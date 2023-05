“La frontera de los Estados Unidos no está abierta”, la advertencia de la embajada a los colombianos

El mensaje fue dado por Uzra Zeya, diplomática del Departamento de Estado, y grabado en una de las calles del centro de Bogotá. @UnderSecStateJ/Twitter.

Por medio de un video, difundido en sus redes oficiales, la Embajada de los Estados Unidos advirtió a los colombianos que la frontera del país no está abierta. Aseguraron que las personas que sean capturadas en el cruce serán detenidos y retornados a su país de origen en cuestión de días.

El mensaje está destinado a desalentar el viaje de colombianos al país norteamericano, pues según los datos más recientes de la Patrulla Fronteriza de esa nación, solo en abril fueron detenidos 18.788 colombianos tratando de ingresar a ese país de forma irregular.

“Quiero dejarlo claro, la frontera estadounidense no está abierta. Cualquiera que cruce ilegalmente será detenido y devuelto a su país de origen en cuestión de días, y estará sujeto a una prohibición de entrada en Estados Unidos durante cinco años”, afirmó una funcionaria de la embajada

El material explica que la vigencia actual del título 8 establece que los individuos y familias que no tengan base legal para permanecer en los Estados Unidos serán retornados. Durante las últimas semanas se han dispersado distintos rumores, como consecuencia de la derogación del título 42, sancionado por el entonces presidente Donald Trump.

“A quienes estén pensando en emprender el viaje, sepan esto: a los traficantes sólo les importan las ganancias, no las personas. No les importa ni usted ni su bienestar. No crean sus mentiras. No arriesgue su vida, ni los ahorros de toda su vida para que les expulsen de Estados Unidos cuando llegue. Elija siempre la vía legal para emigrar con seguridad”, concluyó en el material.

El mensaje fue dado por Uzra Zeya, diplomática del Departamento de Estado, y grabado en una de las calles del centro de Bogotá. Previamente, la embajada ya había compartido un mensaje sobre la migración irregular, en el cual se afirmó que este fenómeno era uno de los principales retos para el hemisferio.

“Desafíos regionales, requieren soluciones regionales. Por eso estoy en Bogotá para reunirme con nuestros aliados colombianos, que, como nosotros, están comprometidos con una migración segura, ordenada y humana”, expresó

Durante su paso por Bogotá, la diplomática se reunió con el jefe de Migración Colombia, Fernando García, con el fin de fortalecer las herramientas de gestión de Colombia en la frontera con Panamá, conocida popularmente el tapón del Darien. También asistieron los delegados del Ministerio de Defensa, debido a la necesidad de combatir a las redes de tráfico de personas que operan en la zona.

Se debe recordar que en el caso colombiano las cifra de migrantes irregulares están al alza, durante marzo el país ocupó el segundo lugar de arrestos en zona de frontera, con un total de 17.488 detenciones. Su descenso en el ránking solo fue producto de la proliferación de indocumentados provenientes de Venezuela, quienes pasaron de 15.982 a 41.111 en el mes de abril.

El gobierno norteamericano, en cabeza del presidente Joe Biden, informó que en los próximos meses estarán entrando en funcionamiento 100 centros de procesamiento de migrantes en diferentes regiones del continente, con el único propósito de que los interesados en solicitar refugio en los Estados Unidos lo puedan hacer desde sus países natales y usando las vías legales, sin la necesidad de someterse a largas travesías y exponerse a los riesgos que implican la migración ilegal.

De igual manera, desde la casa blanca se anunció la posibilidad de que los colombianos puedan aplicar al programa de reunificación familiar, una alternativa para que personas verificadas y con solicitudes autorizadas por sus familiares, obtengan permisos especiales para viajar a Estados Unidos bajo la medida de libertad condicional. Asimismo, los connacionales que estén radicados legalmente podrán solicitarle al país norteamericano el permiso de ingreso de sus familiares e incluso permisos laborales.