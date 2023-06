Catalina Ortiz no ha descartado renunciar a su precandidatura, dijo que es una posibilidad que están estudiando

La candidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz denunció que fue víctima de un ataque machista cuando hacía campaña en una calle de la capital vallecaucana. Sin embargo, después se comprobó que todo fue una puesta en escena orquestada por su campaña y, supuestamente, a sus espaldas. Infobae/Archivo.

Luego de que se comprobara que el video en el que se veía a un hombre agredir, lanzándole agua en la cara a la precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, era un montaje orquestado por la campaña de Ortiz y una agencia de publicidad, la precandidata, además de salir a pedir disculpas, no ha descartado, aún, renunciar a su aspiración para llegar a la alcaldía de la capital vallecaucana.

“Yo creo que esa es una opción que está sobre la mesa, por supuesto. Yo creo que uno en la vida pone la cara y acepta las consecuencias de las cosas que hace y que le pasan, pero yo quiero dejar, absolutamente claro, a mí me engañaron. Yo no conozco a ese señor Palechor”, dijo Ortiz en Blu Radio

La precandidata ha insistido en que desconocía que, lo que en un principio se pensó que era una agresión, en realidad era una puesta en escena y que fue “engañada”.

“Cuando narré los hechos de lo que había sucedido, eran los hechos que hasta ese momento conocí. Yo he sido engañada. Yo no tenía por qué saber que lo que había sucedido era algo diferente a lo que me sucedió”

La precandidata también dijo que las personas que estaban con ella, cuando supuestamente la atacaron, tampoco sabían que todo era una puesta en escena, un montaje: “Aquí, no solamente a mí, sino al resto de la gente que estaba en el equipo nos... nos... nos tiene absolutamente confundidos. No entendemos qué es lo que está pasando”

También negó conocer al actor Fernando Palechor, que es el hombre que le lanza agua en la cara, y desmintió los señalamientos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de que ella había intentado evitar que los medios conocieran la realidad de los hechos.

“Yo no entiendo. Yo no conozco a Palechor, en mi vida he hablado con él. La primera vez que oí su nombre fue ayer, cuando vi lo que salió en medios de comunicación y en redes sociales”

Dijo, entonces, que la responsable del ‘engaño’ es Isa, la Vikinga. “Ella, ayer, me dijo «Cata, yo no había sido capaz de decirte»”, y reparó en que: “En el mejor de los casos, ella quería hacer un llamado sobre lo que estaba pasando, ella ayer me da unas explicaciones que, para mí, son difíciles de entender, y sí, en efecto, a uno le pasan esas cosas, a uno a veces no le cuentan cosas en el equipo”.

Sobre la denuncia que interpuso en la Fiscalía por la ‘agresión de la que fue víctima’, en Twitter, Ortiz le contestó a la abogada y periodista Diana Saray Giraldo, que le preguntó si “¿su campaña permitió que se denunciara a sí misma?”, diciéndole: “Diana, precisamente puse el denuncio porque era la información que tenía. La misma q (sic) suministré a la fiscalía”.

“Me quedo sin entender si la candidata @cataortizco denunció la agresión de la que supuestamente fue víctima en la Fiscalía, como ella afirma, su campaña no le dijo en ese momento que era un montaje? Es decir, su campaña permitió que se denunciara a sí misma?”, le preguntó Giraldo a Ortiz en Twitter

La precandidata explicó por qué interpuso una denuncia en la Fiscalía, pese a que todo fue un menotaje. Twitter.

Isa, la vikinga, confirmó que todo fue un ‘performance’

Agencia confirma que "agresión machista" contra Catalina Ortiz fue un montaje

Isabel Salazar, conocida como La negra vikinga o Isa, la vikinga, trabaja en la agencia Mulatos, confirmó en sus redes sociales que contrató a los actores que le tiraron agua en la cara a Catalina Ortiz y aseguró que su clienta no tenía ni la más mínima idea de este suceso, que ya ha sido duramente cuestionado en redes sociales.

“Sí hemos sido víctimas de agresiones que me han indignado, el sábado nos gritaron, me dio mucha indignación, pero no hay video de eso porque no se está preparado para ese tipo de situaciones, así que decidí hacer un performance de eso. Invité a mi amigo Fernando (el actor) y le pedí que me ayudara a evidenciar la violencia de género”

También pidió perdón a quienes se sintieron engañados y que Ortiz no sabría nada al respecto: “Se volvió tendencia, dejé que el experimento social siguiera adelante. Cuando menos pensé, Cata ya estaba poniendo la denuncia porque estaba sana de todo esto”