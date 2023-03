Caos en la movilidad por Estéreo Picnic; secretario de Movilidad de Cundinamarca responsabiliza a organizadores

El evento se lleva a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2023 en el campo de golf de Briceño (@estereopicnic)

Briceño, desde el pasado 23 de marzo se está llevando a cabo el Festival Estéreo Picnic que va hasta el domingo 26 de marzo. Luego de los dos primeros días disfrutando de las presentaciones de artistas como Drake, Blondie, Rosalía, Twenty One Pilots, entre otros, los asistentes del FEP amanecieron en un trancón este sábado 25 de marzo cuando iban de regreso a sus casas.

A través de redes sociales muchos de los asistentes al festival se han quejado de la movilidad que se encontraron al salir del segundo día del festival, el cual a varios los llevó a ver el amanecer en un bus, todavía lejos de sus destinos. Los problemas de movilidad que estaría provocando el Festival Estéreo Picnic se presentan, principalmente, en la Autopista Norte de Bogotá, tanto para entrar como para salir de la ciudad.

La movilidad de los asistentes a eventos fuera de la ciudad de Bogotá para la llegada y el regreso a sus respectivos hogares es un problema al que las autoridades siguen buscando solución. En el segundo día no sólo se vieron afectados los que compraron su boleta, sino hasta los artistas, como fue el caso de Blondie, que llegó tarde a su presentación por el tráfico.

La problemática parece que trasciende a un dilema entre los organizadores del evento y las autoridades locales. Así lo señaló el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, en diálogo con la emisora Blu Radio en la mañana del sábado 25 de marzo, al responsabilizar a los empresarios del caos en el que amanecieron los capitalinos que se movilizaban por la Autopista Norte.

“Ayer estuvimos en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en temas de movilidad, que ya es constantes con base a los grandes eventos que se están realizando en Cundinamarca”, señaló en primera medida el funcionario y lamentó que aunque intentaron hablar con los organizadores para manejar la situación, el diálogo no se dio. El funcionario apuntó a que quienes están manejando la movilidad en el sitio no hacen parte de la Secretaría de la Movilidad.

Aparentemente, la logística del FEP estaría manejando la movilidad y, según Godoy, no entiende la razón por la que no han querido establecer contacto con la entidad para, en conjunto, atender el problema. Según el funcionario “ante la falta de comunicación con los organizadores de evento y la negativa a recibirnos, se está generando esta situación”, haciendo referencia a los problemas con el flujo de la movilidad en la zona.

Además de esto, el secretario de Movilidad de Cundinamarca hizo una grave denuncia y es que, cuando intentaron intervenir para atender el problema con el tráfico en la vía, les fue negada la entrada por parte de los organizadores. “No entendemos la razón por qué las personas que están organizando, no sabemos si son de la logística o los propios organizadores, pero no quisieron tener contacto ayer con la Secretaría de Movilidad y se negaron a recibirnos, prácticamente nos sacaron a la fuerza del espacio donde estábamos”.

Los usuarios de redes retrataron el caos que vivieron yendo y viniendo del FEP, señalando que estuvieron atrapados en trancones de hasta 4 horas por la Autonorte. “Ayer salí de mi casa a las 3:00 p. m. y llegué al FEP a las 8:00 p. m., salí de allá a las 2:00 a. m. y llegué a mi casa a las 5:00 a. m., esos trancones sí están muy terribles”; “Fueron tres horas ida y regreso desde Chía para recoger gente. De 1:00 a. m. a 4:00 a. m. y eso que regresamos por Zipaquirá”; “Oigan yo salí a las 2:30 a.m. y acabo de llegar A BRICEÑO (5:20 a. m.) o sea todo mal que trancón tan perro”.