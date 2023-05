Así operaban los falsos agentes de tránsito que intentaron robar a una pareja en Cali

En Cali, falsos agentes de tránsito intentaron robar una pareja. Colprensa

Algunos delincuentes encontaron efectivo engañar a ciudadanos haciéndose pasar por agentes de tránsito. En esta ocasión, en Cali una pareja fue intimidada por estos falsos funcionarios tratando de imponer supuestas multas.

En la capital del Valle del Cauca ocurrió este insólito hecho sobre la carrea 8 con calle 61 en el barrio La Base, comuna 8 al norte de la ciudad. Un hombre y una mujer quienes se encontraban a las afueras de la Carpa de la Octava donde se realizaba un evento cristiano, portaban chalecos e insignias de la Secretaría de Movilidad de Cali sin número de identificación, supuestamente estaban regulando la movilidad en el sector.

Fueron captados por medio de un video donde aseguraron ser guardas independientes:

“Es un evento cristiano. Nos contrató la entidad; nosotros somos independientes”, señaló el guarda falso al momento de ser grabado.

Respecto el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, recomendó a los ciudadanos que antes de caer en la trampa de estos delincuentes deben, “fijarse muy bien que todos los agentes de tránsito de la ciudad de Cali portan una placa en el bolsillo derecho de su camisa, es una placa metálica donde se puede apreciar en letras negras el nombre completo del agente y su código, ese código debe coincidir con el que tienen la espalda en su chaleco reflectivos”.

De igual manera, el secretario recordó a la ciudadanía que los reguladores de tránsito no tienen ningún tipo de capacidad sancionatoria, pues no representan a una autoridad; en ese sentido, no pueden imponer algún tipo de comparendo o sanción.

Además, explicó que no existe algún “impedimento legal para que cualquier persona o entidad pública o privada contrate reguladores de tránsito para llevar a cabo esta función dentro de su predio o local o en las cercanías del mismo”.

Aunque no hay ninguna prohibición para la contratación de los reguladores de tránsito, el uso del uniforme de los agentes sí va en contra de la norma. “El uniforme que porta la persona del video es de uso exclusivo de los agentes de tránsito en el territorio nacional”, agregó el secretario Vallejo.

Este caso no es la primera vez que suecede en Cali, en días pasados varios ciudadanos denunciaron que personas del común estarían suplantando a agentes de tránsito en las calles de la capital vallecaucana. Se conoció un video a través de redes sociales, en el que dos hombres uniformados regulan el tránsito de vehículos a las afueras de una reconocida discoteca de la ciudad.

Ante esta situación, el funcionario señaló que diferentes establecimientos nocturnos de la ciudad contratan a personas para cumplir funciones de regulación del tránsito.

“Ya hace varios días circulan videos en redes sociales donde se puede ver a personal de un conocido establecimiento nocturno del centro de la ciudad, los cuales cumplen funciones de regulación. Sin embargo, portan prendas que corresponden a los uniformes del cuerpo de agentes de tránsito de la ciudad”, señaló el funcionario.

En Bogotá recuperaron un camión con mercancía robado en falso retén policial

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) capturó a una pareja que había robado un camión que contenía cuatro toneladas de mercancía, bajo la modalidad de suplantación de autoridades de falsos retenes.

De acuerdo con el oficial de Inspección Mebog, mayor Jairo Osorio, explicó detalles de los sucesos: “Tenemos la recuperación de un vehículo furgón con su mercancía completa, pasó en la localidad de Usme. Iban dos camiones para Villavicencio, uno de ellos se percata que el compañero no lo está siguiendo, se devuelve y da aviso al CAI para realizar la respectiva ubicación”.

De inmediato se inició el operativo de Plan Candado, “nos manifestaron que falsos policías con suplantación de la autoridad le hicieron paro a este vehículo”, sostuvo el oficial de Inspección Mebog.

Además, con la información suministrada por parte de las autoridades, el dueño fue amordazado y abandonado en la calle 13 con ciudad de Cali. Tras la alerta, el vehículo logró ubicarse a la altura de la Primera de Mayo con avenida Boyacá en el Comando de Atención Inmediata (CAI) Plaza de las Américas.

El vehículo tipo furgón con su mercancía completa fue devuelto a su propietario y los capturados se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación.