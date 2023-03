“Si hubiera sido mujer no me hubieran puesto problema”: habló con Infobae el padre soltero que denunció abusos de Migración Colombia al salir del país con su hija adoptiva

Fernando Londoño

En la madrugada del sábado 18 de marzo de 2023 el politólogo Fernando Segura se disponía a viajar a Estados Unidos con su hija adoptiva de un año y medio de edad.

Era el primer viaje que ambos hacían, y que puso en evidencia que Migración Colombia no está muy familiarizado con los padres solteros, pues lo apartaron de la fila, se lo llevaron aparte y le solicitaron la sentencia de adopción de su hija, la cual aún no le han devuelto. “Los lineamientos imperfectos de la Cancillería, sumado a la soberbia e ignorancia de servidores públicos son nefastos.

Este documento, insiste Segura, contiene información privada y confidencial de la intimidad de su hija, y explicó que exigir un documento adicional a un niño que ya tiene su situación de adopción en regla, es violar el derecho a la igualdad de ese niño, versus otros niños de familias biológicas.

En entrevista con Infobae, el politólogo explicó la situación, solicitó a Migración Colombia no solo que le devuelvan la sentencia original sino que se deshagan de las copias que le sacaron y fue claro al advertir que interpondrá todas las acciones legales que le permita la ley.

Infobae: ¿Qué contacto ha tenido con Migración Colombia desde que hizo la denuncia?

Fernando Segura: Ellos efectivamente me contactaron solicitándome todos los detalles del hecho y yo les respondí al trino diciéndoles que lo que yo necesito es que me informen en qué momento me devolverán el documento original de la sentencia de adopción de mi hija y cómo procederán a eliminar las copias que los servidores de Migración Colombia le sacaron. Esa fue la única respuesta que les di y no han dicho nada más.

Infobae: Ya hizo la denuncia pública. ¿Planea emprender alguna otra acción?

Fernando Segura: Voy a interponer acciones legales y voy a usar los conductos regulares para poner la denuncia formalmente ante las autoridades competentes. Esto da lugar a acciones de tutela por violación a Derechos Fundamentales y acciones disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en el comportamiento de los servidores frente a la norma.

Voy a denunciar en todas las instancias que así lo permitan porque tiene que haber sanciones ejemplarizantes y tiene que haber pronunciamientos de fondo. Este no es un caso individual y después de haber puesto la denuncia me he enterado de otros casos en los que ha habido abusos por parte de Migración Colombia, exigiendo documentación que no deben exigir o conservando documentos originales que no deben conservar.

Yo quiero evitar que esto me pase cada vez que viaje con mi hija o que le pase a otras familias por adopción. Mi ventaja es que mi bebé es una bebé de un año y medio, pero yo me imaginaba a una familia adoptante con hijos más grandes que tengan que presenciar toda esta escena de gente que duda por la paternidad de sus padres, de gente que cuestiona la honorabilidad de sus actos y de gente que habla en voz alta de sus padres biológicos y “reales”, como si uno no lo fuera. A futuro esto puede afectar a mi hija y hay que pararlo desde ya. Hay que educar a los servidores públicos; ellos tienen que aprender que una familia por adopción es una familia completamente igual a una familia biológica.

Infobae: Usted denunció varios errores por parte de Migración Colombia. ¿Que fue lo verdaderamente grave, de acuerdo con usted, que Migración no tiene en el radar para manejar este tipo de situaciones?

Fernando Segura: Lo verdaderamente grave para mi es la exigencia de la sentencia de adopción con toda la información que contiene, como requisito para que un niño salga del país. En el portal de ellos y en el reglamento interno está establecido que la copia de la sentencia es un documento que se debe llevar para salir del país, lo cual, de fondo, es erróneo.

Un niño adoptado una vez se emite sentencia y un notario lo registra con el nombre de sus padres adoptivos, el único documento de identificación válido en el país es el registro civil, como cualquier otro niño. Exigir un documento adicional a un niño que ya tiene su situación de adopción en regla, es violar el derecho a la igualdad de ese niño, versus otros niños de familias biológicas.

Y el segundo gran error es que esa sentencia contiene información privada de la intimidad de la vida de los menores. Es información a la cual, en ningún momento, puede acceder ningún servidor público de Migración Colombia. Esta es información que solo le compete a un juez de la República o a un procurador y solo puede acceder por orden judicial y solo tienen acceso a ella la familia del adoptante y el menor una vez cumpla su mayoría de edad.

Infobae: ¿Por qué esta sentencia tiene información “delicada”?

Fernando Segura: Porque es un documento que tiene información delicada de los antecedentes del menor, delicada frente a los escenarios de restablecimientos de derechos, delicada frente a los nombres de los padres biológicos y una cantidad de información privada. A mi lo que más me molestó es que estos servidores leían una y otra vez la información privada de mi hija y yo no podía reclamar porque me amenazaron con dejarme si lo hacía.

Yo recibí a mi hija de cinco meses y medio y su historia de vida es corta, pero podría ser la historia de vida de un niño mayor que pudo haber sido objeto de alguna forma de vejámenes antes de llegar al Bienestar Familiar y ¿toda esta gente tiene entonces derecho a acceder a esta información, a copiarla y a almacenarla?

Infobae: Usted cree que si hubiera sido una mujer, madre soltera que viaja sola con su hija adoptada, ¿le habrían puesto los mismos problemas?

Fernando Segura: No. Estoy seguro de que no. Porque eso fue lo que detonó la situación y por eso yo me sentí discriminado. Lo que a los funcionarios de Migración les pareció “anormal” y “atípico”, y así me lo dijeron, es que yo era un hombre con una bebé adoptada.

Eso fue lo que les hizo creer que los documentos eran falsos y eso fue lo que les hizo quedarse con los documentos originales. Hay muchos mitos alrededor del rol de los padres e inmediatamente yo soy un abusador que me iba a robar a un bebé.

No están educados para estas situaciones y su preparación está a cargo de Migración Colombia y ahí es en donde está el problema porque están poniendo a personas con desconocimiento de las normas y de las garantías que ofrece el país.

Pero efectivamente fue por ser hombre. No fue por mi orientación sexual. A mi me contactaron de Colombia Diversa y me preguntaron si había sido un tema de discriminación sexual, yo soy gay, y realmente no creo que lo fuera. Nunca lo sentí así y en eso tengo que ser franco. Fue porque soy hombre y hay una desconfianza generalizada en cuanto a que seré capaz de ser padre soltero. Y yo se los dije a los funcionarios: el hecho de que sea atípico no significa que sea irregular o ilegal. Por eso les pregunté: ¿por qué me tratan así por algo irregular que ustedes no conocen?