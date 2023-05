Pelotera en el “Desafío The Box” terminó en acusaciones de trampa: “Yo no ando enamorando manes”

(captura video Desafío The Box)

Guajira y Juli, participantes del Desafío The Box, protagonizaron una acalorada discusión en medio de la prueba que se llevó a cabo en el capítulo 42 del programa. El lío fue tal que se convirtió en tema de conversación con Andrea Serna y en todas las casas de los diferentes equipos.

Los hechos se dieron en el desarrollo de una prueba de Sentencia y Bienestar en el Box Amarillo, de pruebas tipo militar. Cuando el equipo de Beta iba de regreso por el arrastre bajo con su caja, se encontró con Guajira, de Gamma, quien se había metido por su mismo camino para retrasar su proceso.

Juli, de Beta, le dijo a su contrincante que se moviera, pues su equipo iba por el otro lado, pero ella no le hizo caso. Al darse cuenta que se trataba de una estrategia para retrasarlos, los integrantes de Beta empezaron a empujar fuerte el cajón para hacer mover a la otra concursante; mientras que Juli le hizo lo mismo a Gamma atravesándose en su camino.

(captura video Desafío The Box)

Cuando ambos equipos lograron salir Juli le dijo a Guajira: “Sabes que lo hiciste de malintencionada”, a lo que la otra mujer respondió: “No hay nadie más tramposo que tú. Eres tramposísima”. El momento no pasó desapercibido para los demás jugadores, pero todos siguieron en la competencia, por lo que al final del juego con Alpha como equipo ganador y Beta en segundo lugar, Andrea Serna cuestionó a las mujeres lo que había pasado.

Juli inició calificando las acciones de Guajira como “falta de ética en un atleta” y la acusó de tener una “doble moral” en el juego, además de ser “infantil, al llamarme tramposa reflejando sus acciones en mí, que todos lo han visto en las pruebas nunca hago trampa”.

Ante las palabras de la competidora de Beta, Guajira reaccionó con risas y explicó que sus acciones no eran trampa porque no iban en contra de las reglas del juego y sólo correspondían a un intento por beneficiar a su equipo. “El juez dijo ‘pueden pasar por donde quieran’, me metí a ese carril porque estaba desocupado, no para que me empujaran. Evidentemente avanzaba un poco suave ... todo lo hago en pro de mi equipo”.

(captura video Desafío The Box)

Para finalizar, Guajira expresó ante Andrea Serna y los demás jugadores que “no hay nadie más doble cara y tramposa que Juli. Yo siempre juego limpio ... Le tengo miedo, pero no como atleta, sino como ser humano”. Esas palabras sorprendieron a Juli que tan sólo expresó “pero si nunca hemos compartido”. Andrea Serna, por su parte, les dijo “espero que esto sólo corresponda al calor de la competencia y el tema haya quedado cerrado”.

Sin embargo, el tema no se cerró allí, porque al llegar a sus respectivas casas los equipos conversaron sobre lo sucedido. Algunos señalaban que las acciones de Guajira iban en contra del carácter deportivo de la competencia, mientras algunos se cuestionaban los motivos por los que había señalado a Juli de “tramposa” y “doble cara”.

Al llegar a la casa de Gamma, Guajira explicó a sus compañeros los motivos y todo obedece a la cercanía que Juli sostiene con sus excompañeros de Alpha, especialmente con Rapelo. “En algún momento se lo voy a decir. ‘Yo no soy tú, que teniendo lo tuyo afuera te pones a enamorar a Rapelo y no sueltas a Alpha sólo para que no te pongan un chaleco’ ... Yo no ando enamorando manes para que no me pongan chalecos, como ella lo hace”.

Por su parte, Juli en playa baja junto a Beta le compartió a sus compañeros que frente a lo sucedido se sentía tranquila. “No me hirió en nada porque yo sé cómo soy, no tengo que aparentar nada, cosa que ella sí hace de dárselas de buena persona”.