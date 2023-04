El ministro Guillermo Reyes no fue el único: estos fueron los otros funcionarios y políticos que se transportaron en el avión del contratista del Invías

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, está en el ojo del huracán por los viajes en el avión privado de un contratista del Invías.

Polémica y suspicacia se levantó en la opinión pública nacional cuando se reveló que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, utilizó en siete ocasiones el avión privado de Pedro Contecha, dueño de la empresa Ingeniería de Vías, a la cual le dieron el contrato para atender la emergencia en Rosas, Cauca, por el derrumbe sobre la vía Panamericana.

Aquella información fue revelada por el portal La Silla Vacía, que además revisó el contrato y encontró pagos que no coinciden con los soportes y discrepancias con el valor total. Pero lo que más resaltó ese medio fue la relación entre el director del Invías, Juan Alfonso Latorre, y el contratista dueño de la aeronave; así se evidenciaría en una grabación en la que el funcionario le entrega un reconocimiento a Contecha y lo identifica como cercano a él, en medio de una ceremonia en Villavicencio.

Los otros pasajeros del avión de Pedro Contecha

Ahora se conoció que otros personajes de influencia en el país han utilizado el avión del empresario para transportarse. Uno de ellos es el exgobernador del Cauca Temístocles Ortega, que sí recordó haber utilizado la aeronave, pese a que Contecha no se acuerda. “La verdad es que no recuerdo datos del viaje, ni la fecha en la que se dieron los contratos con Contecha, si fue conmigo o sin mí. No sé exactamente. Pero sí estuve en un vuelo”, le dijo Ortega al periódico El Tiempo.

De igual forma, el exgobernador del mismo departamento Óscar Campo, que hoy es representante a la Cámara, también aparece en la lista de pasajeros, en un vuelo desde Bogotá hacia Popayán. El congresista dijo que no tenía ningún tipo de inhabilidad.

Lo curioso del asunto es que Contecha obtuvo contratos durante las administraciones de los dos exgobernadores. Con Ortega suscribió uno por 32.000 millones de pesos para la pavimentación y mejoramiento de la vía entre Silvia y Jambaló, y con Campo firmó tres por 38.000 millones para la pavimentación de varias vías.

Además, el empresario ha logrado otros contratos con el Estado, entre los que destacan “los corredores integrales de mantenimiento en el año 2002; la participación en los llamados corredores de Mantenimiento Integral del año 2004 y su actual participación en los contratos de Corredores para la Prosperidad producto de resultados satisfactorios en el concurso y adjudicación de estos proyectos”, destaca la página web de RYLSA.

Ingeniería de Vías S.A. también tiene a su cargo la pavimentación del aeropuerto de la base de la Fuerza Aérea Colombiana Germán Olano de Puerto Salgar, en Cundinamarca. Sin embargo, el contrato más reciente de esta empresa fue justamente el de la emergencia en Rosas, que tuvo un valor de 60.377′861.822 pesos.

La respuesta de Guillermo Reyes: es contratista del Invías, no del Ministerio

Sobre su relación con Pedro Contecha, según el medio Blu Radio, el ministro Reyes aseguró que lo conoció entre septiembre y octubre de 2022, y agregó que no es contratista del Ministerio, “yo lo conocí en el mes de septiembre-octubre al señor Contecha. Él no es contratista del Ministerio, él ha sido contratista del Invías y en lo que hace a esa obra es una obra que se contrató con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.

Pedro Contecha, dueño de Ingeniería de Vías S.A. RYLSA

En cuanto al uso del avión, el ministro también aseguró que para acudir a zonas como el sur del departamento del Cesar debe solicitar aeronaves del Ejército o de la Policía Nacional, pues el Ministerio no cuenta con un medio de transporte propio para acudir a estos lugares. “Para desplazarse a zonas como el sur del Cesar o zonas despobladas, siempre acudimos al Ejército y a la Policía y a aviones comerciales, yo creo que tengo más de 200 vuelos en estos 7 meses”.

Además, dijo que el hecho de esperar vuelos comerciales lo retrasarían mucho para cumplir sus deberes, y que inclusive, el hecho de que vuele en la aeronave de Pedro Contecha ha contribuido a ahorrar recursos públicos.

“Lo he hecho de buena fe. Si me quedo todo el día esperando los vuelos comerciales a ciertos sitios, pierdo mucho tiempo. Incluso se han ahorrado recursos públicos”.

El ministro Reyes también aseguró que la relación del contratista es estrictamente con el Invías, una entidad autónoma independiente del Ministerio de Transporte, por lo que el uso del avión privado no implica un conflicto de intereses.

“Yo con la firma del señor Contecha no tengo ninguna relación. Yo nunca dije que lo contrataran para lo del Cauca. La decisión fue estrictamente del Invías”.

Para hacer uso de la aeronave, Guillermo Reyes firmó un contrato con Pedro Contecha y según el tiempo de vuelo, desde el Ministerio de Transporte se le consigna un dinero con el fin de cumplir los estipendios generados en cada viaje.