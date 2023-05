Ministro de Bukele lanzó dura crítica al gobierno de Petro: “Se nota que no hay instituciones fuertes ni valientes”

Ministro de Bukele Gustavo Villatoro cuestiona al presidente Gustavo Petro

Nayib Bukele se ha convertido en una de las figuras más visibles y controvertidas de la política en América, su mano dura en El Salvador ha creado una percepción de seguridad para los salvadoreños o al menos para el 91 % de la población que ve con buenos ojos su Gobierno, tal como lo indican en las encuestas.

De igual forma sus decisiones polémicas, como la construcción de la macrocárcel ‘Centro de Confinamiento del Terrorismo’, con capacidad máxima para acoger hasta 40.000 reclusos, han sido cuestionadas por organizaciones humanitarias y líderes de izquierda, como el presidente colombiano Gustavo Petro.

I macrocárcel ‘Centro de Confinamiento del Terrorismo’ con capacidad máxima para acoger hasta 40.000 reclusos. (El Salvador President Press Office via AP)

Aunque Petro ha cuestionado las medidas de El Salvador, desde esa orilla han respondido con fuertes críticas al gobierno colombiano. El más reciente ‘vainazo’ fue registrado en la emisión de Séptimo Día del Canal Caracol; allí, en un reportaje sobre las políticas y el Estado dirigido por Nayib Bukele, aparecieron algunos miembros de su gabinete, incluyendo al ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro, quien no dudó en señalar que Colombia se ve “un Estado fallido”.

Gustavo Villatoro, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador . REUTERS/Jose Cabezas

Las declaraciones del ministro de Bukele se dieron tras observar un video del cabecilla de ‘Los Rastrojos’ alias ‘el negro Óber’, quien se encontraba detenido en un centro penitenciario de Santander y mientras se veía con joyas y aparentemente fumando marihuana amenazaba a los funcionarios de la Fiscalía General: “Señores Fiscalía, con todo el respeto del mundo. Si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco (…) Les voy a matar a comerciante por comerciante”.

El ministro Villatoro fue contundente al responderle al medio colombiano: “Eso es parte de lo que vivimos acá por más de 20 años que se nota que es un Gobierno y un Estado fallido, se nota que no hay instituciones fuertes y valientes, porque ese tipo de manifestaciones en El Salvador ahora no tienen cabida”.

Otro de los diputados de El Salvador que opinó sobre el polémico video del “negro Óber” fue Cristian Guevara, quien aseveró: “Para tener anillos y cadenas de oro, para tener esos sancochos, eso pasa por la corrupción, ese tipo sabe que tiene compradas a las autoridades de allí”, además de añadir respecto al cumplimiento de la ley: “Un Estado débil negocia con las pandillas, con los grupos criminales, con los narcos”.

Se debe recordar que hace algunas semanas la firma Datexco publicó los resultados de una encuesta en la que varios colombianos respondieron temas políticos, una de las preguntas que resaltó fue: ¿Le gustaría para Colombia, un presidente como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele? a lo que el 55% de los encuestados respondieron que sí, mientras que el 26% aseguró que no, el 13% contestó que no sabe y el 6% que no responde.

En cuanto a los resultados por regiones de Colombia, la Región Oriental tuvo el mayor número de encuestados a los que les gustaría un presidente como Nayib Bukele para Colombia, pues el 66% de las personas respondieron afirmativamente, seguido por la Región Central con el 60%, Bogotá con el 54%, la Región pacífica con el 50% y la Región Caribe con 48%.

En cuanto a las personas que no ven en Colombia como presidente a una persona con el perfil del primer mandatario de El Salvador, el 32% estuvo en Bogotá, el 29% en la Región pacífica, el 23% en la Región Central, el 21% en la Región Caribe y el 19% en la Región Oriental.

En otra de las preguntas se reveló que el presidente Gustavo Petro ha llegado a un 60% de desaprobación en menos de 12 meses.