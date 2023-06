Menor víctima de matoneo en un colegio de Bogotá terminó en el hospital

Entre las prácticas de bullying más habituales destaca la violencia verbal. Taylor Wilcox / Unsplash

La intolerancia es una de las causas más frecuentes dentro de los colegios en el país. En esta ocasión, en el sur de Bogotá, un niño de 13 años fue golpeado con un objeto contundente por otro compañero que sufría de matoneo.

Te puede interesar: Compañeros de colegio en Bogotá publicaron la foto de un menor de edad en páginas de servicios sexuales para hombres

Los hechos ocurrieron en la localidad de Usme dentro de una institución distrital y, de acuerdo con las denuncias por parte de la madre de la víctima, en el lugar de los hechos un profesor se encontraba en el lugar y no hizo nada para evitar esta acción violenta. El menor de edad se encuentra en una clínica hospitalizado por las graves heridas que recibió.

La familiar contó a Noticias Caracol sobre el acoso escolar que sufría su hijo: “Él me había comentado que estaba sufriendo de agresiones verbales por parte de un compañero. Yo le dije que iba a hablar (con el colegio), pero él me dijo que no porque no quería ser tildado de llorón o de sapo y que él lo podía enfrentar”.

Te puede interesar: Homicidio en Modelia: el único que habría estado en la vivienda sería un menor de edad

La madre del menor de edad agregó que, “yo le dije que no lo hiciera, que lo evitara; él trató de evitarlo mucho tiempo y el compañero siguió, hasta que lo enfrentó y pues ya sucedieron los hechos”.

De igual manera, la familiar de la víctima realizó dos graves denuncias ante la situación, una de ellas fue por las personas que se encontraban en la riña, quienes grabaron videos y no intervinieron para proteger al niño de 13 años.

“Hubo un profesor allí de esa institución visto por muchos estudiantes y hay testimonios de ello, donde lo vieron grabando y no evitó, y este problema se pudo haber evitado”, manifestó.

En casos de bullying y violencia escolar, los profesores y demás plana docente tendrán un papel fundamental para prevenir agresiones y acosos. (Foto: Andina)

La otra tiene que ver con el espacio público cerca al colegio se utilice para reunir a jóvenes para permitir estos actos violentos. “En un parque se van a reunir niños y se van a pelear y uno de los profesores de la institución, que trabajan allí, que velan por los estudiantes, estén allí grabando y no evitando un problema”, reveló.

Te puede interesar: Iván Duque denunció “matoneo sin precedentes” contra los medios de comunicación en las marchas

En cuanto a la salud de su hijo, su mamá contó para el noticiero mencionado que se encuentra hospitalizado ante las lesiones que sufrió: “está pendiente de una cirugía que ya si Dios quiere el día de hoy se la realizan, pero está muy mal, en este momento las lesiones en la cara son muy graves”.

Para finalizar, su familiar señaló que los médicos están sorprendidos “porque no creen que sean puños, sino con algún objeto fue lesionado”. La familia del niño que sufría matoneó impuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue las conductas del presunto agresor de la víctima.

Menor fue apuñalado por un compañero mientras hacía fila para el refrigerio

Los hechos se registraron en el establecimiento del colegio Unión Europea de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Una de las madres de familia relató que su hijo estaba en la fila para el refrigerio cuando uno de sus compañeros sacó dos cuchillos y le entregó uno.

“Efectivamente, se presentó un incidente de agresión de un estudiante a otro. En versión de los mismos estudiantes, argumentan que estaban jugueteando al recibir el refrigerio y de esta acción sale lesionado en un brazo uno de ellos. En este sentido, se activa la ruta de atención”, detalló el colegio en un comunicado.

La fila para acceder a los servicios del restaurante escolar terminó en duelo a cuchillos entre los dos estudiantes. Durante la riña, uno de los menores resultó apuñalado en su brazo. La madre del menor manifestó su preocupación ante el poco control que tiene la institución con este tipo de situaciones.

“¿Cómo permiten que los colegios ingresen cuchillos?. A parte que pudo ser peor. No tienen controles. Le pido a la señora ministra de Educación, al presidente Petro, a la Secretaría de Educación, que por favor tomen cartas en el asunto. Hay mucha violencia en los colegios. ¿Por qué tienen que pasar bullying? Ya no son lugares seguros para nuestros hijos”, sentenció la madre del menor agredido.

El menor herido tuvo que ser internado en un centro hospitalario para su atención. Se sabe que en las últimas horas recibió el alta médica y que se encuentra en recuperación con su familia.