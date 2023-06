Mateo Carvajal compartió tierno mensaje de su hijo tras fracturarse en el ‘Partido de las Estrellas’

Mateo Carvajal salió fracturado en el evento 'Fútbol Stars' por una aparente patada de Jessi Uribe. / Imagen @mateoc17

El evento ‘Fútbol Stars’ más allá de no haber tenido una gran presencia de público fue todo un éxito. El denominado partido de las estrellas reunió a varias personalidades de la farándula colombiana entre cantantes y varios creadores de contenido que supieron hacer vibrar a varios de los asistentes al estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Te puede interesar: Mateo Carvajal le dedicó una emotiva publicación a ‘La Liendra’ tras el polémico partido de ‘Fútbol Stars’

No obstante, el partido dejó “partido” a Mateo Carvajal quien era el capitán de uno de los equipos en contienda. La lesión del antioqueño se dio en una jugada donde el cantante Jessi Uribe lo barrió e impactó su tobillo izquierdo, dejándolo bastante dolorido en aquel momento.

Carvajal compartió a través de sus redes sociales lo que fue el doloroso momento. Ya en muletas, contó que había sufrido una fractura; así mismo, “boleteó” a un Jessi Uribe que parece que “repartió zapato” a diestra y siniestra a varios de sus rivales.

Este fue el tierno mensaje que Mateo Carvajal compartió de Salvador, el hijo que tiene con la modelo Melina Ramírez. / Video @mateoc17

“Miren esto… Mirá esa gonorre* de Jessi Uribe huevón, ve que ya estoy vuelto mierd* y me quiere seguir rematando… Mucha gonorre* me sigue dando pata, yo ya eliminado, miralo”, dice el antioqueño en uno de los videos que publicó.

Te puede interesar: Partido de ‘La Liendra’ y otros famosos terminó en caos y disturbios: “Esto no puede pasar”

Sin embargo, el mismo creador de contenido quiso compartir con sus más de 4,5 millones de seguidores en Instagram lo que fue uno de sus mejores analgésicos, pues su hijo Salvador le envió un tierno mensaje de audio en el que le desea que se recupere pronto de la lesión.

“Hijo ¿Si viste como tumbaron al papá? No, y me está doliendo mucho el pie ¿Y tú qué piensas que le pegaron al papá?” preguntó Mateo, a lo que respondió Salvador: “Papi te amo mucho, que te recuperes pronto. Ahorita te llamo”, se puede escuchar en el clip que compartió el paisa a modo de historia.

Mateo Carvajal dedicó una emotiva publicación a ‘La Liendra’ tras el polémico partido de ‘Fútbol Stars’

‘La Liendra’ logró reunir a cientos de personas en un estadio Alfonso López de Bucaramanga repleto, con el objetivo de recaudar fondos para una fundación que ayuda a niños vulnerables en el país. Y aquellas personas que no pudieron presenciar el partido en el estadio, se conmovieron al ver a Mateo Carvajal dedicar emotivas palabras a ‘La Liendra’ a través de su Instagram. Ambos fueron los líderes de ‘Fútbol Stars’, que dejó momentos gratificantes tanto para los presentes como para el equipo de trabajo que hizo posible el encuentro.

Te puede interesar: Yeferson Cossio advirtió que están pidiendo dinero a cambio de conocerlo

En un video que compartió, se puede ver a un Mateo Carvajal que no dudó en abrazar a ‘La Liendra’ y expresarle lo orgulloso que se sentía de él y de este importante logro. También agradeció al público por no fallarles y por disfrutar de manera extraordinaria este encuentro, que, si bien no fue de alto nivel deportivo, todos los participantes lo llevaron a cabo con amor y dedicación para aquellos que pagaron por presenciarlo.

Esta fue la publicación con que Mateo Carvajal le dedicó unas emotivas palabras a 'La Liendra'. / Imagen @mateoc17

“Un día para recordarlo en el corazón ! Bucaramanga muchísimas gracias por esa energía que nos regalaron , se lo agradecemos con el alma ! Y brother @la_liendraa te quiero y te aprecio mucho parcero ! Rompiste hermanito !”, escribió Carvajal en su cuenta de Instagram.

El partido benéfico no solo dejó una huella en la vida de ‘La Liendra’ y Mateo Carvajal, sino que también dejó una sonrisa en el corazón de quienes participaron y contribuyeron con un evento para una noble causa que como es común por las plataformas digitales, fue criticado por algunos haters de ambos creadores de contenido.