Doble mexicano de Johnny Depp visitó Medellín y provocó furor

Gabriel Regueira: El Doble Mexicano De Johnny Depp

John Christopher Depp II es un actor, productor de cine y músico estadounidense nacido en Owensboro, Kentucky el 9 de junio de 1963 y aunque muchos no lo saben, estudió Ingeniería Civil pero nunca ejerció, ya que su amor por el arte y el mundo de la actuación y el cine lo llevaron por otro rumbo.

Te puede interesar: Hija de Galy Galeano continúa el legado en la música popular

Depp ha sido nominado en tres ocasiones al Óscar y es ganador de un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un César. Durante el paso de los años, Depp se ha convertido en una de las estrellas más seguidas y con mayor fanaticada de Hollywood.

Las películas del intérprete de El joven manos de tijera han sido elogiadas por el público, muy a la par de su labor altruista con los más necesitados, y pese a que muchos intentan imitarlo, ninguno lo logra en su totalidad, pues Johnny es único.

Te puede interesar: La novia de Nicolás Petro, Laura Ojeda, le envió indirecta a Days Vásquez: “Mojigata”

No obstante, en el mundo del entretenimiento y más que todo en las artes escénicas, no es muy frecuente que los artistas hagan sus propias acrobacias, a no ser que sea Tom Cruise, Charlize Theron, Keanu Reeves o la más reciente ganadora de un Óscar, Chloé Zhao.

Gabriel Regueira: El Doble Mexicano De Johnny Depp se tomó fotos y videos con sus 'fans' / Twitter

Depp hace parte de los artistas que requieren un doble en situaciones que podrían ponerle en riesgo, el encargado de llevar a cabo los equilibrismos necesarios es el mexicano Gabriel Regueira, conocido como el “gemelo” del famoso.

Te puede interesar: Seguidores de Anuel AA y Shakira aprovechan para recordar el sencillo que hicieron juntos

El mexicano, que actúa desde hace 24 años, contó cómo llegó a convertirse en el doble del inolvidable Jack Sparrow, durante una emisión del programa matinal Venga la alegría, en la que el stuntman.

“Surgió de una apuesta reto de unos amigos periodistas y ellos platicaban de los actores mexicanos y quién de todos podría ser llamado el ´Johnny Depp mexicano´, yo levanté la mano y dije que sería yo. Todos se empezaron a reír”.

Gabriel Regueria, que se asemeja en el estilo del hollywoodense, admitió que no ha tenido oportunidad de conocer personalmente a Depp aunque aseguró que: “Tengo amigos, me han dicho que sí han tenido contacto cercano con él, se ha ido de fiesta con él, que sí soy muy parecido”, mencionó.

El miércoles 15 de marzo en Provenza, Medellín, muchos ciudadanos se sorprendieron al ver a Johnny Depp por las calles de la ciudad, pidieron fotos y grabaron videos al lado de quien, hasta ese momento, era el actor que protagonizó Charlie y la fábrica de chocolates, sin embargo, estaban por llevarse una sorpresa.

Doble de Johnny Depp posa con fanática / Twitter

Saludos de mano, conversaciones y poses ante las cámaras se vieron en la zona de la ciudad, previo a que el hombre reconociera que es un actor mexicano que dedica parte de su vida a emular al estadounidense y aunque aún no es muy claro qué estaba haciendo Regueira, lo cierto es que el hombre logró burlar a decenas de curiosos con su parecido a Depp.

De lejos, su bigote, pelo, ademanes y por supuesto, ‘la pinta’, afirmaban que se trataba del estadounidense, pero tiempo después confirmó que el era el doble y es que mediante sus redes sociales tiene publicaciones con representaciones de los personajes más icónicos del músico, tal como el capitán Jack Sparrow, el intrépido pirata que protagoniza decenas de aventuras en barcos que zarpan al Caribe.

Las publicaciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y han inundado las redes sociales, en estas se le ve al doble posar junto a varios turistas y propios de la región, que se dejaron llevar por la imagen de este personaje.