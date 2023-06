La presentadora Claudia Cano reveló que su expareja la estafó y la sometió a abuso sicológico: “La desilusión más grande es cuando abusan de tu confianza”

Claudia Cano Fuente: Instagram @claudiacanocomunicaciones

A lo largo de su vida personal y profesional, Claudia Cano, una paisa de pura sepa que ha estado frente a la pantalla chica en medios como Noticias Caracol, Noticias Uno, Noticiero Telemedellín, Teleantioquia, entre otros, ha experimentado de cerca muchas historias que han marcado su vida, algunas quizás para siempre

Ella se define como una mujer alegre y feliz que considera que su labor le permite hacer “algo bueno por la gente”, buscando además que todos se contagien de su alegría, aunque “soy una persona muy terca, llevada de su parecer, que cuando se me mete algo en la cabeza quiero que salga bien y cuido hasta el más mínimo detalle para que todo salga perfecto”.

Sobre su carrera asegura que “ha sido un cúmulo de sonrisas y felicidad, de alegría, de tener nuevas amistades, de compartir muchísimo con la gente, de aprender todos los días”, porque, asegura, “todos los días se construye algo”, algo de lo cual espera sacar siempre lo mejor de sí para transmitirlo a quienes la ven a través de la pantalla chica.

En 1998 dio el que sería el gran salto de su carrera, cuando ingresó al informativo de Noticias Caracol, los fines de semana, cuando los canales privados empezaron sus emisiones en Colombia, para compartir set con varios presentadores reconocidos como Paula Jaramillo, Isaac Nessim y Carlos Calero.

Decidió ampliar sus horizontes y viajó a Miami donde se vinculó a Univisión; sin embargo, luego de 13 años viviendo en Estados Unidos decidió volver porque su corazón y su alma quedaron destrozadas por una mala pasada de su expareja.

En entrevista concedida a Infobae Colombia, ella confesó el sufrimiento y la angustia que vivió debido a una estafa de la cual fue víctima por parte del que entonces era su pareja. “La desilusión más grande es cuando abusan de tu confianza, cuando fui víctima de una estafa, de una gran estafa, por parte de mi expareja y te parece increíble que la persona que está al lado tuyo con la que compartes tus días y tus noches, sea capaz de darte un golpe tan fuerte en la espalda”.

Aunque asegura que es una historia que quiere dejar en el pasado y de la que poco habla, decidió compartirla con Infobae para que no le pase a otros; además, porque la cosa no paró ahí: “Por lo menos 9 años de mi vida fui víctima de abuso psicológico y no lo creía y te metes en un remolino y no te das cuenta y van jugando con tus sentimientos, con tus emociones y estás lejos de tu país, estás lejos de tu familia de quienes te puedan decir, ojo que está pasando esto, hay algunas advertencias y signos que yo no me di cuenta”.

Con base en su experiencia, la reconocida periodista afirmó que es importante atender las señales de alerta: “Si tenemos alguna mínima duda creería que estamos en nuestro derecho de escudriñar un poco y tener la tranquilidad que todos nos merecemos”.

Finalmente decidió dar vuelta a la página y volver a darse una oportunidad. Claudia encontró de nuevo el amor al que le abrió nuevamente su corazón y a raíz de eso ahora suenan campanas de boda, su prometido es Juan Gonzalo Álvarez, quien además de su familia fue la persona que le ayudó a borrar todas esas huellas de dolor y angustia que vivió en una época, que para ella “es mejor olvidar”.

Mientras llega la tan anhelada fecha de su matrimonio, Claudia reparte su tiempo entre su labor como empresaria llevando sus conocimientos al área empresarial, su trabajo como corresponsal de Univisión y su amor por el carismático y trabajador JuanGo, quien le da todo el amor, que alguna vez le fue esquivo.