Revelan la posible causa del episodio de llanto de Shakira en Nueva York

Imágenes de Shakira llorando en las calles de Nueva York se filtraron, recientemente, en la prensa internacional y en las redes sociales. Las teorías acerca de las razones de su llanto son varias, sin embargo, recientemente se conoció lo que verdaderamente tendría a la cantante colombiana en medio de una gran sensibilidad emocional. Una psicóloga, consultada por el programa Despierta América, destacó que la barranquillera estaría bajo una gran presión que es consecuente a la falta de privacidad a la que se ha visto sometida últimamente.

“Investigamos con personas cercanas a ella y, al parecer, la causa de esa reacción de Shakira fue provocada por puro estrés. Shakira pudiera estar viviendo las consecuencias del estrés de la fama, estrés por la situación que está viviendo, o a lo mejor no se lleva bien con Piqué”, comentó Francisca Lachapel, presentadora del formato televisivo de variedades, antes de darle paso a las apreciaciones de la psicóloga Edith Shiro.

“Una de las cosas que suceden con la fama, y que lo he visto reportándose en mucha gente famosa, es la constante atención, los paparazzi, estar con la mirada constante como si fueras un pez en un acuario donde todo el mundo está encima de ti, crea muchísima ansiedad, muchísimo estrés. No hay momentos para relajarse y aparece la falta de privacidad, la persecución constante, saber que todo el mundo quiere algo de ti”, mencionó la profesional sobre el caso de la intérprete detrás de Monotonía.

Para el momento en que se tomaron las fotografías en donde, al parecer, se ve a Shakira afectada, fueron captados cuando ella se encontraba departiendo con sus dos hijos, Milán y Sasha, en la tienda internacional de chocolates M&M’s.

Es de destacar que este mes, en una entrevista otorgada a Jimmy Fallon, la colombiana habló de los complejos que han sido sus días desde hace ya varios meses. Además de su divorcio del exfutbolista Gerard Piqué, ha tenido que acompañar a su padre por sus complejos problemas de salud y ha tenido que verse ante la justicia por acusaciones de supuesta evasión de impuestos.

“Tuve un año muy difícil luego de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí. Ha sido una manera sana de canalizar mis emociones. Siento que luego de que sacamos esta canción no había solamente fanáticos, sino que tenía una hermandad con mujeres que habían pasado por las mismas cosas, que piensan de la forma en la que pienso, que se sienten como yo. Escribí la canción para mí, pero siento que está destinada a darle voz a muchas mujeres”, dijo.

La sesión musical de Shakira y Bizarrap ha venido cosechando muchos éxitos. No solo se convirtieron en los dueños de cuatro récords mundiales, sino que además tuvieron la posibilidad de presentar la canción en vivo en el talk show nocturno del presentador estadounidense Jimmy Fallon. Ambos músicos, tras interpretar el tema, hablaron de cómo surgió la colaboración y del éxito masivo que ha tenido. Bizarrap confesó que no sabía cómo acercarse a ella, pero que se arriesgó a través de un mensaje directo que no tuvo respuesta inmediata.

Como ya lo ha mencionado en ocasiones anteriores la barranquillera, su hijo menor, Milán, fue una pieza clave en su junte con el productor argentino. El niño es un gran fanático de Biza, tanto así, que se refiere a él como ‘el dios argentino’. El pequeño Milán instó a Shakira a trabajar con el Dj, incluso, predijo que si se juntaban lograrían ocupar los primeros puestos de las listas musicales del mundo. Milán fue tan insistente que incluso él mismo llamó al representante de Shakira para pedirle que consiguiera juntar a Shak con Biza.

“Mamá, debes colaborar con Bizarrap (...), ustedes van a ser número uno. Le envió un mensaje de voz a mi mánager, Jaime. Dijo: ‘Jaime, debes poner a mi mamá a colaborar con Bizarrap porque van a ser número uno’. Y tenía razón. Todavía tengo ese audio”, dijo la colombiana entre risas.

“Ha sigo genial. He estado esperando para que alguien venga y me pellizque para despertarme de este sueño. Ha sido increíble sentir la reacción de tanta gente. Creo que la gente realmente se conecta con la música cuando es muy genuina, cuando viene de un lugar real. La cosa con esta canción es que se ha convertido en un himno para muchas mujeres”, comentó Shakira.