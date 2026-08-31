Colombia

¿Cómo estará el clima en Cali este 31 de agosto?

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Cali)
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Cali)
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Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las próximas horas de este lunes 31 de agostoen Cali.

En Cali se espera una temperatura máxima de 31.8 grados centígrados y una mínima de 21.5 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 61% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 76% en el transcurso del día y del 92% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 13.

El pronóstico del clima en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Cali?

Al encontrarse al norte del Valle de Cauca, la ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco.

En Cali, la temperatura promedio es de 24 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 30 y los 31 grados centígrados. Mientras que en la temperatura mínima desciende por las noches hasta los 19 y 20 grados centígrados.

Cali se caracteriza por tener lluvias constantes a lo largo del año, siendo dos temporadas donde las precipitaciones son más abundantes.

La primera va de marzo a mayo y la segunda de octubre a diciembre, siendo abril y noviembre los meses con más lluvias.

En contraste, son los meses a mitad de año los más secos en la ciudad colombiana: junio, julio y agosto.

La ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)
La ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)

¿Cómo es el clima en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

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De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

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