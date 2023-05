Lo multaron por colarse en TransMilenio con su motocicleta, también le inmovilizaron el vehículo

Se coló en TransMilenio con una motocicleta. Twitter @TransMilenio

En la mañana del jueves 18 de mayo se presentó un insólito hecho cuando un ciudadano pretendía movilizar su motocicleta a una de las estaciones del servicio de transporte público de TransMilenio. La Policía Metropolitana le impuso un comparendo por esto.

A través de la cuenta de Twitter, TransMilenio relató el suceso junto con imágenes y el siguiente mensaje: “No hay derecho. Este personaje, creyó buena idea subir la motocicleta al sistema y pretendía moverla en un bus”.

De acuerdo con información de sistema de transporte, el sujeto fue sancionado con dos comparendos: Multa tipo 2 - Evasión del pasaje $220.830; Multa tipo 4 - Por infringir el manual del usuario del sistema $883.323. Además, al hombre se le inmovilizó la moto y deberá asumir el pago de grúa, patios y comparendo de tránsito.

Finalmente, en sus redes sociales TransMilenio dio una invitación a los usuarios: “Hacemos un llamado al correcto uso del sistema de transporte masivo”.

De inmediato, las reacciones de decenas de personas no se hicieron esperar: “Ojala estos controles se hicieran, para los que ingresan con carros sobredimensionados de carga de mercancía, bicicletas , materiales de construcción. Esto ya no es Transmilenio si no transmicarga...”; “una cosa es colarse uno y otra colar la moto”; “No concibo como la gente llega a ese nivel de abuso y falta de cultura y empatía con los otros”; “Y como logró entrar al sistema? El controlador ingreso no existe?”; fueron algunos de los mensajes.

Este caso recuerda uno en el 2022, cuando a través de la red social Tik Tok se han viralizado dos vídeos que asombran, divierten e indignan a la comunidad residente en Bogotá, se trata de un hombre que ingresó con su motocicleta a una de las estaciones del servicio de transporte de TransMilenio.

En el vídeo se puede apreciar a un conductor que está con la mitad de su casco puesto y su motocicleta en la estación Bicentenario en el centro de la capital, según señalan al sujeto se le habría averiado su vehículo, por lo que decidió ingresar a la estación por el torniquete más amplio, el que está destinado para personas en condición, para poder entrar con la moto. En otro vídeo también se puede apreciar como el sujeto está dentro de un articulado que presta el servicio de transporte.

En una de las grabaciones se observa como junto al imprudente motociclista están agentes de Tránsito de la Policía Nacional, quienes están solicitando la documentación del vehículo y del sujeto, según señalan comentarios luego de haber sido abordado por los uniformados, tuvo que bajarse del sistema de transporte junto a su moto.

Hombre casi pierde una mano por intentar colarse en TransMilenio

Según lo informó la empresa de transporte masivo de Bogotá, el hombre intentó trepar una reja y su “hazaña” le dejó serias lesiones en su mano. Las heridas del sujeto son de tal gravedad que al parecer requerirá una cirugía y al menos 20 días de incapacidad, de acuerdo con la valoración médica que se le brindó.

“Necesidad de atención médica urgente, valoración de posible cirugía y al menos 20 días de incapacidad, es el balance de este evasor por una lesión al intentar escalar una reja para no pagar pasaje. ¿Vale la pena? El cuerpo es nuestro valor más preciado 🙏”, fue lo que publicó la entidad en su cuenta de Twitter.

La acción del evasor fue criticada en redes sociales y se pidió más cultura ciudadana con comentarios como: “la gente es muy descarada. Son capaces de atravesar las vías solo por no pagar el pasaje”. “Por no pagar el transporte, ahora tendrá que pagar los gastos médicos”. “Es el colmo del descaro”, fueron algunos de los mensajes.