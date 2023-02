Piqué antes y después de Shakira: así ha cambiado la forma de vestir del exfutbolista

El exfubolista ha cambiado drásticamente su forma de vestir desde que comenzó su relación con Clara Chía. Infobae Colombia

La nueva relación de la expareja de Shakira, Gerard Piqué, parece que va viento en popa. Pese a que se había rumorado que Piqué y Clara Chía, su actual novia, estaban pasando por malos momentos, pues se decía que el exfutbolista había comenzado a ignorar a Chía o que su relación comenzaba a perder el ímpetu con el que comenzó, la nueva pareja parece estar pasando su mejor momento.

Como suele pasar cuando una relación termina, y más si fue tan larga como la de Piqué y Shakira, es normal que ambas partes busquen cambios importantes en su vida. Muchos “cierran ciclos” con un corte de cabello, otros cambian de ciudad e incluso, como en el caso de Piqué, este habría dado un giro radical a su forma de vestir ahora que comparte su vida con Chía.

Piqué y Shakira, la sobriedad del hombre casado

Shakira y Piqué en Alemania durante un concierto de la barranquillera. AP.

El romance de Piqué y Shakira comenzó en 2010 cuando la cantante participó en la canción oficial del mundial de Suráfrica, en el que el hoy exfubolista y empresario jugó con la selección española. En 2011 confirmaron su relación, que duraría hasta 2022, cuando su unión se derrumbó y provocó uno de los regresos más importantes a la industria de la música de los últimos años.

Shakira y Gerard Piqué en la presentación del disco "Shakira" en Barcelona, España, en 2014. REUTERS/Albert Gea.

Durante su matrimonio, la barranquillera y el catalán se acompañaron el uno al otro en distintos compromisos laborales, él iba a los conciertos de Shakira y ella a los partidos de Piqué. En esas apariciones en público, el exjugador de fútbol acostumbraba a llevar un look sobrio pero moderno, en el que acompañaba trajes con camisetas sencillas o con zapatos deportivos. Esto para las ocasiones más formales.

Así ha cambiado la forma de vestir del catalán.

A Piqué también se le veía con ropa deportiva y más relajada. Hoodies, jerseys y jeans eran su apuesta informal. Siempre acompañando su outfit por botas o zapatillas.

El catalán y la barranquillera al inicio de su relación. Archivo.

Piqué y Clara Chía, la crisis de la mediana edad: “Soy una marioneta”

Primera imagen oficial de Chía y Piqué como pareja. @3gerardpique/Instagram.

Luego de confirmarse la relación entre Piqué y Clara Chía, a la que el exfubolista le saca 12 años, la forma de vestir del catalán cambió drásticamente. Ya no es usual verlo en traje, ahora Piqué opta por una pinta más juvenil y más cercana a las tendencias de la moda masculina de los últimos meses, por lo que ahora es normal verlo más en zapatillas deportivas, camisetas y chaquetas varias tallas más grandes a las que utilizaba cuando estaba casado con la barranquillera.

Así ha cambiado la forma de vestir del catalán.

También se le ha visto con gorras de lana.

Así ha cambiado la forma de vestir del catalán.

Sobre su cambio de forma de vestir, el streamer español Ibai Llanos, que hace parte de la King’s League, el torneo de fútbol que organiza Piqué con otros streamers de la comunidad hispanohablante, le preguntó a Piqué si revisaba las revistas de moda para actualizarse y así estar con lo último en tendencias. La pregunta se registró en una transmisión en Twitch en la que apareció Piqué con un outfit monocromático y oversize.

Ibai: Pero, ¿ves revistas de moda para actualizarte o no? No, no. Por curiosidad, o sea, ¿ves lo que está de moda?

Piqué: No, la verdad que... no, voy a la tienda con mi novia y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta.

