Clara Chía y su reacción a las primeras fotografías con Gerard Piqué

Clara Chía habría reaccionado desfavorablemente a la publicación de sus primeras fotos junto a Gerard Piqué. Foto: archivo particular

Las noticias sobre la separación de Gerard Piqué y Shakira no cesan en medios internacionales acaparando buena parte de los titulares de la prensa rosa, el más reciente, la reacción que habría tenido Clara Chía cuando vio las primeras fotografías tomadas por los paparazzi, acompañada del excampeón del mundo junto a la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Te puede interesar: Shakira: Entorno de Piqué habría reaccionado de manera desfavorable a los nuevos dardos de la artista

La joven de 23 años ha dado de qué hablar en medios españoles e internacionales, ya que algunos han salido en su defensa considerando que no es ella la culpable del final de la relación y ha llevado buena parte de la carga, por cuenta de los constantes ataques de la barranquillera en sus canciones, mientras que otros defienden a la intérprete de TQG y Monotonía, puesto que llevaba cerca de 12 años con Piqué y existen dos hijos de por medio.

Pese a los comentarios en redes sociales, persecución de la prensa y cuestionamientos a la relacionista pública, la pareja de catalanes decidió darse la oportunidad y emprender su romance sin temor al qué dirán, sin esconderse de las cámaras, presumiendo su amor en público e incluso, retando a los paparazzi que buscan el mejor ángulo de cada uno.

Las fotos de Gerard Piqué y Clara Chía fueron captadas por la revista "¡Hola!" (Foto: Instagram/@holacom)

El responsable de difundir estas imágenes, que formaron parte de la portada de la Revista Hola de España en 2022, fue el periodista y fotógrafo Jordi Martin, que recientemente concedió una entrevista para Shirley Radio, en la que conversó de algunos temas respecto a su profesión y el trabajo que ha realizado con el cubrimiento del romance entre la pareja de españoles.

Te puede interesar: Gerard Piqué y Clara Chía, los protagonistas de un vulgar gesto que pone a seguidores a pensar en Shakira

Según reveló el paparazzi, en el momento en que se enteró de que las fotografías saldrían a la luz, se comunicó inmediatamente con Tonino, hermano de la barranquillera, y para el día de la publicación de las postales “Shakira estaba abatida”.

Esas imágenes de Clara Chía fueron primicia mundial, ya que todos querían conocer la identidad de la joven que se había robado el corazón del exfutbolista.

Photo © 2022 G3/The Grosby Group Gerard Piqué y Clara Chía recorriendo Barcleona en su carro, cuando asistían a una fiesta organizada por Kosmos.

“Este verano, cuando hice esas fotos, que fueron en una boda, Clara Chía llevaba un vestido a rayas y se le marcaba un poco la barriga, tenía el pelo así un poco encrespado y me acuerdo que eso fue una lluvia de críticas a nivel mundial”, indicó Jordi para el programa en el que habló de su profesión.

Te puede interesar: El gesto de Shakira cuando le preguntan si Piqué trato de reconquistarla

Pero lo que llamó la atención de su confesión, fue el hecho de la comunicación que tuvo con uno de los colaboradores de Kosmos, que le contó la reacción que tuvo la relacionista pública al ver sus primeras fotografías junto a Piqué en un medio de tal cobertura como fue Hola!.

“Un compañero de Kosmos, la empresa de Piqué donde trabaja Clara, me dijo: Jordi, qué fuerte, Clara Chía ha llegado muerta, abatida y llorando, diciendo que ‘esas fotos le han arruinado la vida’, que el mundo entero la está criticando”, señaló, no sin antes confirmar que no le dio ningún tipo de remordimiento con la joven.

Piqué y Clara Chía fueron acusados por el paparazzi Jordi Martin de quererlo atropellar. / @clarachia_official

Finalmente, el paparazzi se despachó en contra del exBarça, a quien tildó de inmaduro y expresando cuáles son esos motivos que lo han llevado a sostener una mala relación con el catalán y agregó que no ha sido amigo nunca de Shakira, pero sí siente respeto por su figura.

“Piqué es un inmaduro, es un tipo que habla mal a la gente, que te mira por encima del hombro, es un prepotente, siempre me ha caído mal, muy chulo y grosero. Yo pensaba: ‘Pobrecita, no se da cuenta de lo que tiene al lado’. Pero como estaba tan enamorada…”, concluyó.