Karol G compartió un supertip de belleza que deja la piel firme y radiante

La cantante colombiana Karol G compartió un secreto de belleza que le permite tener una piel suave y tersa antes de cada evento especial. Crédito: voguespain / TikTok

Carolina Giraldo Navarro es una de las mujeres más exitosas de Colombia en los últimos años. Gracias a su talento, su carrera musical se ha llenado de logros, lo que le ha permitido alcanzar lugares donde pocas cantantes colombianas han podido llegar.

Más allá de su talento, Karol G también se ha destacado por su belleza y energía, razones que hacen pensar en la paisa como un referente en cuanto a cuidados y secretos para mantener su piel, pues conciertos, eventos y grabaciones son una constante en la vida de la artista.

Por eso, en una publicación para Vogue España, la cantante compartió una de las rutinas que le han permitido mantener una piel firme y conservar el maquillaje cuando debe asistir a eventos o subir a la tarima para llevarle su show a sus seguidores.

En la publicación, Karol comenzó explicando que utiliza hielo en su cara para mantener el maquillaje en su lugar, lograr cerrar los poros, por lo que no suda tanto.

Karol G compartió los beneficios de usar hielo en la cara. / Imagen @karolg / Instagram

La cantante paisa agregó otros beneficios de usar hielo en la cara como, por ejemplo, que luego de su rutina de belleza, su piel se ve tersa y más iluminada, por lo que recomienda al 100% lo que ella denominó como un supertip.

“¿Un consejo de belleza?, me gusta mucho ponerme hielo en la cara, incluso antes de tener una situación especial o unos premios o algo donde yo quiero que el maquillaje se me vea toda la noche bien y que de pronto no empiece como a sudar mucho o algo me pongo hielo antes, eso cierra mucho los poros, además le da firmeza a la piel, se ve bonita, se ve tersa, se ve iluminada y es como un supertip que con seguridad va a funcionar”.

Y es que en los últimos meses la carrera de Karol G no solo se ha centrado en la música, pues la colombiana fue la elegida para ser parte de una colaboración con una de las marcas de ropa más prestigiosa de España, la casa de moda de lujo Loewe.

(@karolg / Instagram)

Así lo confirmó la misma Karol, que compartió la noticia con una publicación en sus redes sociales en la que le confesó a sus seguidores lo emocionada que la hace sentir ser parte de una campaña con una marca de ropa prestigiosa. En las fotografías compartidas por Carolina, se ve con diferentes trajes de baño, vestidos y accesorios de lujo como, por ejemplo, lentes de sol, carteras y sandalias, lo que hace parte de la colección pensada para la temporada de verano de la casa de moda española.

La campaña con Loewe es especial para Karol G, pues le sirvió para mostrarse natural y no cumpliendo estereotipos de belleza que son impuestos por la sociedad. Esto, luego de criticar la manipulación de sus fotografías que fueron publicadas por la revista GQ.

Karol g se pronuncia sobre su portada en GQ

En ese momento, Karol aseguró que, tras conocer las fotografías compartidas por GQ, no se sentía representada y agregó que las imágenes fueron editadas sin su consentimiento, lo que hizo que la cantante paisa enviara un mensaje contundente.