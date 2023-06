Presidentes Gustavo Petro y Nayib Bukele, pese a sus diferencias, coinciden en atacar a la prensa

El presidente Petro volvió a cuestionar el régimen de excepción de Nayib Bukele. Presidencia de Colombia / Archivo.

Durante las marchas del miércoles 7 de junio, a favor de las reformas sociales que impulsa el Gobierno, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, durante su discurso en la Plaza de Bolívar, tuvo unos controversiales pronunciamientos en contra de los medios de comunicación del país.

“Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel”, señaló y sugirió que el pueblo no quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud, en la que se odie a las personas por su color.

En otro de sus apartes cuestionó el tratamiento que le dieron al escándalo que involucró a su exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, luego de que fuera señalada de ordenar interceptaciones, sin cumplir con el debido proceso, a su exniñera Marelbys Meza, en medio de que la mujer fuera sospechosa de un robo de una importante suma de dinero en la casa de la exfuncionaria.

“Nos han acusado, han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. (...) No encontraron ni una sola máquina de interceptación, porque este Gobierno no intercepta a nadie; no mientan”, dijo en otro de los apartes de su discurso.

Estas acusaciones, que se suman a otras que había hecho antes en contra de los medios colombianos y que incluso implicó un llamado de atención por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no pasaron desapercibidas por la periodista Claudia Julieta Duque, víctima de persecución por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuando investigaba el homicidio del humorista político Jaime Garzón, crimen que se perpetró en agosto de 1999.

“Gustavo Petro, tan lejos y tan cerca de Nayib Bukele (sic)”, trinó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde anexó publicaciones de los dos jefes de Estado en los que atacan a la prensa.

Trino de Nayib Bukele contra la prensa. (Captura de pantalla)

“En todos los países de Latinoamérica hay medios y “periodistas” pagados por Soros. Pero en realidad no son periodistas, son activistas políticos con una agenda mundial definida y perversa (sic)”, afirmó en mayo de este año el mandatario centroamericano.

Y citó un trino de Petro, de marzo de 2022, en el que también criticaba a los medios del país: “Se que en Colombia las redes de extrema derecha que construyen su accionar a partir del crimen politico, y la mentira como les enseñó Goebbels, gozan de tolerancia en medios de comunicación, porque alguno de sus propietarios congenia con esas prácticas (sic)”.

Trino de Petro contra la prensa (Captura de pantalla)

Agresiones a la prensa en la marcha

La FLIP, precisamente, publicó un comunicado en el que rechazaban las agresiones de las que fueron víctimas periodistas que cubrían las marchas del miércoles en el país.

En Barranquilla (Atlántico) registraron tres casos de ataques a los comunicadores que cubrían las marchas en apoyo al Gobierno nacional. El primer caso que se reportó fue el del periodista Gabriel Salazar, de RCN Radio, que fue abordado, en el centro de la ciudad en donde lo insultaron e increparon diciéndole que hacía parte de un medio vendido, mentiroso y que debía salir de la marcha.

En Bogotá, la víctima de agresiones fue el periodista Felipe García, de Blu Radio, que fue hostigado, empujado e insultado, según pudo registrar la FLIP, por casi veinte personas. El comunicador se refugió en un establecimiento comercial, para evitar que las agresiones escalaran y abandonó el cubrimiento.

El último caso que registró la FLIP fue en Medellín y contra el periodista Julián Vásquez, también de Blu Radio. La agresión se dio cuando el comunicador estaba en el centro de la ciudad entrevistando a la ciudadanía y registrando en video la marcha, allí algunos manifestantes lo abuchearon y le dijeron que se fuera. Vásquez tuvo que salir de la marcha, por su seguridad, y continuó reportando desde otro lugar.