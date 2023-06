Le reclaman a Álex Flórez su ausencia en el Senado para aprobar el cannabis, su voto era clave: esta fue su respuesta

Alex Flórez fue suspendido por la Procuraduría, pero la decisión no está en firme

El acto legislativo para despenalizar el uso del cannabis con la eliminación de su prohibición en la Constitución Política, estuvo a punto de hundirse en una sesión plenaria atípica del Senado. La razón: faltaban votos para aprobar la iniciativa en su último debate y consolidar la mayoría absoluta que requiere.

Te puede interesar: Cannabis en Colombia: por “agarrón” entre Inti Asprilla y Jota Pe Hernández aplazan debate

Los votos de los promotores de la regularización del uso adulto de la marihuana estaban contados. Necesitaban 54, pero al parecer no les daban las cuentas. Faltaba uno, que según varios senadores, era el de Álex Flórez, quien no se encontraba en la plenaria.

“Una silla vacía, la de Álex Flórez, le costará al PL #CannabisDeUsoAdulto su hundimiento en el @SenadoGovCo ¿Dónde estaba el senador? ¿Cuál es su justificación? Se trata de una ley que tiene el poder de cambiar la historia del país para siempre”, señaló la representante a la Cámara del Pacto Histórico Alexandra Vásquez.

Crítica de la representante Alexandra Vásquez

La oposición, al darse cuenta de la situación, presionó para que se abriera la votación. Los promotores, en cambio, activaron una serie de recursos para retrasar la decisión. Al parecer, tenían la esperanza de que llegara el senador que faltaba.

Te puede interesar: Congreso, contra el tiempo: estas son las últimas cartas que se juegan en la sesión atípica para Cámara y Senado este lunes

“Imperdonable que a falta de 1 debate se hunda un proyecto vital para la paz del país y la salud de los consumidores como la regulación del #CannabisDeUsoAduto ¡Van 7 debates! Alex Flórez, aquí no valen disculpas. Hace daño seguir desgastando el mecanismo de la lista cerrada”, señaló el exsenador Gustavo Bolívar.

Ante la crítica del excongresista, Flórez respondió para aclarar por qué no estuvo presente en la plenaria. No estaba en la ciudad, según él, por una calamidad familiar, y tampoco se apresuró por asistir porque le habían informado que no se iba a votar el proyecto.

Excusa de Álex Flórez por no asistir a la plenaria del Senado

“Deje de ser ligero e irresponsable hablando sin saber. Desde temprano consulté si se iba a votar el proyecto porque tenía una calamidad familiar. Me dijeron y aseguraron que no se iba a votar, aún así y a pesar de mi situación volé a las 10:40 de la noche para intentar llegar. A las 11:30 llegué al congreso. La oposición sabía y trato de precipitar la votación. Hace daño usted con su mezquindad e intención dañina siempre”, contestó Flórez en Twitter.

Te puede interesar: Regulación del consumo de marihuana generó intensas protestas al interior del Congreso

En la citación a la sesión plenaria, atípica por ser un festivo, se había incluido el proyecto de cannabis de uso adulto, pero no se sabía si alcanzaría a votarse. Incluso, el autor, el representante liberal Juan Carlos Losada, publicó un video para llamar a todos los congresistas que lo apoyaban a asistir por si se daba la votación final de la iniciativa.

“Quiero hacerles un llamado a los senadores que han apoyado este proyecto y es que estén presentes hoy. Quién quita que después de las conciliaciones se pudiera votar el proyecto de cannabis. Si no se puede votar hoy, seguramente se votará mañana, pero es fundamental que estén presentes los senadores”, dijo Losada en un “llamado de corazón” para que el proyecto no se hundiera.

Pero el único que faltó no fue Flórez, otros senadores claves para conformar la mayoría no estuvieron presentes en la votación, como los liberales Mauricio Gómez Amin y Jaime Duran; Berenice Bedoya (de ASI) e Iván Leónidas Name, de Alianza Verde y posible próximo presidente del Senado, quien se ausentó del recinto.

Representante Juan Carlos Losada

Durante toda la sesión estuvieron presentes alrededor de 77 senadores que votaron las conciliaciones de proyectos acumulados. Pero al convocar la votación de la iniciativa de la marihuana, el senador Alberto Benavides solicitó una verificación del cuórum.

Esa solicitud despertó las críticas de la oposición que con gritos rechazó ese mecanismo, porque sabían que podía romperse, como finalmente ocurrió. Varios congresistas se salieron del salón elíptico y solo se contaron alrededor de 41 senadores por lo que no se conformó el cuórum decisorio y el presidente Alexánder López decidió levantar la plenaria.

La decisión se tomó sobre las 10:36, una hora antes de que Flórez, según dice el senador, llegara a Bogotá. Así las cosas el proyecto será votado en la última sesión ordinaria del Senado, el 20 de junio, se espera que ahora con todos los promotores presentes.