Robo de ciudadano ecuatoriano en Cartagena

Un ciudadano ecuatoriano que se encontraba de vacaciones en Cartagena, en Colombia, fue víctima de un robo. El joven, identificado como Richard Joel Méndez Borbor, relató que los hechos ocurrieron en la Playa Blanca, en la isla de Barú. En un video, que circula en redes sociales, el turista relató que el hurto ocurrió en cuestión de minutos.

“Estábamos sentados en la playa, pero ellos sacaron mi billetera en el lugar de descanso donde estábamos, dejamos la cosas en una silla junto al parasol y llegaron los vendedores y sustrajeron mi billetera. Pasaron 5 minutos y me llega la primera alerta de mi banco en Guayaquil (Ecuador) del primer retiro de mi tarjeta de crédito”, contó al respecto. Según narró, llegó a Colombia con un grupo de viajeros que, al igual que él, tenían en mente el objetivo de recorrer diferentes partes del mundo.

El primer registro de que algo no andaba bien con sus cuentas llegó a sus manos cuando se le avisó que se había realizado una compra de $ 3′600.000 con su tarjeta American Express La justificación del pago tenía que ver con una compra registrada en el hotel, restaurante y bar Vista Linda ubicado en Barú, en el corregimiento de Santana.

Fue cinco minutos después cuando se le reportó de la realización de una transacción de 4′250.000. La cantidad de dinero había sido consignada, por medio de un datáfono bajo la razón social de Transportes Náuticos Johnny, en Playa Blanca, Barú.

Para el momento, la Fiscalía General de la Nación se encuentra tratando de recuperar el dinero y de capturar a los sospechosos del crimen. El ente acusador está recopilando las pruebas correspondientes al caso para darle solución al mismo.

Así le desocuparon las cuentas a un turista Ecuatoriano en Cartagena

Turista alemán es víctima de robo en Cartagena: dejó sus maletas en un taxi y mototaxista, que lo iba a ayudar, lo robó y ató a un árbol semidesnudo

En febrero de este año, Jürgen Roland Franz llegó a Cartagena, y vivió un caso de hurto en carne propia. A eso de las 6:00 p.m., el día 8 de ese mes, desembarcó en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, luego de un largo viaje desde su natal Alemania, y lo que comenzó como unas buenas vacaciones, no terminó bien: sin maletas y semidesnudo, el ciudadano alemán de 70 años vivió, tal vez, una de las peores experiencias de su vida. La Fiscalía investiga el caso.

Franz le relató a la Fiscalía General de la Nación, el 13 de febrero, cuando instauró una denuncia por hurto, que cogió un taxi en el aeropuerto Rafael Núñez para que lo llevara al barrio Getsemaní, en donde se hospedó. Al llegar comenzó la tragedia para Franz: “el taxi se llevó mis maletas”, le dijo a la Fiscalía. En la maleta, Franz llevaba su pasaporte, tarjeta de crédito, documentos, dinero en efectivo y una libreta con apuntes de contactos.

El hombre, preocupado por sus pertenencias, rápidamente tomó un mototaxi en Getsemaní. Su idea era regresar al aeropuerto, ubicar al taxista o, por lo menos, conseguir sus datos para contactarlo y recuperar sus maletas. Sin embargo, Franz no contaba con que el mototaxista tenía otros planes para él y en vez de llevarlo hasta el aeropuerto Rafael Núñez, se lo llevó cerca al sector del Pie de La Popa, en donde lo golpeó y le quitó las pocas cosas que llevaba encima.

“En el barrio Getsemaní tomé una mototaxi para regresar al aeropuerto y ubicar al taxista, pero el mototaxi me llevó a un barrio por los lados del Pie de La Popa, me agredió físicamente, me dio fuertes golpes por la espalda, dejándome morados por todas partes”. Incluso, indicó que el agresor “cogió una piedra para darme golpes en la cabeza”.

Según la denuncia que el ciudadano alemán interpuso ante la Fiscalía, el mototaxista, además de golpearlo, le robó dos celulares, los zapatos y 4.000 euros, que al cambio de hoy, 18 de febrero, son cerca de 21 millones de pesos. Pero no contento con esto lo dejó semidesnudo y atado a un árbol. Así estuvo por casi dos horas, según el relato que hizo a las autoridades.