Enrique Gómez señaló de cómplice al Gobierno de Petro por la masacre de los cuatro niños indígenas en Putumayo y calificó como cínico a Gustavo Bolívar

El 20 de mayo se hizo público que cuatro menores de edad, integrantes de una comunidad indígena del Putumayo, fallecieron a manos de integrantes del frente ‘Carolina Ramírez’ del EMC de las disidencias de las Farc. Al parecer, los homicidios habrían sucedido mientras los menores de edad intentaban huir del reclutamiento forzado el día 17 de mayo.

La masacre generó la indignación de varios sectores que se manifestaron en contra del asesinato colectivo, uno de ellos fue el excongresista y escritor Gustavo Bolívar quien a través de su cuenta de Twitter calificó el crimen de monstruoso, aunque resaltó que en esos difíciles momentos se debe continuar con los esfuerzos para la búsqueda de paz.

“Esta guerra maldita y fratricida nos ha llevado a que el pueblo se mate con el pueblo, los jóvenes con los jóvenes y si entre los asesinos de los 4 niños indígenas de Putumayo también hay niños, a que se maten niños contra niños. Este crimen es Monstruoso y demente y ojalá no se quede impune, pero es cuando más debemos insistir en La Paz”.

El trino de Bolívar generó reacciones divididas en las redes tanto de usuarios que lo apoyaban, así como quienes lo cuestionaban. Entre las criticas resaltó la de Enrique Gómez, figura de oposición y líder del Movimiento de Salvación Nacional que mencionó: “Su cinismo es increíble: es incapaz de señalar que los 4 menores masacrados son víctimas de las Farc, esos que ustedes llaman socios en la ‘paz’”.

Aunque no fue todo ya que después de volver a llamar cínico a Bolívar señaló que la estructura que asesinó a los cuatro menores es una de las que está formando parte del ‘show miserable llamado la paz total’

“Revisen el mensaje del cínico Gustavo Bolívar: no menciona que los menores masacrados fueron víctimas de las Farc, los mismos con los que se ellos se toman fotos y a los que a nosotros nos toca pagarles un sueldo obligado en el Senado. Ahí no hay eufemismos: las narcoguerrillas que hoy hacen parte de ese show miserable llamado la paz total, deben ser responsabilizadas de cada asesinato y crimen que cometen”.

Gómez que se ha caracterizado por ser un férreo opositor a los intentos de paz gestionados por el jefe de Estado, nuevamente resaltó la necesidad de acabar algún tipo de negociación con una organización narcoterrorista: “Al desogobierno de Petro se le debe también señalar por ser un cómplice en omisión y no presidente Petro esa masacre no fue una bofetada, es un motivo para acabar con ese proceso que no deja más que más muertos y miedo en Colombia”.

Aunque ese no es el único cuestionamiento del director del Movimiento de Salvación al Gobierno nacional por la masacre de los niños indígenas en Putumayo, instantes posteriores a haberse conocido la exclusiva del homicidio colectivo Gómez trinó en su cuenta oficial de Twitter:

“A la masacre de los 4 menores en el Putumayo a manos de los narcoguerrilleros de las Farc y socios de este desgobierno, se suma, por supuesto, la abierta complicidad por omisión en el reclutamiento. Gustavo Petro no solo alienta las masacres dándole cada vez más terreno a los peores genocidas de este país, no hace nada para evitar el reclutamiento forzado ¿Lo están permitiendo de manera sistemática para evitar los operativos militares?”.

La figura de oposición también se refirió a los datos arrojados por el mecanismo de monitoreo de riesgos del Sistema Integral de Paz, donde se indicó que del 1 de enero del 2023 al 10 de mayo del 2023 se reportan 63 hechos de reclutamiento infantil, resaltando estructuras delincuenciales como el Clan del Golfo con 19 menores, las disidencias de las Farc con 15, el ELN con 11 menores, los grupos de delincuencia organizada con 2, y las estructuras sin identificar reportando 25 menores reclutados forzosamente.

