Gregorio Pernía elogió los avances de El Salvador en un video difunido por el gobierno de Bukele

En la foto, Gregorio Pernía

A través de las redes sociales han circulado videos, publicados por la Secretaría de Prensa de la presidencia de El Salvador, en los que se ve al actor colombiano, Gregorio Pernía, hablando de la administración del polémico jefe de Estado de ese país, Nayib Bukele. En medio de su intervención, expresó su admiración frente a temas coyunturales de ese territorio, entre ellos, los que tienen que ver con seguridad. “Acá hay avances en muchas cosas, en seguridad”, comentó.

“El Gobierno del presidente ha logrado posicionar a El Salvador como un atractivo turístico, artístico y cultural. Esto es reconocido por figuras internacionales que destacan el cambio en el país. El reconocido actor colombiano, Gregorio Pernía ‘el Titi’, habló de los avances”, se lee en la descripción con la que acompañaron el video de Pernía.

Según inició diciendo el actor, ‘lo bonito’ de visitar países latinoamericanos es que se tiene en común la esencia. “Somos precolombinos, somos de sabor, somos de sabrosura, de gente bonita, gente con mucho cariño”, dijo previo a poner en una lista los nombres de los países con los que, según él, se siente identificado.

De acuerdo con lo que reveló, El Salvador ha tenido muchos avances, entre ellos, en temas de seguridad, en infraestructura y en el sector hospitalario. “Eso es importante y es lo que nosotros necesitamos, identificarnos en donde lleguemos”, concluyó.

Mientras que algunos ciudadanos de El Salvador manifestaron su emoción respecto a las palabras de Pernía, otros aseguraron que, supuestamente, el actor habría recibido algo a cambio de hablar bien de aquel país, teniendo en cuenta que había sido desde las redes sociales de la presidencia que se había subido el video. Otros usuarios recordaron que el actor apoyó abiertamente la campaña del actual presidente de la república de Colombia, Gustavo Petro, quien ha tenido algunos intercambios de palabras con Bukele.

“Ese de la foto es un comunista de Colombia. No le crean nada. El fiel seguidor y amigo personal del presidente Petro, el cual siempre ha atacado a Bukele”, comentó un usuario de Twitter al referirse a las publicaciones de la prensa de la presidencia salvadoreña. “Bien al suave se gana esas 10mil bolitas por alabar al dictador” y “el Titi, que trabaja personificando mafiosos traficantes de droga, destaca los “avances” de seguridad que ni sabe cuales son y solamente estando en el país por 2 minutos”, escribieron otros internautas.

En febrero del 2018, cuando Gustavo Petro se encontraba en campaña para llegar a la presidencia de Colombia, estuvo en un evento en Usme en el que detalló, según él, Petro sería una buena opción para el mandato del país.

“Creo en la transformación social, creo en el cambio, creo en una Colombia incluyente y creo en usted señor (Petro). Usted tiene el voto mío porque a mí no me pagaron, yo vine porque quise”, se le oyó decir a Pernía.

“Soy nacido por producto del amor por un señor que fue candidato presidencial de la izquierda colombiana, senador, representante a la cámara y murió totalmente pobre y me dejó un legado de honestidad y transparencia. Hoy soy decente, y no me dejó ni un peso, ni una casa, ni un carro, pero me dejó la honestidad y transparencia que usted tiene señor Petro, y por eso quiero que sea presidente de la República”, añadió.

Es de destacar que Petro y Bukele han mantenido discusiones que se han hecho públicas. Recientemente, el mandatario colombiano, al citar una nota de The New York Times, en la que se hablaba de El Salvador, habló de la violación a los derechos humanos como consecuencia de acciones de Bukele.

“Aquí la prensa siempre que digo esto mismo que hoy dice el New York Times, titula “Petro arremete” cuando quien ha arremetido contra los Derechos Humanos es otro, que aquí mitifican porque esperan que eso se haga en Colombia”, comentó Petro al citar la nota.

El artículo de ese medio de comunicación extranjero decía “el gobierno salvadoreño tuvo éxito en gran medida en su plan para sofocar la violencia de las pandillas en el país. Pero los críticos dicen que el logro ha llevado a arrestos masivos, la erosión de las libertades civiles y el descenso de El Salvador a un estado policial cada vez más autocrático”.