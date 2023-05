General (r) Zapateiro arremetió contra Gustavo Petro y lo relacionó con la toma del Palacio de Justicia

General (r) Eduardo Enrique Zapateiro con su libro

Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, general en retiro y excomandante del Ejército Nacional, narró que el mismo día de las elecciones presidenciales que ganó Gustavo Petro, tomó la decisión de renunciar. Sus razones fueron la militancia del presidente en la guerrilla del M-19.

“Cuando él de senador, blindado por su figura política se atrevió a denigrar de los generales, a utilizar a los soldados fallecidos en combate para poder ganar adeptos políticos yo dije: esto no lo acepto. Por eso tomé la decisión de, una vez quedó, de no ser el comandante de este señor y por muchas razones más”, aseguró Zapateiro.

Las declaraciones se dieron durante la presentación de su libro El honor del deber cumplido durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Un texto que redactó para que sea lectura de quienes fueron sus subalternos y las futuras generaciones que quieran ingresar al Ejército Nacional.

“Es que tenemos hoy soldados, el más antiguo después del general Samudio, mi general Arias Cabrales, me duele en el alma porque siendo cadete –como también lo digo en el libro– se tomaron el Palacio de Justicia, y mucha gente nos critica, al Ejército. ¡No! ¿Quién fue el que prendió la mecha? Los que se metieron a incursionar en el Palacio de Justicia y lo peor que le puede pasar a un colombiano, a cualquier persona en el mundo es no ser castigado por sus pecados”, señaló Zapateiro.

Reconocimiento de Tropa y Posesión del Nuevo Comandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El general Jesús Armando Arias Cabrales fue comandante de la Brigada XIII del Ejército en 1985 y durante la retoma del Palacio de Justicia tuvo a su cargo varias unidades tácticas del Plan Tricolor. Aunque la justicia ordinaria lo condenó por el delito de coautoría de desaparición forzada, buscó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero tras negar incluso hechos probados en su contra, fue expulsado.

Vicky Dávila, quien conversó con Zapateiro sobre su libro, le preguntó si no podía aceptar que su comandante en jefe fuera una persona que hizo parte del M-19. “Sí y más que todo porque hoy hay un soldado al que yo quiero mucho, que lo dio todo por su patria, mi general Arias Cabrales; siendo comandante de la Brigada XIII lo dio todo por su patria. Él no hizo eso porque se le dio la gana, sino que el presidente de la época le dio la orden de ir, de ir a sacar a los bandidos que se habían tomado el Palacio de Justicia. Lo más deplorable que le puede pasar a un país es no castigar a quienes cometen delito”, reiteró.

El 18 de enero se cumplió el segundo día de audiencia de reconocimiento contra el general (r) del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales. JEP.

Al decirle que Petro no estuvo en esa toma el excomandante del Ejército puso en duda su participación. “Por Dios, cómo que no estuvo, hombre, eso lo sabe todo Colombia y lo más importante es que (fue el Ejército) quien sacó de esa crisis a los colombianos, de no arrodillarse, el Estado colombiano nunca podrá arrodillarse”, afirmó Zapateiro.

“El M-19 tenía personas trabajando en la parte operativa, táctica, quisiera preguntar dónde está la persona que hizo toda la inteligencia para tomarse el Palacio de Justicia. Está ocupando un cargo muy importante en el país, hay que leer. Pero muchos de los que estuvieron con él en el M-19 hoy tienen cargos muy importantes en el país”, reiteró.

El polémico militar que acompañó la mayor parte del gobierno de Iván Duque no descartó que esté alistando motores para ser candidato político en el futuro cercano en incluso se aventuró a mencionar a una persona que haría parte de su gabinete de ministros. Fue enfático en asegurar que son más los colombianos que no votaron por el actual presidente.

También fue crítico de las políticas del actual gobierno. “Después de esta Paz Total vamos a tener más problemas, se los puedo asegurar como soldado curtido de la República... Si esto no sale bien va a ser peor que lo que hemos vivido”, aseguró Zapateiro Altamiranda.