Fito Páez anunció dos nuevas fechas de conciertos en Bogotá y Medellín

El artista argentino confirmó dos nuevas fechas en el país luego del éxito en ventas de las dos primeras

El artista argentino Fito Páez tiene un gran recibimiento en Colombia, eso quedó demostrado con la boletería que agotó en Medellín y Bogotá para los días 16 y 20 de mayo, respectivamente. Ante el éxito en ventas, el gran exponente del rock en español anunció dos nuevas fechas para que ninguno de sus fanáticos se queden sin poder disfrutar de su tour El amor 30 años después del amor.

Así las cosas, el intérprete de El amor después del amor, 11 y 6 y Al lado del camino tendrá cuatro fechas en Colombia con su gira en la que celebra los 30 años de su disco El amor después del amor, que se ha convertido en uno de los más vendidos en Argentina y que ha marcado a las generaciones de las últimas tres décadas y que también tuvo un gran impacto en Colombia.

“Nadie puede, y nadie debe / Vivir, vivir sin amor”, ha sido el inicio de una de las canciones románticas que ha marcado las historias de amor en Argentina y América Latina. También lo primero que se escucha en el tour homónimo al disco que ha preparado Fito Páez y que arrancó con ocho fechas agotadas en Buenos Aires.

Con 29 años y el cabello rebelde, digno de un rockero, Fito Páez logró la venta de 30 mil copias en dos días y 50 mil en una semana con El amor después del amor, además de afianzar su carrera a nivel internacional. Un año después la venta alcanzaba las 175 mil copias vendidas y para 1993 el disco consiguió cuádruple platino. Treinta años más tarde, con 60 años de vida, el nacido en Rosario regresa a los escenarios para interpretar en orden y por completo las 14 canciones que componen el trabajo que le dedicó al amor.

El tour El amor 30 años después del amor realizará escalas por Estados Unidos, Venezuela, España, Chile y Uruguay; y en Colombia contará con la particularidad de que el cantante tendrá cuatro fechas; dos en Bogotá y dos en Medellín. Fito Páez se presentará en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez en la capital de Antioquia los días 16 y 17 de mayo; mientras que estará en el Movistar Arena de Bogotá el 20 y 21 de mayo.

En diálogo con Noticias Caracol el artista argentino recordó su primera presentación en Colombia, casualmente fue en 1993 cuando ese disco había llegado al país. “Nunca voy a olvidar el primer viaje, en el año 1993. No había industria, no había nada, solo había casetes, entonces, todo lo que sucedió allí esa noche fue un milagro porque todo el mundo conocía mis canciones, fue muy fuerte” y no descartó invitar al show a sus amigos colombianos con Juanes y Carlos Vives.

La venta de boletería para Bogotá está disponible a través de la página de TuBoleta, en donde los precios oscilan entre los $190.000 y los $390.000 sin el servicio incluido; con la posibilidad de escoger boletas en siete localidades diferentes. En el caso de Medellín, la venta de las entradas para la segunda fecha se estará realizando a través de la página oficial de TuTicket o también comunicándose al call center 320 254 80 80 a partir del 31 de Marzo.

Treinta años después de El amor después del amor el artista argentino no sólo celebrará los triunfos de estos años de su carrera con una gira internacional, sino que también tendrá una serie homónima en Netflix, en la que se narrarán detalles de la vida de Fito Páez. Lo que se conoce sobre la producción es que se estrenará el próximo miércoles 26 de abril y va a contar con ocho episodios aproximadamente.