Fuertes críticas contra Gustavo Petro por asegurar que los miembros del Comité de Regla Fiscal trabajan para Iván Duque

Gustavo Petro, presidente de Colombia, e Iván Duque, expresidente de Colombia.

El Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf) se creó en 2011 por medio de la Ley 1473, la cual tiene como objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país.

El mismo, ante las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro, como las reformas a la salud, la pensional y la laboral, así como el incremento en el precio de la gasolina corriente para contrarrestar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), se mostró muy crítico.

De hecho, en un pronunciamiento que hizo el 9 de mayo de 2023, el Carf señaló que la reforma a la salud implicará esfuerzos fiscales adicionales anuales de entre $4 billones y $7 billones, según las cifras publicadas por el Gobierno.

Incluso, advirtió que si estos recursos son programados dentro de los topes de gasto compatibles con la regla fiscal, podría haber cinco riesgos asociados con el proyecto de reforma que se estudia en el Congreso de la República y que puede elevar el costo fiscal de la misma. Uno de ellos es que el costo de la atención primaria puede superar en forma importante lo inicialmente previsto.

Al parecer, entre lo dicho por el Carf hay detalles que no le gustan al presidente Gustavo Petro. Por lo menos así lo demostró el mandatario, que en diálogo con RCN Noticias se despachó contra este y señaló a sus miembros de ser empleados del expresidente Iván Duque, que, según Petro, inventó dicho organismo.

“El Comité de Regla Fiscal se lo inventó Duque. En el gobierno de Santos no existía y Uribe nunca tuvo eso. Lo hizo en una ley y muy cercano a las elecciones. Son empleados de él. Él los nombró”, apuntó el mandatario.

De igual forma, dijo que de todos modos él considerará que exista la instancia, ya que no tiene problemas al respecto.

“No tengo ningún problema. Nosotros no queremos sino equilibrar las finanzas públicas que él (Duque) desordenó. Lo estamos haciendo, pero las personas que están ahí deben ser independientes, no alfiles del gobierno de Duque. Eso no nos interesa”, aseveró Petro.

Carf, activo valioso de responsabilidad fiscal

Estas afirmaciones de Petro tuvieron sus repercusiones en redes sociales. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, que ocupó el cargo durante el gobierno de Iván Duque entre el 2021 y 2022, afirmó que el Carf es un activo valioso en responsabilidad fiscal creado en 2011.

“Un activo valioso en responsabilidad fiscal es la regla fiscal creada en 2011. Luego de la Ley de Inversión Social (2021) se fortaleció para lograr más compromiso fiscal como lo dice el Fondo Monetario Internacional. Eso permitirá que este año Colombia logre superávit fiscal primario”, escribió en primer lugar.

Tuit de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, sobre el Comité Autónomo de Regla Fiscal.

Luego, destacó que la regla se fortaleció para que Colombia disminuyera la deuda pública y lograra lo que el Gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, presenta como un logro: reducir déficit y deuda al mínimo en este 2023. Además, precisó que este año Colombia cumplirá la regla fiscal y con eso envía un mensaje claro a los inversionistas.

“Para lograr seguir dando estos resultados positivos y necesarios en la economía, debemos seguir sosteniendo la regla fiscal y sus instrumentos y no poniéndolos en entredicho. Esa independencia en el tema fiscal es parte de la institucionalidad a proteger”, enfatizó Restrepo.

No son subalternos de Petro

Por su parte, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo le recordó a Petro que los miembros del organismo no son subalternos de él, sino independientes.

Tuit de Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda.

“Cuándo entenderá el presidente Petro que los miembros del Comité Autónomo de Regla Fiscal y los directivos del Banco de la Republica no son sus subalternos. Son independientes, precisamente, para preservar la institucionalidad económica y la calidad de las políticas fiscales”, advirtió.

Por su parte, Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial y director nacional del Movimiento Salvación Nacional, aseguró que es muy ingenuo creerle a Petro,

Tuit de Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial y director nacional del Movimiento Salvación Nacional.

“Ser ingenuo es seguir creyéndole a Gustavo Petro. Usted miente: la regla fiscal fue creada por la Ley 1473 de 2011 y para los crédulos que aún le comen cuento pueden corroborarlo. Petro mentiroso”, trinó.

Quiénes integran el Carf

El Comité Autónomo de Regal Fiscal (Carf) tiene cinco miembros. Son los siguientes:

Presidente: Juan Pablo Córdoba

Director técnico: Andrés Velasco

Otros: Sylvia Escobar, María Fernanda Suárez y Fernando Jaramillo.

Olga Lucía Acosta hizo parte del Carf, pero salió tras ser nominada por el propio presidente Petro para integrar la Junta Directiva del Banco de la República tras la salida de Carolina Soto.