Andy Rivera desata controversia tras publicar fotos con quien sería su nueva novia

Aunque muchos aseguran que los artistas son pareja, otros opinan que se podría tratar de una estrategia de 'marketing' / Instagram

El hijo del cantante de música popular, actor y empresario colombiano Jhonny Rivera, Andrés Felipe Rivera Galeano, reconocido en el mundo de la música como Andy Rivera, nació en Pereira el 28 de octubre de 1994 y desde la temprana edad de 12 años comenzó a construir su carrera en el mundo del entretenimiento, de la mano de su papá. En su tiempo de ocio se dedicaba al canto y a aprender a tocar el piano.

El primer sencillo de Rivera, En busca con ella, fue apoyado por su amigo Pipe Calderón y su productor DJ Cano. El pereirano, que empezó a conseguir fama nacional con su éxito Te Pintaron Pajaritos junto a Yandar & Yostin, superó los 17 millones de reproducciones en YouTube y tras el éxito que obtuvo con esa canción lanzó Por todo me peleas, pero no le fue tan bien como con la anterior. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que el antioqueño siguiera su carrera como reguetonero, lanzando más canciones para obtener fama y posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional.

Tras la grabaciones de Los perros no se enamoran con el cantante puertorriqueño Nicky Jam y Espina de rosa con Dálmata, fue ganando más reconocimiento y artistas de talla internacional como Maluma, Kevin Roldán y Karol G se unieron a las colaboraciones.

Danniela Duque y Andy Rivera tienen una hija juntos / Instagram

Desde entonces, Rivera logró posicionarse en gran parte de América Latina, especialmente en países como Ecuador, Venezuela, Perú y Colombia, donde siempre están muy pendientes del próximo tema para ‘bailar’.

Pero Rivera no sólo ha estado presente en los medios de comunicación por su carrera artística, sino por su vida amorosa, ya que por su atractivo llama la atención de mujeres que siempre quieren saber si está soltero y/o si está con alguien, conocer a la afortunada.

Aunque muchos pensarían que Andy es hombre de muchas relaciones, esto no es así, pues solo se le han conocido dos amoríos confirmados, el primero con la diseñadora y modelo colombiana Danniela Duque, con quien tiene una hija de 10 años que se llama Hellen.

El segundo y más hablado es el que tuvo con la actriz llanera Lina Tejeiro, y es que este noviazgo, que duró poco o más de nueve años, no paraba de dar de qué hablar pues sus protagonistas a cada nada figuraban en algún titular o artículo que descifraba hasta el más mínimo movimiento de los entonces tortolitos.

Escondiéndose, pero frecuentando sitios juntos, y tras varias idas y venidas su relación terminó en marzo de 2022. Ante el hecho Tejeiro dijo: “No fue fácil, tuve que ir a terapia porque llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin a algo que no podíamos. Nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos”, expresó en medio del en vivo que sostuvo en su momento, con Diva Rebeca.

Después de casi una década de relación, Lina Tejeiro y Andy Rivera ya no están juntos ni intentándolo

Asimismo, Lina indicó que fueron varios los factores que llevaron a dar por terminada la relación que habían tenido durante casi una decada, y aunque ella si ha intentado tener otras relaciones, al pereirano no se le había involucrado con nadie más.

Pero el viernes 10 de marzo y mediante un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, ‘alborotó el avispero’ pues los internautas empezaron a cuestionar si la comunicadora social y periodista, modelo y creadora de contenido Valeria Duque sería la nueva pareja de Andy o si se trataba simplemente de una estrategia de lanzamiento musical.

Los fanáticos empezaron a sugerir en el ‘post’ que tenía como ‘caption’: “No te sientas mal q ya no es ilegal … 🌊❤️🌴 @valeriaduqueh”, que Duque es igual a Tejeiro con mensajes como: “Se parece demasiado a la que ya sabemos”, “Se parece a Lina”, “No sé, pero se me parece a alguien”, entre los destacados.