Alcaldesa “rola” de Cartagena dijo que los cartageneros son “bien provincianos”

Ana María González-Forero, secretaria del Interior y actual alcaldesa encargada de Cartagena (Twitter Ana María González-Forero)

Sobra decir que Ana María González Forero, la secretaria del Interior de la Alcaldía de Cartagena, es oriunda de la ciudad de Bogotá. En estos momentos, designada como alcaldesa encargada de la ciudad amurallada, el miércoles 22 de marzo de 2023 un periodista le preguntó por qué hay tantos funcionarios cachacos en la administración de la cual ella está a la cabeza.

Su respuesta, que muchas personas calificaron de desatinado, fue peyorativo en tanto que aludió a como el tema de la procedencia de los funcionarios denota el provincianismo en el cual, de acuerdo con ella, está sumida la ciudad.

“¿Y por qué no? Porque Cartagena es una ciudad cosmopolita. Yo no creo que en Dubái, Nueva York o Miami, nadie se este preguntando de dónde son las personas, eso es sólo acá que somos bien provincianos, pero realmente yo creo que la ciudad requiere a los más competentes que llegan por concurso. Además yo vivo hace 16 años acá”, fue lo que le respondió la alcaldesa encargada, González Forero, al director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y la periodista Catalina Gómez Sánchez.

Trino alcaldesa de Cartagena

Acto seguido, la alcaldesa encargada se remitió a su experiencia cuando se desempeño como secretaria del Interior de la Administración haciendo, entre otras cosas, procesos de selección que, indicó la funcionaria, denotan cómo muchos cartageneros prefieren mantenerse al margen de las lides políticas .

“Cuando fui asesora de despacho para temas de cooperación internacional le ayude al alcalde muchas veces a hacer los procesos de selección y ¿sabe qué pasaba? Que los cartageneros no se querían meter en esta vaca loca de ser servidor público. Porque ser servidor público en esta ciudad requiere temple, requiere carácter y requiere de resistencia frente a todas las críticas”, añadió la mandataria local.

Acusada por discriminación

Este es el segundo escándalo que pone a la alcaldesa encargada de La Heroica en el ojo del huracán, pues más temprano este mes, el 8 de marzo de 2023, fue denunciada por la comunicadora social, Alicia Mercado y la exdirectora del Programa de Emergencia Social (PES) del Distrito, Kairen Gutiérrez, la acusaran de acoso laboral y discriminación.

Y es que, las denuncias por discriminación en su contra son serias, al punto en el que su forma de tratar a Alicia Mercado le provocó una amenaza de parto prematuro.

“Aprovecho el 8M para contar mi historia. Storytime de la vez que la secretaria del Interior de Cartagena me provocó una amenaza de parto prematuro, dilató el proceso de mis pagos y, posteriormente, no me renovó contrato aún cuando me encontraba licencia de maternidad”, trinó la comunicadora en horas de la noche del 8M.

Denuncia en contra de la alcaldesa (e) de Cartagena

La denunciante explicó que sus tratos la llevaron al médico, tras lo cual le dieron de alta con 4,5 de dilatación e incapacitada por las tres semanas siguientes con recomendación de reposo. Poco después de que su hijo naciera, ella decidió seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales y presentó las cuentas de cobro. No obstante, dice la denunciante, la señora Ana María se negó a aprobarlas, así como a reunirse ella.

“Recurrí a hablarle por WhatsApp. En la conversación no llegamos a ningun acuerdo y terminó con un “háblelo con mi abogado”, quien dilató aún más el proceso pero no solucionó nada. Por lo que, en diciembre presenté tutela por violación a los derechos constitucionales a la dignidad humana, mínimo vital y protección estabilidad laboral reforzada. La secretaria, sólo al conocer la existencia de la misma firmó las cuentas. Lo que demostró su actuar de mala fe. Sin embargo, aún cuando mi licencia de maternidad no había terminado, me dejó sin contrato”, indicó a comienzos del mes la comunicadora.

Ella presentó una tutela, y en la sentencia 083-2023, el juez resolvió a su favor y ordenó su reintegró, así como el pago de los honorarios dejados de percibir.

“Pero contrario a lo esperado, la secretaria del Interior fuera de reconocer la gravedad de sus comportamientos y lo que ellos significan para la integridad de mi hijo y la mía, decidió impugnar y al día de hoy ha venido incumpliendo el fallo”, avanzó la denuncia, ante la cual no hubo respuesta por parte de la alcaldesa encargada.