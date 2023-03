Monsters of Rock en Bogotá perdió uno de los grupos más esperados de su cartel: Saxon canceló sus fechas en Suramérica

‘Monsters Of Rock’ en Colombia

En la mañana de este viernes 10 de marzo, la agrupación de heavy metal Saxon anunció en un comunicado oficial que su guitarrista Paul Quinn decidió abandonar la banda y, por ende, las fechas de la agrupación por Suramérica quedaron canceladas. La banda se iba a presentar en El Campín, en Bogotá, el próximo 15 de abril junto a otras cuatro agrupaciones en el Monsters of Rock.

“Después de un largo examen de conciencia, nuestro gran amigo y compañero guerrero Paul Quinn ha decidido retirarse de las giras con Saxon”, se lee al inicio del comunicado y, aunque aclaran que las fechas por Europa durante marzo siguen en pie, su llegada a este lado del planeta queda cancelada.

Según dio a entender la legendaria agrupación conocida por himnos del rock como “Wheels of Steel”, “Princess of the Night” o “Broken Heroes” señalaron que la decisión de Quinn surge a raíz de posibles problemas de salud que implican el estrés y cansancio de una gira como la que llevará a cabo la banda a nivel mundial.

“Después de muchos años en la carretera, con el consiguiente estrés y cansancio que acompañan a las largas giras, Paul no quiere no quiere que su rendimiento sufra y decepcione a sus compañeros de banda y a sus fans”, añadieron en su anuncio.

Comunicado oficial de Saxon sobre salida de Paul Quinn y cancelación de fechas en América Latina

Saxon tenía fechas programadas en Europa, así como las presentaciones en Suramérica como parte del Monsters of Rock que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo 15 de abril y en el que continúan confirmadas las bandas Kiss, Deep Purple, Helloween y Scorpions.

Sobre sus presentaciones aclararon en primera medida que “los conciertos de marzo en Europa continuarán como hasta ahora”, pero en el caso de las fechas del Monsters of Rock por Suramérica agregaron que “la banda cancelará sus fechas de abril en Sudamérica y el crucero MOR para tener tiempo de reagruparse”.

A pesar de esa cancelación de los próximos shows de los británicos en la región, Saxon señaló en su comunicado que en cuanto la banda logre encontrar al nuevo guitarrista reagendará las fechas. “Estos territorios se volverán a programar tan pronto como el tiempo lo permita. Todos los festivales de verano continuarán como estaban. ¡Mantengan la fe!”, concluyeron en su comunicado.

Por otro lado, la agrupación confirmó que, por el momento, Paul Quinn los seguirá acompañando en el estudio para grabaciones y que, tal vez, los acompañará en conciertos especiales en el futuro. “Saxon apoya la decisión de Paul y los mantendrá a todos informados sobre nuestro próximo viaje”.

Cartel ‘Monsters Of Rock’ en Colombia (Cortesía Páramo Presenta)

Por su parte, Páramo Presenta, empresa encargada del evento compartió el comunicado de la banda en sus redes sociales, pero no ha hecho algún comentario adicional sobre si la banda tendrá un reemplazo en el cartel o si habrá devolución de boletas para los interesados. A Infobae Colombia le confirmaron desde la organización que próximamente tendrán información.

Detalles del “Monsters of Rock”

Lo especial de este concierto para la banda norteamericana Kiss, es que hace parte de su despedida de los escenarios. La icónica banda conformada actualmente por Gene Simmons The Demon (bajo eléctrico), Paul Stanley The Starchild (vocalista), Eric Singer The Catman (baterista) y Tommy Thayer The Spaceman (guitarrista) regresará a Bogotá, Colombia, para dar el último concierto a sus fanáticos de este país.

Cabe recordar que los rockeros se presentaron el pasado 7 de mayo de 2022 en el escenario del Movistar Arena como parte de su gira de despedida “End Of The Road Tour” que fue anunciada desde 2018. “Creo firmemente que a principios de 2023 habremos terminado”, contó Paul Stanley a Ultimate Classic Rock sobre este show que concluye cerca de 50 años de historia.

Por su parte, Scorpions se prepara para presentar los éxitos del nuevo álbum Rock Believer. Helloween estará con su alineación soñada y más power en su metal que nunca; mientras la institución fundacional del rock pesado llamada Deep Purple hará su necesario paso de regreso y despedida.