Piqué dejó “botado“ a uno de sus hijos

Piqué dejó a su hijo menor “botado“ en un lugar público

Al español Gerard Piqué pareciera que le encanta darle a la gente de qué hablar, como si ya no existieran motivos suficientes para el deportista del azulgrana los rumores, chismes y críticas se han convertido el pan de cada día, y no es para menos pues de alguna forma u otra, “el solito se lo ha buscado”.

Tras su mediática ruptura con la multiganadora de Records Guinnes, Shakira al exdeportista se le ha visto muy tranquilo con su nueva pareja, la catalana Clara Chía quien presuntamente tendría otro novio justo al conocer a Piqué, terminando los dos y casi que en simultanea con sus previas relaciones para dar inicio a lo que hoy se conoce como la pareja más polémica de los últimos tiempos, eso sí le venían haciendo competencia a los ahora ex, Yailin la más viral y Anuel AA.

Y es que al español le han pasado “mil cosas” y el pareciera estar distraído con tantos sucesos que ha tenido que atravesar después de que se conociera que ya no estaría más con Shakira y que ahora empezaría su nueva relación con la joven de 23 años.

Piqué iba acompañado de su hijo mayor, mientras el menor se quedaba atrás y el español “ni cuenta se dio“

Pese a que muchos defienden al español, otros lo tildan de no ser la persona apta para la crianza de dos niños y que la barranquillera que hasta el momento ha tenido que lidiar con todos los temas referentes al hogar y a la organización del mismo es quien debería seguir “llevando la batuta”.

Pero como era de esperarse, eso no significó nada para Piqué quien asegura que, para él, sus hijos son un importante motivo de vivir y de ser, pero el empresario estaría nuevamente en problemas con la mamá de sus hijos y en esta ocasión por algo más grave que una “infidelidad”.

La relación que lleva meses dando de qué hablar y en muy malos términos, pues muchos de los seguidores de cada “bando” nunca se hacen esperar con sus opiniones sobre todo lo que acontece entre la expareja, al parecer tiene al exfutbolista esmerándose, haciendo todo lo que está en su poder para lograr que la cantante colombiana lo odie cada vez más.

Resulta que el ex seleccionado español volvió a provocar mayor furia en la artista y por supuesto ante los fans de La loba, llenándose de críticas en redes sociales luego de literalmente “dejó botado” a uno de sus hijos en una tienda, el video que rápidamente se viralizó evidentemente muestra como Piqué recuerda que ha “olvidado algo”.

No pareciera importarle mucho sus hijos al exdeportista, pues no cualquiera los deja “botados“ REUTERS/Albert Gea

“Pequeñísimo detalle” ese “algo” que se le olvido era “nada más y nada menos” que su hijo menor Sasha, ni aunque el catalán intentará obviar la situación, en el clip se puede observar perfectamente y mediante las imágenes como el español sale de la tienda junto a su hijo mayor, Milan, y hasta ahí “todo bien”.

Es lo que ocurre seguido al acto lo que consternó a los internautas pues, se nota como Milán y Piqué van caminando rápidamente al auto estacionado varios metros alejados del sitio en el que estaban, sin darse cuenta que Sasha aún se encontraba dentro del mismo.

El ex futbolista solo se percató de la situación cuando su hijo menor llegó corriendo al vehículo, al cual Piqué estaba a punto de subirse y el hecho que, por supuesto, no pasó inadvertido, ya que nuevamente el exjugador involucra a sus hijos en otra polémica, ha sido difundido mediante las redes sociales y aunque Piqué hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, tampoco pareciera importarle mucho pues hace poco afirmó que “no pagaría ni un centavo para limpiar su nombre o imagen”.