

Sin embargo, varios perfiles de entretenimiento rescataron la confesión de Giraldo, entre ellas notifamosoos. En esa publicación, varios seguidores manifestaron preocupación por la situación emocional de la también empresaria y algunos sugirieron terapia psicológica debido a la depresión posparto, pues hace pocos meses tuvo a Sophia, su hija.

Comentarios como “Dios, esta chica está en un estado de depresión súper”; “Ella está pasando por un proceso de posparto, tiene que tratar de estar tranquila y alejada de todo lo que le pueda causar estrés y eso incluye las redes sociales”; “Qué depresión tiene, Dios la ayude” y “Al parecer está en un colapso nervioso no sé si depresión, pero para hacer esto es xq está muy mal” destacaron en el post publicado en la tarde del miércoles 21 de junio.

En días pasados, había reaccionado a las fotografías en las que aparecía su hermana junto a Feid; sin embargo, a diferencia de lo que muchos pensarían, sus comentarios no fueron con respecto a la que sería la nueva relación, sino al físico de la cantante paisa.

Aunque muchos solo se fijaron en el detalle de que Karol G estaba tomada de la mano con ‘Ferxxo‘, otros se percataron que la figura física y el abdomen de la cantante paisa, el cual se ve tonificado de acuerdo con las imágenes compartidas con su nueva pareja. Estos detalles fueron muy comentados en las redes sociales y hubo quienes aseguraron que la Bichota seguramente habría pasado por el quirófano.

Por tal motivo, Verónica no dudó en dar su opinión sobre los comentarios replicados en redes sociales sobre su hermana y aseguró en una historia de Instagram que “no todo es cirugía, también es disciplina y constancia... Mi hermana es una de ellas”, confirmando que no se sometió a procedimientos estéticos.