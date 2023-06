Presidente Petro causó indignación por su primera reacción ante dudas sobre la financiación de su campaña

Con una foto junto a su hija Sofía, el presidente Petro aseguró que estaba tranquilo pese a la crisis en su Gobierno ante los recientes señalamientos sobre el financiamiento de su campaña. (Twitter del presidente Petro)

Durante la noche del domingo 4 de junio el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, provocó molestia en varios sectores políticos por su reacción en Twitter ante los audios que se conocieron de lo que sería una conversación entre Benedetti y Sarabia, donde el suspendido diplomático estaría amenazando a la exjefe de Gabinete del mandatario de revelar el que sería el turbio origen de la financiación de su campaña en 2022.

La crisis se desató la semana pasada, luego de que Marelbys Meza, la exniñera de Sarabia, asegurara que tuvo que pasar por una prueba de polígrafo al ser sospechosa del robo de una importante suma de dinero de la funcionaria, hecho por el que habría una serie de irregularidades, y que provocó que el escandalo siguiera creciendo como una bola de nieve, al punto que se conoció que también se intervino la línea telefónica de la mujer sin el debido proceso.

Posteriormente, entró en escena Benedetti, quien terminó siendo señalado de montar el entramado contra Sarabia, al parecer, por las profundas diferencias entre los dos funcionarios de máxima confianza del jefe de Estado.

Pero cuando parecía que el escándalo ya no podía tocar más fondo, la revista Semana reveló unos explosivos audios de la conversación con la que el también exsenador intimida a la funcionaria de Petro.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, citaron de lo dicho por Benedetti en los audios que obtuvo.

Según el portal digital de noticias El Expediente, que dirige el Gustavo Rugeles, ese dinero proviene del jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, y fue direccionada a través de una prestante familia de la Costa Caribe que sería muy cercana a Sarabia y al mismo suspendido embajador.

Ante el calibre de las acusaciones, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, con una foto junto a su hija Sofía trinó: “¿Intranquilos? !Qué va! (sic)”.

La afirmación, lejos de disipar dudas, provocó una avalancha de críticas no solo de sus contradictores, si no hasta por parte de quienes apoyan su Gobierno.

“Puede que usted no esté intranquilo señor Presidente, pero tenga la certeza de que el caos en el que tiene hoy a Colombia, si usted no rectifica pronto con la verdad, se convertirá rápidamente en hecatombe. Dele, por una vez, una oportunidad a la sensatez y la sabiduría (sic)”, le expresó su excontendor Sergio Fajardo.

Por supuesto, la oposición se hizo sentir, como fue el caso de Paloma Valencia: “Usted es el Presidente de la República @petrogustavo Entonces está tranquilo mientras el país sufre y su gobierno se desmorona. Por eso Colombia está a la deriva (sic)”.

“Presidente, solo un pirómano está tranquilo en medio de un incendio (sic)”, reaccionó Hassan Nassar, exasesor de prensa de Iván Duque.

Incluso el senador Miguel Uribe anunció que instauraría acciones legales en contra del mandatario: “Denunciaré a Gustavo Petro penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Convoco a la ciudadanía a respaldar las instituciones y movilizarnos en una marcha nacional el 18 de junio. Gustavo Petro nunca debió ser presidente y su gobierno es ilegítimo”.

“Esa es una opción presidente @petrogustavo: ignorar la gravedad de lo revelado hoy por @RevistaSemana. Pero eso es insostenible. Este país no aguanta un presidente mirando para otro lado ante un escándalo de estas dimensiones (sic)”, afirmó Carlos Fernando Galán, dirigente en el Nuevo Liberalismo.

Hasta el actor Santiago Alarcón, quien apoyó en campaña a Petro, lo cuestionó por ese trino: “Ponete serio ome que el rancho está ardiendo (sic)”.

Sobre estas revelaciones, el suspendido embajador en Venezuela sostuvo que alteraron las grabaciones: “Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte”.