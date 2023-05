Colombia vs. Eslovaquia EN VIVO Copa Mundial sub-20 de la FIFA Argentina 2023: La Tricolor buscará su tiquete a los cuartos de final

Este es el gol de la selección Colombia que está entre los mejores de la fase de grupos del Mundial sub-20, según la FIFA El combinado Tricolor enfrentará a Eslovaquia en los octavos de final de la Copa del Mundo que se realiza en Argentina

Óscar Cortés celebra su segundo gol en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA

La selección Colombia cumple con una destacada participación en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Argentina 2023. Los dirigidos por Héctor Cárdenas cerraron la primera fase del campeonato como líderes del Grupo C tras dos victorias (2-1 vs. Israel y 2-1 vs. Japón) y un empate (1-1 vs. Senegal en la última fecha). Justamente el gol colombiano del empate fue el que la FIFA destacó como uno de los mejores en lo corrido del campeonato.