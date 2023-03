En “La isla de los famosos” revelaron qué concursante “muere” por la Barbie: “Es su amor platónico”

La isla de los famosos: Leo le reveló a Barbie que Aco Pérez es su admirador . Foto: Instagram @aco_perez

El Canal RCN le apostó a una nueva versión de ‘Survivor, la isla de los famosos’ y fue así que el pasado 23 de enero se estrenó el reality de supervivencia que incluyó en esta oportunidad la participación de Leo Cocinero (chef), Paola ‘Barbie’ Usme (creadora de Contenido) y Aco Pérez (actor), entre otros.

Mateo Carvajal se burló de su corta participación en ‘Survivor: la isla de los famosos’: “No duré nada” El creador de contenido no duró mucho en la producción del Canal RCN, puesto que poco después de que comenzara la competencia optó por retirarse VER NOTA

Ahora bien, son precisamente estos tres participantes los que son noticia entre la prensa del espectáculo por estos días, ¿la razón? pues bien, durante el episodio número 24 de la producción —que fue presentado ante la audiencia el 27 de febrero— Leo le reveló a Barbie que tenía un gran admirador: Aco Pérez.

La escena se desarrolló cuando la modelo le preguntó al chef si tenía novia, éste le respondió negativamente, pero agregó: “Si andamos muy papeletas, tú sales así y dice Aco: No joda Barbie”. Posteriormente, se incluyó en las imágenes un fragmento de Eleider Álvarez (boxeador) expresando para las cámaras:

“Aco desde que nosotros llegamos aquí le ha parecido muy linda Barbie, es su amor platónico por decirlo así”, fueron las palabras del boxeador sobre el asunto.

Enseguida, se volvió a mostrar la conversación de Paola Usme con Leo y otros compañeros de su tribu, y el chef remata:

“Desde la admiración, él te ve de fucsia, con el azul, con todos los vestidos de baño. Entonces la vez pasada dijo: no me importa, yo con tal de comer manzana y ver a la Barbie, se me arregla el día”.

Ante la revelación de su compañero, la creadora de contenido manifestó no haber tenido idea de la admiración que tenía el actor hacia ella. “Me di cuenta que tenía un admirador, no tenía ni idea”, comentó en solitario para las cámaras con cara de sorpresa.

Todas las celebridades que se le midieron a participar en la nueva versión de Survivor, la isla de los famosos

Aparte de Paola Usme, Leo Cocinero, Aco Pérez y Eleider Álvarez, también participaron en el programa de telerrealidad: Sara Uribe (presentadora), Juan Carlos Arango (actor), Tania Robledo (actriz), Catalina Londoño (actriz), Wilder Medina (exfutbolista), Macnelly Torres (exfutbolista), Camilo Sánchez (comediante), Camilo Pardo (comediante), Marcela Reyes (DJ e influenciadora), Juan Palau (cantante), Manuela Gómez (exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’), Federico Rivera (actor), Diana Gil (locutora), Valentina Taguado (creadora de contenido), Yina Gallego (cantante e influenciadora), y Lina Real (atleta profesional).

Marcela Reyes aclaró si se separó de B King La DJ de guaracha y el cantante urbano se casaron por lo civil en febrero de 2022, pero durante los últimos meses han sido protagonistas de rumores sobre supuesta ruptura VER NOTA

Sobre su paso por Survivor, Usme ha escrito en sus redes sociales: “Mi diario en Survivor: todos los días podíamos pedir una GoPro cinco minutos por persona y grabar lo que quisiéramos (la pantalla era oscura para que no viéramos cómo estábamos físicamente), yo todos los días me preguntaba por qué estaba allá, pero al final disfrutaba todo. Además, que me encantaba competir, así no hubiera comida, ese día tenía más hambre de lo normal”.

Paola Usme sobre su paso por La Isla de los famosos 2023

Las condiciones en el reality son son fáciles, no hay cama, baño ni comida suficiente. De hecho, poco después de que arrancara la competencia algunos famosos decidieron dar un paso al costado y retirarse, como fue el caso de Mateo Carvajal (ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017 y creador de contenido) y Manuela Gómez (exprotagonista de Nuestra Tele y empresaria).

Shakira y Karol G lanzaron el video de TQG, “Te quedé grande”: “Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito” Más de cinco millones de reproducciones en registró la colaboración de la pareja de cantantes colombianas en las primeras horas de este viernes VER NOTA

Aparte de ‘Survivor, la isla de los famosos’, el Canal RCN también prepara el lanzamiento de otra temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, uno de sus programas de telerrealidad más populares. Nuevamente Claudia Bahamón estará al frente como presentadora de dicho reality gastronómico; y la acompañan como siempre los mismos tres chefs: los colombianos Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría junto al chileno, Christopher Carpentier.

Todavía no se ha especificado la fecha de estreno de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2023).