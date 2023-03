Recargo nocturno desde las 6 de la tarde, freno a los despidos sin justa causa y máximo 42 horas de trabajo a la semana: estos son los principales puntos de la reforma laboral

Recargo nocturno desde las 6 de la tarde, freno a los despidos sin justa cuasa y máximo 42 horas de trabajo a la semana: estos son los principales puntos de la reforma laboral. | Infobae - Jesús Avilés

En la noche del jueves 16 de marzo se radicó el proyecto de reforma laboral ante el Congreso de la República, la que tendría como propósito aumentar los beneficios de los trabajadores, garantizando estabilidad, reduciendo la jornada semanal y elevando las indemnizaciones por despidos, pero que según empresarios subiría costos y desestimularía la generación de empleo. El articulado está compuesto por 76 artículos, el cual modifica el Código Sustantivo del Trabajo.

Entre las principales propuestas de la iniciativa se encuentra la contratación a término indefinido, se establece que los contratos a término fijo podrían ser de hasta 2 años. Otro punto clave es la definición de la jornada laboral ordinaria de 8 horas de trabajo y una máxima de 42 horas a la semana, distribuidas entre 5 o 6 días.

Además, se determina la jornada de trabajo diurno desde las 6:00 am a las 6:00 pm, y el nocturno desde las 6:00 pm y las 6:00 am del día siguiente. De esta manera, las jornadas suplementarias (horas extras), ya sean diurnas o nocturnas, no podrían exceder de 2 horas diarias y 12 semanales.

Sin embargo, el texto propone excepciones para determinadas actividades en las que se resalta que, “el empleador deberá llevar un registro diario del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y número de horas laboradas con la precisión de si son diurnas o nocturnas”.

En el artículo 7 del proyecto se determinan los posibles beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada, en las que se pretende que solo podrán ser desvinculados con justa cauca o con una causa legal. Adicional a esto, se deberá establecer una orden administrativa o judicial ciertos grupos poblacionales: como son los prepensionados, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.

Estos son los principales puntos de la reforma laboral.

En cuánto a las indemnizaciones por despidos injustificados quedaron consignadas en el artículo 8 del proyecto. Allí se define que, en contratos a término indefinido, se pagará una indemnización de 45 días de salario cuando el trabajador o trabajadora tuviere un tiempo de servicios no mayor de un año; pero si es el caso en que la permanencia ha sido de más de un año de servicio continuo: “se le pagarán 45 días adicionales de salario sobre los 45 básicos del punto anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción”.

Por otro lado, se aumentaría el pago a 100% del recargo dominical y festivo, mientras que el actual es de 75%. Al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Cabal, confirmó que las propuestas de la reforma aumentan los costos laborales para las empresas hasta en 35%. “Los puntos que estamos viendo están en el tema de costos laborales. Hoteles, restaurantes, transporte, entre otros, son los más afectados. Esto porque trabajamos principalmente en las noches”.

Los 10 puntos principales de la reforma laboral

1. Se prioriza la contratación a término indefinido.

2. Se recupera y diferencia la jornada diurna y nocturna de 6 a. m. a 6 p. m.

3. Pago del 100% del recargo dominical; actualmente, es el 75%.

4. Se restablece el preaviso para las y los trabajadores.

5. Se protege el trabajo en plataformas digitales o de reparto.

6. Se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral.

7. Se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical.

8. Se mantienen las ocho horas diarias legales de trabajo.

9. Se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras y los que están, se mantendrán hasta que termine la vigencia.

10. Se crea la modalidad de jornal agropecuario.