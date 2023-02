Germán Navas Talero se quejó con Gustavo Bolívar por las reacciones ante su agresión a Claudia López: “Me la montaron”

Gustavo Bolívar, Claudia López y Germán Navas Talero

El exrepresentante a la Cámara del Polo Democrático, Germán Navas Talero, sigue defendiendo el mensaje en el que pidió acallar a la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Incluso le dio quejas a Gustavo Bolívar, a quien le pidió conversar, por las múltiples críticas que le han hecho al considerar que se trató de un pedido violento y amenazante.

Bolívar, posible candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, se fue de viaje tras renunciar al Senado. Recorrió Nueva York, Londres y París, según dijo, en las que aprovechó para conocer los sistemas metro de cada una de ellas a raíz de la discusión del diseño que tendrá la primera línea en la capital colombiana.

El exsenador anunció que volvía al país después de ese descanso de “desempleado” para participar en la marcha que convocó el presidente Gustavo Petro el 14 de febrero, con motivo del apoyo ciudadano a las reformas que radicará en el Congreso, como la de la salud. Aseguró que estará en la Plaza de Bolívar para apoyar al mandatario que ayudó a elegir.

Al conocer el anuncio, Navas Talero también apeló al apoyo del exsenador, con respecto a la polémica que despertó por haber propuesto acallar a la alcaldesa distrital. Sin reconocer las críticas, las calificó como matoneo y comparó su comentario con las solicitudes de la mandataria al presidente para no interferir en los proyectos de infraestructura de la ciudad.

Germán Navas se quejó con Gustavo Bolívar porque "se la montaron" por mensaje a la alcaldesa

“Gustavo Bolivar (sic.) estoy a tus órdenes. Ahora me la montaron por haber pedido silencio a la dictadora. Resulta que ella si puede pedir silencio a Petro y yo no puedo pedir silencio a ella. Deseo hablar contigo”, escribió Navas Talero en respuesta al virtual candidato a alcalde.

Hugo Acero, quien fue secretario de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, cuestionó el mensaje del exrepresentante. “No fue solo silencio, lo que pediste fue, de manera violenta, silenciarla @ClaudiaLopez, como lo han hecho algunos delincuentes que afortunadamente no han podido”, sostuvo.

El político ha seguido activo en redes sociales para apoyar a Bolívar como alcalde de Bogotá, aunque no ha anunciado su decisión. Además, ha replicado mensajes que lo apoyan por haber propuesto “hacer una colecta para comprar un silenciador y callar a la alcaldesa”.

Navas Talero sigue justificando el pedido de acallar a Claudia López

“Seria bueno saber cuantos de los que escriben son los mismos que me critican por pedirle a la alcaldesa que se calle. Que no ofenda mas al presidente”, escribió el exrepresentante en otro de sus mensajes al respecto de lo que fue calificado por la alcaldesa como misoginia.

Navas Talero también publicó en el portal Cuarto de Hora una columna de opinión para llamar cínico a Enrique Peñalosa, y aunque estaba dedicada a criticar al exalcalde y pedirle que “deje en paz al presidente”, señaló que la “peor mandataria que haya tenido la ciudad” es Claudia López, la única mujer que ha ocupado ese cargo.

“Hay gente de doble faz que hoy me dice una cosa y escribe otra. Soy Petrista u no Claudista. Mis rodillas se hicieron para permitirle a mi cuerpo avanzar No para hincarlas en el suelo ante el poderoso”, escribió el representante en otro de sus trinos.

El tipo de mensajes que comparte Navas Talero en los que insultan a la mandataria capitalina

En su cuenta de Twitter, Navas Talero replicó decenas de mensajes en los que insultan a la alcaldesa distrital, con mensajes clasistas y misóginos, y respaldaban el pedido del exrepresentante de callarla. Sin embargo, son pocos los respaldos políticos que ha recibido en medio de la polémica que despertó. Sus más allegados aliados han decidido mantenerse al margen de la situación.

Navas Talero es copresidente del Polo Democrático, pero desde esa colectividad tampoco se han sumado a la discusión que él se enfrasca en mantener.