Aida Victoria Merlano reveló detalles de su situación sentimental: “Estoy más sola que la última maracuyá del saco”

La influenciadora confesó que aún se encuentra soltera y dio pistas sobre su futuro amoroso. Instagram (aidavictoriam)

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram que Aida Victoria Merlano reveló cómo va su situación amorosa. Uno de sus seguidores quiso saber si sigue soltera o ya tiene una pareja y la influenciadora no dudó en contestar con algo de picardía.

“¿Cómo va ese corazón?” le preguntaron en la actividad. En respuesta, Merlano subió un video en el cual incluyó una publicación de Twitter en la cual confesó sentirse bien desde su soltería. Sin embargo, no dudó en revelar que sí quiere tener una relación.

“A mí me encanta estar soltera, pero estar enamorado es tan rico!!!! Quiero que me llegue uno que me ponga a subir loma”, fue el tuit con fecha del 19 de marzo que ella posteó en su historia de Instagram. De forma paralela, contestó la pregunta de su fan y adelantó que, efectivamente, su corazón aún no tiene acompañante.

“Como mujer exitosa que se respete, estoy más sola que la última maracuyá del saco”, contestó con orgullo la también empresaria. De paso, reveló que ha disfrutado mucho de su soltería, pero también fue honesta al afirmar que quiere entablar un vínculo amoroso.

“La verdad, yo me he disfrutado mucho mi soltería, me gusta, me he tomado un tiempo para mí y he aprendido un montón, pero ya me cansé de aprender un montón. Ya quiero que me prendan a mí un montón”, añadió Merlano Manzaneda en la ‘InstaStory’ que fue rescatada por varias cuentas de entretenimiento como Rastreando famosos. En dicho perfil, la publicación de la barranquillera no pasó desapercibida y generó decenas de reacciones.

Mientras que unos la aplaudieron por su forma de expresarse, otros fueron más críticos con su confesión: “como va ese corazón toca hacerle un electrocardiograma”; “Está vieja es más fácil que la tabla del cero”; “Me encanta como habla” y “Dizque le dicen motosierra”, fueron algunas de las reacciones destacadas.

A través de Instagram, la influenciadora también reconoció que sí quiere entablar un vínculo amoroso. Instagram (rastreandofamosos)

Cabe mencionar que recientemente, la influenciadora contestó la propuesta que le hizo Ray Cabrera, mesero del restaurante ‘Severo Sinvergüenza’

Hace varios días el modelo tuvo una entrevista con Tropicana, en la cual defendió el negocio tras las polémicas generadas en redes sociales y aprovechó para contar algunos detalles sobre su vida personal. En medio de ese diálogo le preguntaron si había alguna famosa a la que le interesaría atender y él mencionó a la barranquillera.

“¿A qué personaje de la farándula nacional o internacional le pondría waffle?”, fue la pregunta que le hicieron al mesero de “Severo Sirvengüenza”. Sin pensarlo mucho, Cabrera dio el nombre de Aída Victoria Merlano, y cuando quisieron saber por qué ella, respondió “pues porque está riquísima, ¿por qué más sería?”

Dicha confesión no la pasó por alto Merlano, que aprovechó su alcance en Instagram para contestar a aquella propuesta. En una historia, subió el video de la revelación del modelo, y escribió “Me gané mi waffle, Soporten”.

A los pocos minutos, su bandeja de mensajes directos ‘estalló’ con reacciones de buena parte de sus seguidores. Una de ellas le escribió “ve y lo pones en su lugar”, con algunos emoticones de risa. Ante eso Merlano dijo, “es que yo veo que él le pone el waffle a todas, más bien ven y yo te pongo el waffle a ti”. Pero eso no fue lo único que dijo la barranquillera al respecto, puesto que más mensajes de su seguidora señalaban que debería ir a visitar el local en Cali.

Ante la lluvia de mensajes, Merlano fue tajante con su respuesta: “¿De verdad ustedes pretenden que yo vaya hasta Cali a un local para que me ande manoseando y bailando un hombre tatuado y musculoso que me va a empujar un waffle hasta el fondo de la garganta con todas sus fuerzas y me va a chorrear toda la cara? Lo voy a pensar”, fue la respuesta de la influenciadora.