Programan comparecencia de la exesposa de Nicolás Petro por caso de corrupción que implica al hijo del presidente

Gustavo Petro Urrego, Nicolás Petro Burgos y Day Vásquez en septiembre de 2019

Esta semana, Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del actual presidente de la República, fue citada para que rinda sus respectivas declaraciones sobre los señalamientos de corrupción en los que estaría implicado el también diputado de la Asamblea de Atlántico.

La cita sería para la mañana del viernes 28 de abril en la Procuraduría Regional de Instrucción del mencionado departamento, según informaron en la revista Semana.

La diligencia fue aplazada por petición de la defensa del vástago del jefe de Estado, pero el plazo concluye ese día, donde se espera que Day, como se conoce popularmente en el país, revele más detalles acerca de cómo, al parecer, su expareja recibió dineros del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, ‘El hombre Marlboro’, y de otras personas con fuertes cuestionamientos como Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca para financiar la campaña de su padre.

Sin embargo, según la mujer, quien tiene como prueba los chats y audios de Whatsapp con su exesposo, el hijo del presidente nunca giró esos recursos a la campaña y en cambio se quedó con ellos.

La audiencia ante el ente de control provocó gran expectativa desde mediados de este mes, ya que Vásquez anunció en sus redes sociales que entregará el material probatorio con el que Petro Burgos se vería inmerso en un proceso disciplinario, aparte del penal que ya está en curso en la Fiscalía General de la Nación, por petición del mismo mandatario.

“Recuerden que yo tengo pruebas de todo!! Hasta de lo que NO se imaginan… Así que dejen de joder (sic)”, aseguró la mujer en su cuenta oficial de Twitter.

En ese medio de comunicación también indicaron que lo mismo tendrá que hacer Máximo Noriega, ahora candidato a la Gobernación de Atlántico, el próximo martes 2 de mayo, quien fue también señalado por Vásquez de participar en esa supuesta captación de recursos junto con Germán Londoño y Camilo Burgos.

“Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaba se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás”, recordaron de las declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro en la entrevista en Semana donde se hizo las acusaciones.

Amenazas

En las últimas dos semanas la expareja de Petro Burgos ha denunciando amenazas y fuerte mensajes ofensivos en su contra, el más reciente ocurrió el 20 de abril y ante la intimidación, Vásquez lo difundió en Twitter.

“Daysuris la prepagada del año no se sabe si eres un sapo un gusano un largarto o una cucaracha o todas juntas nunca has escuchado el viejo y sabio dicho que dice el sapo...... cuenta los dias y vive cada dia como si fuera (sic)”, fue lo que le dijeron en esa red social.

Como respuesta, Day Vásquez cuestionó si la cuenta desde donde provino la amenaza tiene algo que ver con la defensa en redes sociales de Nicolás Petro Burgos: “¿Es una amenaza de parte de uno de los perfiles que más defiende a un candidato a la Gobernación del Atlántico?”.

Ese no ha sido el único ataque que ha recibido Day Vásquez luego de asegurar que cuenta con las pruebas para acusar a Nicolás, pues la actual pareja y examiga de Day, Laura Ojeda también se pronunció y aseguró que ya se cansó del papel de víctima de Vásquez.

A través de los estados de su cuenta en la plataforma Instagram, Laura Ojeda aseguró que iba a ser muy sincera al contar la verdad sobre lo que ha pasado desde que Vásquez acusó a Nicolás de, presuntamente, recibir dineros del narcotráfico.

“Ya basta. No es por lo que la gente diga, eso me tiene sin cuidado, es directo a ella por su cinismo de querer afectar mi embarazo. Me cansé de su papel de víctima, de sus tantos acosos, extorsiones. Ya es hora de que las personas sepan la verdad”, expresó.